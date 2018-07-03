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美国四部门联合调查Facebook用户数据泄露丑闻

美国四部门联合调查Facebook用户数据泄露丑闻
2018年07月03日 17:10 TechWeb
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　　TechWeb报道，7月3日消息，据国外媒体报道，美国联邦调查局（FBI）、美国证券交易委员会（SEC）和美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）已加入美国司法部的行列，就英国剑桥分析公司数据泄露一事对Facebook展开调查。

　　据《华盛顿邮报》报道，此次调查的重点是Facebook是否准确、及时地披露了数据泄露。

　　BuzzFeed News报道称，美国联邦贸易委员会于今年3月开始调查Facebook与剑桥分析公司之间的关系。

　　Facebook证实，它已经收到了这三家机构的问询。该公司发言人通过电子邮件表示：“我们正在与美国、英国及其他国家的官员合作，我们提供了公开证词，回答了问题，并保证在他们的工作继续时，我们将继续提供协助。”

　　今年早些时候，美国司法部开始对Facebook展开调查。此前有报道称，英国剑桥分析公司通过不恰当地方式获得了8700万名Facebook用户的个人数据。当数据泄露的消息在3月份传出时，Facebook遭到了公众和立法者的严厉审查。

　　用户们表示，他们将删除自己的Facebook账户。Facebook首席执行官马克•扎克伯格（Mark Zuckerberg）受邀回答国会有关这一丑闻的问题。后来，英国剑桥分析公司申请破产，并于今年5月关闭。

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