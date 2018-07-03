美团生态圈与微信生态圈 哪个创业机会更多？

甘剑平。来源：被访者提供、中企制图

大的互联网公司越积极地寻求无边界的机会，VC和初创企业的机会就越大。

口述 | 启明创投主管合伙人 甘剑平

采访整理 | 《中国企业家》记者 李碧雯

编辑 | 米娜

在刚刚公布的2018年福布斯全球最佳投资人榜单中，有16位中国投资人入围。而在五年前还没有一位中国投资人能够进入，十年前更是想都不敢想。

这说明，整个行业享受了移动互联网的红利，以及中国中产阶级财富积累升级的红利。对于VC行业来说，我们不管是从募资规模到投资规模，再到退出的项目数量和金额都越来越大，这是因为中国的投资和美国的投资都带来了非常好的回报，所以我们才能有机会站到这个舞台上。

启明创投第一只基金规模才1.8亿美金，红杉第一个基金也就2亿美金，而现在我们基金管理规模40亿美金，红杉可能超过80亿美金了。近年，千亿美元规模的软银愿景基金进来，市场上的水涨船又高了。

从上市退出角度来说，从2000年到2003年，中国的公司没有一个IPO，我当时投资的携程算是第一个。而现在，启明创投在过去18个月就有9个项目IPO，在过去简直是无法想象的事情。

新时代下，企业在资本助力下迅速成长。美国沃尔玛花了可能40年的时间做成全球零售的第一大品牌，亚马逊花了15年的时间，走过了沃尔玛40年的历程，而对于国内的外卖企业来说，可能只要5年的时间就走完了整个发展过程。

在中国，在资本的推动下这个过程变得越来越快。从大量的企业涌入一个领域，到慢慢退潮，剩下有能力、有战略观的能够获得更多的资金，然后变成三国演义，再逐渐变成南北对战，有时候南北再合并，走出一个巨头。

反过来说，只有在中国才有这样的事情发生，这也侧面说明了中国的资金回报率很高，所以有更多的钱涌入，大家去抢更多的项目，使得某些细分领域的竞争非常的剧烈。

实际上，来自CB Insights统计，截至2017年12月1日，全球220家独角兽企业中，仅中国就有59家，占比26.8%，如果中国的独角兽越来越少，中国的投资人也没有机会进福布斯投资排行榜前八。

不可否认，在这些独角兽公司中，会有公司最后会破产或者发展得不好。但毫无疑问的是，在过去10年，一大批极其优秀的公司在中国跑出来了，像美团、今日头条、小米，在短短几年时间里，创造了几百亿美金的价值。

至于移动互联网下一步机会，我认为可以关注几个方面，首先是人口收入和人口结构的变化带来的消费升级的机会。

可以看到中国人现在变得越来越有富有，世界银行将年收入在一万美元以上的人群定为高收入人群，中国现在大概10%的人群已经属于这个范畴里了，大概是1.4亿人口，这相当于日本的总人口，美国总人口的一半。仔细想想，在北上广深这样的一线城市，可能一个快递小哥基本年收入可能就有2万美金，属于比较高的收入人群了。

中产阶级甚至是高收入人群在中国肯定会越来越多，这些人可能对各个方面的需求都会有所提升，比如对产品的质量、对服务的要求。而消费的主流人群，以前可能是70后、80后，现在90后则成为了消费的主流人群，在消费层面国内是年轻人引领潮流，他们所喜欢的这些东西，所认知的品牌反过来会去影响他们家庭的消费。

对于90后、00后人群他们可能更青睐于个性化的品牌，更愿意去寻找一些小众的、高质量的、相对价廉物美的品牌或者是服务。而在精神层面的需求也会更高，他们会希望有一些个性的产品、内容出现。

其中一个就是所谓的二次元。可能四年前，我们刚投B站的时候，大家可能还认为二次元是相对小众的人群，但你会发现90后、00后他们从小就看动画、动漫、打游戏，《王者荣耀》现在每天几亿的活跃用户，占中国人口的30%。可以看到，ACG即动漫、动画，游戏，这些东西已经成为主流人群娱乐消遣的一种方式。

因此，二次元人群越来越广，更多的可能是一个泛二次元的人群，即对ACG有兴趣的人。所以像B站的用户规模也越来越大，现在已经是差不多7000万的月活跃用户了，未来还会非常快速地增长。

此外，很多90后、00后他们希望在互联网或移动互联网中寻找独特的跟之前不一样的产品。微信现在月活跃用户超过10亿，现在年轻人很多不愿意在微信上去发朋友圈，QQ的使用频率也在下滑，他们可能更多地愿意去寻找新的一些交友或者娱乐方式。比如，我们之前投资了最右APP，它是一个95后、00后的社群，集微博、微信、快手一些功能于一身。还有抖音，它在极短的时间里成长非常快，这些新一代的社交网络或者工具我相信会非常受年轻人的喜欢。

95后、00后可能更多是以兴趣、爱好为出发点。比如我们也投了知乎，它是一个知识为导向的社区。B站，以二次元内容为导向的社区、社群。所以我觉得更多的都是要从年轻人的兴趣、爱好、生活方式出发寻找社区。

其次，人越来越懒、越来越宅的情况下，产品更短的时间送到用户手中的需求正在增多。

因为有了美团或者饿了么这样的快送体系，很多东西都可以直接送到消费者手中，不管是办公室门口还是家门口或者是聚会的场所，我们将其称之为基于美团生态圈的机会。

连咖啡就是其中一个不错的案例，很好地满足了人们不愿意出门的需求。它的咖啡店都开在相对不是那么市中心的地方，然后面积很小，店的设计主要就是为了快递小哥取东西方便，它的包装也是为了快递所设计的，并以最快的时间（半个小时之内）送到用户手中。连咖啡在我们投资6个月里，从最开始一天只有一两万单，到现在已经达到日订单5万单，主要依赖于其口碑、营销以及多品类策略。

这是一个新的生态，这类的餐饮公司整体的设计就是为了外卖来打造的。此外微信生态圈也存在很多机会。微信就像一个超级运营体系APP，我们看到很多创业公司在小程序上获得非常大的流量，而且这个流量是相对比较便宜的，是在其他地方都没有办法找到的，并且在极短的时间做到一个非常大的数量级。这又是一波新的机会，微信生态圈可能更多会涉及电商、游戏、社交领域。

事实证明这些大的互联网公司，越积极地寻求无边界的机会，VC、初创企业的机会就越大。比如创业公司可以基于它们的生态，跟它们合作。比如云计算，以前要做个网站都得自己去搭系统，要加服务器，现在都不需要了，直接就上阿里云或者腾讯云就好了，这对初创企业来讲，其实反而存在更多的机会。