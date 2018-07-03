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直击|比利时首相会见马云：建欧洲首个数字中枢

直击|比利时首相会见马云：建欧洲首个数字中枢
2018年07月03日 19:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月3日晚间消息，比利时首相Charles Michel今日在布鲁塞尔会见阿里巴巴董事局主席马云，同时宣布加入eWTP（世界电子贸易平台），成为eWTP全球合作伙伴。

　　首相在与马云会谈时表示：很高兴参与eWTP建设。列日超级中枢是欧洲首个eWTP Hub，希望成为标杆，不仅成为比利时、欧洲乃至世界其他国家的标杆，更给欧洲和世界传递积极、普惠的信息。

　　首相同时宣布，比利时将积极支持阿里巴巴和菜鸟在列日建设超级eHub（数字中枢），从而帮助该国中小企业更好地参与全球市场。

　　马云则强调了此番合作将给欧洲中小企业带来的巨大发展空间，他说：这是在欧洲的第一个eWTP合作伙伴，希望通过双方的努力，让电子商务、数字经济惠及比利时和欧洲，帮助更多中小企业和年轻人。

　　今年5月，阿里巴巴旗下物流平台菜鸟网络宣布首批在全球布局6大世界级的数字贸易枢纽（eHub），其中就有比利时城市列日。列日是欧洲的大都会和地理中心，阿里巴巴计划在此布局大型转运中心和订单履行中心。未来，中国商品有望通过列日抵达欧洲市场，欧洲的商品也通过列日运往中国。这里还计划拓展从欧洲运往美洲的线路。

　　菜鸟平台的数据显示，中国和比利时之间每月有近200万个包裹在流通。比利时95%的企业是中小企业，需要通过eHub进入更广阔的中国市场和全球市场。这是提升比利时经济竞争力的重要渠道。

　　实际上，早在2016年5月，Michel首相就在与马云的长谈中提出，希望借助阿里巴巴的力量推动比利时的数字化进程，为该国经济改革带来活力，推动更多中小企业走向全球。

　　据悉，eWTP是阿里巴巴集团董事局主席马云提出的、以中小企业和年轻人为代表推动世界经济转型的倡议。过去两年，作为eWTP的首倡者，马云奔走全球，仅2016年就飞了800多个小时，去了33个国家和地区；2017年以来，随着马云不断增加的飞行计划，越来越多的国家加入了eWTP。（韩大鹏）

比利时首相马云
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