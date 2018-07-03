易居中国拟7月港交所挂牌 恒大碧桂园等地产商成股东

原标题：易居中国拟7月港交所挂牌 恒大碧桂园等26家地产商成股东

澎湃新闻记者 李晓青 实习生 黄河

从美国纳斯达克退市两年后，易居中国即将在香港证券交易所挂牌上市。

澎湃新闻获悉，易居中国将在7月下旬在港交所挂牌，目前已通过港交所聆讯。

易居中国的业务板块涵盖房地产数据板块、中国房地产互联平台等传统业务，也包括金融服务平台、O2O平台、实惠平台这些当下热门的业务，还有很多创新公司。同时，易居自身不开设二手房经纪门店，也不直接开展自身的二手房经纪业务，采用轻资产运营模式搭建平台，采用“S2B2C”业务模式，向中小型房地产经纪企业提供线上线下服务。

根据此前易居中国的招股说明书显示，在易居中国的业务构成方面，占比最大的是一手房代理服务，近三年整体占到总业务84%以上。其次为房地产大数据及咨询服务，近三年占总营收的13.6%。占比最少的为二手房经纪平台服务，截至2017年占比1.7%。

财务数据显示，易居中国2017年销售总值约4330亿元，销售面积超过3700万平方米，营业收入从2015年的27亿元增至2017年的46亿元，年复合增长率为30.5%;净利润总额从2015年1.77亿元增至2017年的7.65亿元，年复合增长率高达107.9%；资本负债比率近三年分别为49.9%、26.7%和20.8%。

2007年8月8日，易居中国登陆美国纳斯达克，这是第一家在美国上市的中国轻资产地产概念股。易居旗下原有的营销代理、互联网及电商、信息咨询三大主营板块，与新组建的互联网金融及社区增值服务板块，一起构成了易居中国投资控股下的五大业务集团。

2015年6月9日，易居中国公告称，公司董事会已收到由董事会联席主席及公司首席执行官周忻和董事沈南鹏当日提交的非约束性初步提议函。

该函提议以每股美国存托股票（“ADS”）7.38美元的现金收购周忻、沈南鹏或他们各自的关联实体目前不持有的全部易居普通股，将易居私有化。

对于私有化的原因，周忻曾直言，“估值太低，私有化势在必行。”

2016年4月15日，易居中国宣布已就公司私有化达成最终的合并协议，私有化价格为每股6.85美元(每股美国存托股票6.85美元)，较2015年6月首次提出的私有化价格下调约7%。

2016年8月28日，易居中国宣布私有化完成，随后引入包括万科集团（000002.SZ；02202.HK）、恒大地产集团（03333.HK）、融创中国（01918.HK）、富力地产（02777.HK）等18家地产商和3家机构入股易居企业集团。

2017年12月底，易居中国的股东数量增至31家，包括26家地产公司和5家机构。

根据招股说明书的股东名单显示，易居中国的股东分两批入股：第一批是在2016年8月，分别是恒大地产集团、万科集团、星河湾、富力地产、融创中国、雅居乐、旭辉集团、阳光城、建业住宅集团、复地集团、宝龙地产、正荣集团、融信集团、泰禾集团、景瑞地产、正商地产、福晟集团、三盛地产和云锋基金、纪源资本、磐石资本。第二批是在2017年年底，分别是碧桂园、中骏地产、祥生地产、新力地产、俊发地产和中南置地。

而作为第二批入股的股东，2017年12月27日，碧桂园斥资17.81亿元入股易居。值得一提的是，2017年房企销售榜前四位的碧桂园、万科、恒大、融创均已经成为易居的股东。其中，碧桂园、恒大及万科各持股15%。至此，易居中国完成了新的融资计划。