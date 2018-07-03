李志诉腾讯《明日之子》侵权 索赔300万

来源：北京商报

记者 卢扬

实习记者 金延娣

北京商报讯，7月3日，音乐人李志在微博发布长文诉《明日之子》第二季未经授权翻唱了自己及其他音乐人的歌曲，并提及年初毛不易在《明日之子》全国巡演时也曾未经授权进行翻唱。就此，李志表示将会诉至法庭，索赔300万元。其中100万元是《明日之子》第二季的侵权费用，另有100万元是年初毛不易的演出侵权费，剩余100万元则给其他被侵权的音乐人，并表示不接受其他建议。

这并不是李志首次被侵权。1月23日，李志曾发微博称自己的歌被毛不易翻唱，但“本团队从未就翻唱事宜被毛不易或其团队或演出主办联系过”，并表示自己的经纪人正在寻求律师意见。在此前的《明日之子》全国巡回演唱会洛阳站时，毛不易曾演唱《关于郑州的记忆》，此歌改编自李志的作品。随后，毛不易转发微博并表示，“谢谢老师，已经立即处理，这件事我会全程本人监督，不会让任何音乐人的利益受损。”

公开资料显示，《明日之子》是腾讯视频推出的一档音乐偶像养成节目，由企鹅影视、哇唧唧哇和微博联合出品。在第一季中开创了盛世美颜、盛世独秀、盛世魔音三大赛道，分别由首席星推官杨幂、才华星推官薛之谦和实力星推官华晨宇牵头。

目前《明日之子》第二季已于6月30日晚于腾讯视频播出，本季节目则由腾讯视频、哇唧唧哇、腾讯音乐娱乐集团（以下简称“腾讯音乐”）联合出品，华润雪花勇闯天涯为冠名商，并由李宇春、吴青峰、华晨宇共同组成星推官组合，杨幂担任厂牌星推官，何炅为现场总导演。据猫眼专业版数据显示，《明日之子》第二季首日播放量为9408万。

值得注意的是，《明日之子》第二季中，引入了新的联合出品方腾讯音乐。公开资料显示，腾讯音乐旗下包括QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大主流音乐服务提供商。2016年7月15日，中国音乐集团和腾讯对数字音乐业务进行合并。本次交易中，腾讯把旗下的QQ音乐业务与CMC进行合并，通过资产置换股权成为新的音乐集团的大股东。2017年1月24日，新的音乐集团正式更名为腾讯音乐。

相比于腾讯音乐首次参与《明日之子》第二季，哇唧唧哇已两次担任该节目的出品方。按照哇唧唧哇的介绍，该公司定位为集艺人经纪、影视开发、节目策划、组织大型文艺表演等于一体的国内经纪娱乐公司，《明日之子》是哇唧唧哇成立后推出的第一个偶像养成类综艺节目，同时该公司旗下现有内地男子偶像团体X玖少年团、《明日之子》人气选手。

据悉，《明日之子》第二季汇聚多种音乐风格与小众文化，并在第一季的基础上，对视觉、模式、内容和赛制等多个维度进行升级。相比第一季，第二季的参赛选手经历更加精挑细选的选拔，其中有来自抖音App的斯外戈，以及戴景耀、许含光、晓月老板、徐梦圆等选手，风格从民谣、摇滚到电音，覆盖多种音乐类型。