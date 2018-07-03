Brandz全球品牌价值报告：京东发展速度名列第一

新浪科技讯 北京时间7月3日下午消息，根据Retail Dive引用的Kantar和WPP的BrandZ Retail报告，去年全球零售品牌的货币品牌价值估计增长了35%。按比例增长计算，电商巨头的发展速度最快——中国的零售商京东和阿里巴巴分别在前20个增长最快品牌排名中位列第一和第二，亚马逊排名十三。

得益于技术的不断发展和对消费者偏好的密切关注，发展快速的品牌大量浮现。京东去年以94%的增长一跃成为增长最快的品牌，其价值从2017年107亿美元增加到2018年的209亿美元。

去年，该电子零售商一直使用技术以多种方式领先于消费者需求，包括开设几家新型高科技商店，并推进建立无人机网络的计划以大幅降低向中国农村地区派送货物的成本。京东还与沃尔玛以及中国连锁超市永辉等建立合作关系，以扩大实体零售能力并获取更多消费者数据。

阿里巴巴的品牌发展亦令人印象深刻，增长了92%，从2017年的591亿美元增长到2018年的1134亿美元。和竞争对手京东相似，阿里巴巴也借技术创新紧跟消费者喜好，并扩大其高科技盒马生鲜零售店，又为其虚拟现实（VR）时尚功能收购了时尚批发创企Ordre。

除零售业之外，阿里巴巴还一直在发展其云计算业务，并拥有多个合作伙伴关系以增加其访问的消费者数据量。

亚马逊增长了49%，品牌价值从1392亿美元涨到2075亿美元。虽然排名在第十三位，但值得注意的是，亚马逊的品牌价值却是所有名单中最高的。亚马逊在过去一年中的技术创新有很多，包括扩张其无人收银零售店Amazon Go，并推出让消费者在地图上实时跟踪包裹的功能。除此之外，亚马逊的Web服务——AWS仍然是云解决方案业务的重要服务商。

这些电子零售商的成功强调了几个提高品牌价值的关键领域。尽管这些公司存在差异，但它们具有一些相似的能够推动品牌价值增长的特征。这几家公司都使用前沿技术为消费者提供新的创新服务，关注消费者偏好和反馈以便更精准地迎合它们的需求，并掌握纯电商或实体零售店以外的多种渠道。

关注这些特征方面的发展可能也对其他品牌有所帮助，甚至是零售以外的行业，比如银行或制药等，促进发展的同时借其他相关产品与服务吸引消费者。(小白)