经纬张颖:侵权确实不应该 但视觉中国漫天要价更不该

新浪科技讯 7月3日下午消息，经纬中国创始管理合伙人张颖发布微博批视觉中国漫天开价索要几十万人民币巨额赔偿，要挟企业签年度合同。张颖认为，从该公司收入角度来看，据说“战果颇丰”。“侵权确实不应该，但这种漫天要价的商业模式更不应该，现在还变成了这家公司的核心商业模式，也是好笑了。”

据官网介绍，视觉中国是一家国际知名的以“视觉内容”为核心的互联网科技文创公司， 2014年成功在A股上市。视觉中国整合全球优质版权内容资源，通过互联网版权交易平台提供亿级的高质量、专业性的图片、视频及音乐素材，为内容生态中的生产者与使用者提供全方位的版权交易和增值服务。

以下为张颖微博原文：

视觉中国这家公司，说是从前年开始，开发了一个系统，开始有组织地大范围搜索未授权疏忽使用他们图片的各种企业，然后漫天开价的要求巨额赔偿，通常一个小疏忽一张图片也不接受删除，直接索取几十万人民币的天价赔偿，要挟企业签年度合同，从该公司收入角度来看，据说“战果颇丰”。侵权确实不应该，但这种漫天要价的商业模式更不应该，现在还变成了这家公司的核心商业模式，也是好笑了。我就不相信这样勒索的商业模式能延续且能维持。等着吧，总有一天...