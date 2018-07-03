互联网企业第三次上市潮背后的中国故事

澎湃特约评论员 刘远举

“上市”已经毫无意外地成了今年互联网的年度关键词。今年以来，多家主营业务在内地的互联网公司纷纷申请上市，开启第三次上市潮。

近期相关企业更是马不停蹄。6月25日，美团点评向港交所递交了上市申请；6月29日，拼多多向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书；6月25日至28日，小米在香港公开招股，最快将于下周一在港交所上市……数据显示，2018年上半年，已有26家中国科技公司发售价值85亿美元的新股，占全球IPO总量的9%。

对于目前扎堆上市的现象，有评论认为，是为了加速圈钱。实际上，自阿里巴巴上市以来，中国科技公司进行IPO的数量并不多，有波谷自然就会有波峰，“扎堆”某种程度上，是个相对概念。

大环境看，市场流动性收紧，美国七次加息，全球资本市场预期承压明显。这就使得一级市场的钱变得更紧，此前投资的机构也有退出的动机，诸多因素之下，企业有更大的动机转向二级市场。

资本市场是一个公开的市场，特别是香港、美国的资本市场，有更加完善的制度，有全球有资深的财经人士，有业界领袖，他们的专业性、判断能力都是全球顶级的，自会以自己的专业性作出理性判断。

美团、小米选择了香港，拼多多选择了美国，从技术上说，是因为当地资本市场的上市条件更适合。而在另一个层面，选择境外上市，这些上市公司也是在向全球资本讲诉中国故事。

中国是世界第二大经济体，目前仍然有领先全球各大经济体的经济增速，经济发展的前景可期。当下中美两国的互联网企业在相对独立的环境中发展，而这种独立性必然会使得中国经济发展的外部性更集中地惠及中国企业，照亮中国互联网企业的未来。全球资本市场从这个模式中获益甚多，过去的这种经验会影响到他们对未来的看法。

某种程度上，这一轮中上市的美团，就是一个典型的中国故事。美团涉及的外卖、出行、酒旅、到店等领域，深植中国老百姓的生活，与中国经济发展，消费升级关系密切。这是资本市场的最大预期。

根据美团招股说明书显示，截至2017年底，美团点评拥有3.1亿交易用户，交易金额为3570亿人民币，440万活跃商家。业绩方面，巨大的客户资源支撑起了美团连续三年增长七倍的营业收入，2015年总收入40亿元人民币，2016年增加至130亿元人民币，2017年进一步增加至339亿元人民币。

毋庸讳言，这些飞速成长的互联网企业，在多个领域展开业务，其发展、融合都需要资金支持，所以上市非常重要。上市获得资金支持后，有利于公司未来的进一步发展。反过来说，获得资金支持后的未来良好预期，本身也是资本市场认可的原因。

与道琼斯公司创始人共同创造出道氏理论的威廉·彼得·汉密尔顿说过：“无论自觉还是不自觉，市场价格的变化不仅反映过去，还反映未来。将要发生的事情投下它们的影子，照在纽约证券交易所。”所以对资本市场而言，企业的过去与现在是重要的，但更重要的是，企业的未来。

今年3月31日，证监会宣布，根据《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等规定认定的试点企业，可以不再适用盈利指标要求，将通过营业收入和估值等指标衡量上市标准。这为一些当前亏损、但极具前景的企业打开了上市的通道。

证监会的这个规定，就是为留住一些具有成长性的企业，让中国股民可以分享互联网经济的红利。反过来说，这也意味着，对于一个企业而言，公司商业模式的前景，是资本市场的最重要的指标。比如拼多多和美团，目前处于亏损之中，但商业模式创新仍能支撑起未来收入和规模的高增长，依然会被投资者看好。

因此可以预期，随着第三次互联网企业上市潮的开启，一批拥有新技术、新模式的“互联网+”公司将迎来收获期。某种程度上，这也是中国经济转型升级交出的一份靓丽成绩单。