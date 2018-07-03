华人文化完成近百亿A轮融资 万科联合阿里腾讯领投

新浪科技讯 7月3日下午消息，华人文化集团公司（CMC Inc.，原名华人文化控股集团CMC Holdings）今日宣布完成近100亿人民币A轮融资，投后估值近400亿人民币。本轮融资由新股东万科集团与两家创始股东阿里巴巴集团、腾讯集团领投，招银国际资本及其他国际知名金融集团跟投。

华人文化集团公司创始人、董事长、CEO黎瑞刚表示：“伴随技术颠覆驱动着内容消费形态的不断演进，全球的媒体与娱乐行业正在发生着新一轮的调整和变革。作为全球最重要的经济体和消费市场之一，中国拥有充分的潜力催生和孕育具有广泛影响和综合实力的新一代大型媒体与娱乐产业机构。华人文化始终秉承对品质内容和创新技术的信仰，在内容与平台、线上与线下、境内与境外推进战略布局和运营，在获得新老股东的鼎力支持下，将继续朝着战略愿景勉力迈进。”

华人文化创建于2015年，目前已在剧集、电影、动画、财经及时尚媒体、音乐现场演出、舞台演艺、互联网电视、综艺等领域拥有头部资源，公司拥有或投资的文化传媒公司及品牌包括正午阳光、东方梦工厂、财新传媒、TVB、热波传媒等。

在众多垂直细分领域取得了领先优势，同时积极探索和孵化互联网媒体平台和现场娱乐集群，形成了独特的生态体系及价值资源。

华人文化方面表示，公司公司2018年在各类内容垂直领域的合并利润产出将继续在行业内保持领先地位。

与华人文化集团公司（CMC Inc.）平行，同样由黎瑞刚担任董事长的投资业务平台——“CMC资本”（CMC Capital Partners，原中文名华人文化产业投资基金）自2010年起致力于PE股权投资，先后投资了灿星制作、IMAX中国、B站、爱奇艺、快手、CAA及CAA中国、电动汽车方程式Formula E、趣头条、SNH48、快看漫画等传媒与娱乐类公司，以及饿了么、运满满、美菜、猿题库、英语流利说、高思教育、蛋壳公寓、一条、野兽派等互联网技术和消费类公司。