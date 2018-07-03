再陷“裁员风波”？ 途牛否认逼迫员工离职

中新经纬客户端7月3日电(闫淑鑫)近日，有途牛员工在多个社交平台上爆料，途牛正在采取降薪、降提成等措施，意欲逼迫员工主动离职，引起部分员工罢工。

7月3日，途牛一位檀姓公关负责人在接受中新经纬客户端采访时表示，罢工一事确实存在，但并未逼迫员工离职，公司目前正在和涉事员工进行协商，预计今天会出结果。

截至7月3日，微博上关于“途牛单方面降薪、集体罢工”话题的阅读量已达16万。

途牛员工因不满降薪闹罢工

7月3日上午，途牛旅游顾问中心员工莎莎(化名)向中新经纬客户端爆料，途牛目前正在对其所在部门实施降薪、降提成，意欲借此逼迫员工离职，波及人数在500人左右。

莎莎介绍，这一事件导致部门大部分员工自6月30日起开始罢工，截至目前仍有部分工作人员处于罢工状态，且途牛高层没有给出任何实质性的解决方案。

“完全是单方面降薪，没有任何预兆。我们的提成同比去年旺季少了不止1000块钱，就算是淡季也没有这么夸张。我看了6月份出游回来的人头数，比5月份多，但提成却没有5月份高。我们罢工之后提成才升了500块钱。”莎莎说。

莎莎向中新经纬客户端表示，现在罢工还没停，还有少数人在坚持，“公司给的方案就是罢工的(员工)要么走，要么工作。”

“我们现在只是不再接单，但是自己手里客户的事情还是继续处理。我们也说了，只要公司给一个比较可行的解决方案，大家就会好好上班，但是公司一直不给。”莎莎说，他们的诉求其实很简单，就是希望公司能够做到利润透明，并恢复以前的利润点。

莎莎告诉中新经纬客户端，他们希望公司能够做到利润透明，并恢复以前的利润点。

据莎莎回忆，自今年2月份起，公司利润开始保密，提成不再透明；5月份，奖金变成3个月一发；6月份，加班工资变成1年1结，只给调休，不给兑现；6月30日，发现所有客服的提成又一次降低，克扣1000元甚至更多。

“提成是一回事，单子多的话我们会加班到很晚，不算加班工资，现在利润点降成这样，完全对不起我们的劳动。”莎莎如是说。

途牛回应：罢工属实，但并未逼迫员工离职

途牛采取降提成等的措施，真的是要借此逼走自己的员工吗？

7月3日，途牛公关负责人在接受中新经纬客户端采访时表示，罢工一事确实存在，但并未逼迫员工离职。

“确实是有几个员工在闹，但是实际的情况可能并不是像他们说的那样。其实就是公司对于员工的绩效和底薪做一个更明确的拆分，也是为了优化、提高工资发放的透明化标准。”该负责人表示。

至于打算如何解决问题，途牛相关负责人称，公司还是希望能够跟员工好好商量，把事情妥善解决好，“我们人事部的老大今天开会的时候还说，他们已经约好那几个闹事的同事，下午跟他们作进一步沟通，争取出一个结果。现在最新进展是今天全员已经正常工作，目前有4个客服对薪资有异议，下午会与他们一一沟通。”

据了解，日前，曾有人在某职场社交平台爆料，途牛为降低成本，打算将所有客服搬去宿迁，因此才故意降低这部分员工提成。对此传言，途牛方面予以否认。

网友爆料，途牛为降低成本，打算将所有客服搬去宿迁。来源：某职场社交平台

至于莎莎所说的途牛对罢工员工采取强硬态度，并给出“要么走，要么工作”的解决方案，途牛方面并未承认，“我们旅顾团队的人还挺多的，那不可能大家都一起投诉说‘我不干了’，我们也不可能因为这就让他们不干了，不可能这样的，还是得工作的。”

事实上，途牛此前也曾多次陷入“裁员风波”。2017年12月，途牛员工同样选择在社交平台上曝光其突然辞退不少于400名员工，多为技术研发岗位，有的部门甚至被整个裁掉，途牛事后回应中证实裁员人数为200人左右，原因是“人员架构调整优化”。而早在2016年8月，途牛就曾被曝出一些地方分公司有管理层主动离职或被解聘，部分基层员工也证实存在“被离职”现象。

有分析称，途牛此番再次陷入“裁员风波”是为了节约成本。据了解，今年第一季度，途牛实现营业收入4.81亿元，净利润-7156.50万元，亏损额虽较上年同期大幅收窄(途牛2017年第一季度实现净利润-2.87亿元)，但依旧未能摆脱亏损的状态。而同一时期，竞争对手携程却已经实现10.44亿元的利润。

“裁员风波”是否真的与“节流”有关？中新经纬客户端试图从途牛方面获得答案，然而，截至发稿前，并未得到回复。关于途牛“裁员风波”的后续进展，中新经纬客户端将持续关注。(中新经纬App)