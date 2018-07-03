美国共享单车大战：网约车平台Lyft购最大单车公司

美国市场也突然爆发了一场共享单车大战。

原标题：美国共享单车大战：第二大网约车公司Lyft购最大单车公司

澎湃新闻记者 姚晓岚 综合报道

美国时间7月3日，路透社报道称，美国汽车共享出行公司Lyft于当地时间7月2日宣布，将收购共享单车运营商Motivate。

Motivate是北美市场上最大的共享单车公司，以其路边有桩停靠站为人熟知。Motivate的投资者包括福特汽车公司和花旗集团，该公司是纽约市CitiBike和芝加哥Ford GoBike两家共享单车运营商的母公司。

在美国市场，Lyft是仅次于Uber的网约车打车应用。

据《华尔街日报》评论，收购Motivate让Lyft获得上万辆可供短期出租的单车，并可能在应对规模更大的竞争对手Uber时得到一臂之力。Uber最近收购了规模较小的无桩共享单车公司Jump。

据《华尔街日报》报道，知情人士透露，Lyft将为上述交易支付约2.5亿美元现金。但Lyft拒绝就交易金额发表评论。

报道称，上述收购完成后，Lyft将获得从旧金山到纽约的8座美国城市的约3万辆自行车。视不同城市而定，用户通常能以30分钟3美元的价格租用单车，或支付10-12美元租用一天，用完需归还至停泊站。

可资对比的是，Uber的Jump则仅在少数城市提供服务，每30分钟收费2美元，用户可将单车停放在任何可自行上锁的地点。

Lyft方面表示，总部位于纽约的Motivate的自动车保养和维修业务将保持独立运营，保留品牌名称，并将继续支持北美的自行车共享系统。

Lyft和Uber目前在美国、加拿大多伦多的单车运营数量大致相同。Uber虽然在全球范围内运营，但在与包括东南亚、俄罗斯、中国的当地竞争对手竞争数十亿美元后，已从这些市场退出。