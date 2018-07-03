好未来回应浑水第二份做空报告：基于错误猜想和假设

新浪科技讯 北京时间7月3日晚间消息，好未来(NYSE:XRS)今日针对做空机构浑水(Muddy Waters)的第二份做空报告作出了回应，称该报告仍是基于错误的猜想和假设。

上月中旬，浑水发布了针对好未来的首份做空报告，称好未来在其财报中存在造假现象，尽管好未来的生意是真实存在的，但其财报至少从2016财年起就欺诈性地夸大了利润。受此影响，好未来股价大幅下挫。

随后，好未来回应称，浑水报告中存在大量错误、无依据的猜测以及恶意解读。董事会与审计委员会将对指控进行评估，并考虑采取适当手段保护公司股东利益。

今日，浑水又发布了针对好未来的第二份做空报告，在重申上一份报告内容的基础上，浑水又谈到了三年前好未来收购中国幼少儿英语品牌“励步英语”交易。

浑水称，好未来在收购“励步英语”时，在很大程度上虚报了公司的递延收入，从而夸大了2017财年的利润。另外，针对好未来对其首份做空报告的回应，浑水认为好未来没有作出正面的回应。

与此同时，好未来今日也对浑水的第二份做空报告进行了回应。好未来在一份声明中称：

与6月份的首份做空报告一样，浑水额外的指控仍是基于错误的猜想和假设。我们承诺将为投资者创造长期价值，继续专注于公司的业务战略，完善产品和服务，维持较高的用户满意度。

公司董事会已经知晓浑水发布了第二份做空报告，董事会与审计委员会将对该指控进行评估，并考虑采取适当手段保护公司股东利益。(李明)