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亚马逊7月16日启动“Prime Day”全球购物促销活动

亚马逊7月16日启动“Prime Day”全球购物促销活动
2018年07月03日 20:09 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月3日晚间消息，亚马逊今日宣布，备受期待的2018年“Prime Day”全球购物促销活动将于美国东部时间7月16日下午3点(北京时间7月17日凌晨3点)正式启动。

　　2015年7月，为庆祝公司成立20周年，亚马逊首次推出了“Prime Day”全球购物促销活动，参与该促销活动的商品种类和数量一度超过“黑色星期五”。

　　今年“Prime Day”已进入第四年，持续时间将达到36个小时，高于去年的30个小时。届时，将由100多万笔专为亚马逊全球Prime会员而推出的优惠交易。

　　来自美国、英国、西班牙、墨西哥、日本、印度、意大利、德国、法国、中国、加拿大、比利时、奥地利、澳大利亚、新加坡、荷兰和卢森堡的Prime会员将有机会以低廉的价格购买到电视、智能家居产品、厨房用品、副食、玩具、时尚品、家具、电器和学生用品等种类齐全的商品。今年，参与促销的亚马逊自家产品数量翻了一番，其中Echo等Alexa设备的优惠幅度最大。

　　如果不是Prime会员，但想参与“Prime Day”促销活动，消费者当天可以通过amazon.com/primeday页面申请30天的免费Prime会员资格。当前，亚马逊全球Prime会员数量超过1亿。(李明)

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