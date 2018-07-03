新浪科技> 互联网 > 正文

再陷“裁员风波”？ 途牛否认逼迫员工离职

再陷“裁员风波”？ 途牛否认逼迫员工离职
2018年07月03日 15:13 中新经纬APP
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　中新经纬客户端7月3日电(闫淑鑫)近日，有途牛员工在多个社交平台上爆料，途牛正在采取降薪、降提成等措施，意欲逼迫员工主动离职，引起部分员工罢工。

　　7月3日，途牛一位檀姓公关负责人在接受中新经纬客户端采访时表示，罢工一事确实存在，但并未逼迫员工离职，公司目前正在和涉事员工进行协商，预计今天会出结果。

　　截至7月3日，微博上关于“途牛单方面降薪、集体罢工”话题的阅读量已达16万。

　　途牛员工因不满降薪闹罢工

　　7月3日上午，途牛旅游顾问中心员工莎莎(化名)向中新经纬客户端爆料，途牛目前正在对其所在部门实施降薪、降提成，意欲借此逼迫员工离职，波及人数在500人左右。

　　莎莎介绍，这一事件导致部门大部分员工自6月30日起开始罢工，截至目前仍有部分工作人员处于罢工状态，且途牛高层没有给出任何实质性的解决方案。

　　“完全是单方面降薪，没有任何预兆。我们的提成同比去年旺季少了不止1000块钱，就算是淡季也没有这么夸张。我看了6月份出游回来的人头数，比5月份多，但提成却没有5月份高。我们罢工之后提成才升了500块钱。”莎莎说。

　　莎莎向中新经纬客户端表示，现在罢工还没停，还有少数人在坚持，“公司给的方案就是罢工的(员工)要么走，要么工作。”

　　“我们现在只是不再接单，但是自己手里客户的事情还是继续处理。我们也说了，只要公司给一个比较可行的解决方案，大家就会好好上班，但是公司一直不给。”莎莎说，他们的诉求其实很简单，就是希望公司能够做到利润透明，并恢复以前的利润点。

　　莎莎告诉中新经纬客户端，他们希望公司能够做到利润透明，并恢复以前的利润点。

　　据莎莎回忆，自今年2月份起，公司利润开始保密，提成不再透明；5月份，奖金变成3个月一发；6月份，加班工资变成1年1结，只给调休，不给兑现；6月30日，发现所有客服的提成又一次降低，克扣1000元甚至更多。

　　“提成是一回事，单子多的话我们会加班到很晚，不算加班工资，现在利润点降成这样，完全对不起我们的劳动。”莎莎如是说。

　　途牛回应：罢工属实，但并未逼迫员工离职

　　途牛采取降提成等的措施，真的是要借此逼走自己的员工吗？

　　7月3日，途牛公关负责人在接受中新经纬客户端采访时表示，罢工一事确实存在，但并未逼迫员工离职。

　　“确实是有几个员工在闹，但是实际的情况可能并不是像他们说的那样。其实就是公司对于员工的绩效和底薪做一个更明确的拆分，也是为了优化、提高工资发放的透明化标准。”该负责人表示。

　　至于打算如何解决问题，途牛相关负责人称，公司还是希望能够跟员工好好商量，把事情妥善解决好，“我们人事部的老大今天开会的时候还说，他们已经约好那几个闹事的同事，下午跟他们作进一步沟通，争取出一个结果。现在最新进展是今天全员已经正常工作，目前有4个客服对薪资有异议，下午会与他们一一沟通。”

　　据了解，日前，曾有人在某职场社交平台爆料，途牛为降低成本，打算将所有客服搬去宿迁，因此才故意降低这部分员工提成。对此传言，途牛方面予以否认。

　　网友爆料，途牛为降低成本，打算将所有客服搬去宿迁。来源：某职场社交平台

　　至于莎莎所说的途牛对罢工员工采取强硬态度，并给出“要么走，要么工作”的解决方案，途牛方面并未承认，“我们旅顾团队的人还挺多的，那不可能大家都一起投诉说‘我不干了’，我们也不可能因为这就让他们不干了，不可能这样的，还是得工作的。”

　　事实上，途牛此前也曾多次陷入“裁员风波”。2017年12月，途牛员工同样选择在社交平台上曝光其突然辞退不少于400名员工，多为技术研发岗位，有的部门甚至被整个裁掉，途牛事后回应中证实裁员人数为200人左右，原因是“人员架构调整优化”。而早在2016年8月，途牛就曾被曝出一些地方分公司有管理层主动离职或被解聘，部分基层员工也证实存在“被离职”现象。

　　有分析称，途牛此番再次陷入“裁员风波”是为了节约成本。据了解，今年第一季度，途牛实现营业收入4.81亿元，净利润-7156.50万元，亏损额虽较上年同期大幅收窄(途牛2017年第一季度实现净利润-2.87亿元)，但依旧未能摆脱亏损的状态。而同一时期，竞争对手携程却已经实现10.44亿元的利润。

　　“裁员风波”是否真的与“节流”有关？中新经纬客户端试图从途牛方面获得答案，然而，截至发稿前，并未得到回复。关于途牛“裁员风波”的后续进展，中新经纬客户端将持续关注。(中新经纬App)

 

途牛裁员风波
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有