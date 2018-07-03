被人工智能加持的AR，是风口还是陷阱？

作者：刘以秦 韩舒淋

有了AI的加持，陷入沉寂的AR（增强现实）正在回温。

继2017年谷歌发布ARCore、苹果推出ARKit后，更多的AI公司开始加入AR的竞争。2018年6月27日，AI独角兽公司Rokid发布带有人脸识别的AR眼镜，6月25日，今日头条母公司字节跳动推出AR特效平台Byted Effect，今年4月，另一家AI独角兽公司商汤科技，也推出了旗下的AR开发者平台SenseAR。

据第三方数据平台Digi-Capital预测，至2018年年底，苹果ARKit、谷歌ARCore和Facebook的AR相机平台Camera Effects平台将累计超过9亿用户。

相比重点在虚拟环境里沉浸式体验的VR（虚拟现实），AR与现实的结合更加紧密，与AI技术的关联也更加直接。AR初创公司徕创创始人李树欣告诉《财经》记者：“AI中的语音、视觉识别技术和人机交互等技术能够非常有效的提高AR产品的体验。”

而两年前与AR一同火热又一同遇冷的VR，依然沉寂。多位行业人士告诉《财经》记者，VR就是一个游戏机，应用场景较窄且不是刚需，再加上技术短时间内很难突破，VR的起势仍然需要漫长的等待，而AR能够在工业、教育、医疗、交通等多个领域，解决问题。

嗅到机会的创业者们开始迁徙，关注新技术的投资人开始重新考察AR，科技巨头们搭建的AR平台逐步成熟，AR即将重新站上风口。

AI技术加持

“AR与AI之间的结合非常紧密，”红点中国合伙人张涵对《财经》记者说道，“AR直接体现的就是图像识别技术。”

AI产业的发展已经进入新的阶段，从比拼技术过度到技术落地。承载语音识别技术的智能音箱，今年一季度全球出货量已经接近千万台，前瞻产业研究院预计2018年整体出货量将超过5000万台。而图像识别技术也已经渗透到安防、医疗等领域，据《财经》记者了解，安防领域的AI技术订单，已经有不少千万人民币量级的。

技术开始实现商业化，意味着AI技术已经在已经在一定程度上实现了“可用”。这对于AR产业来说，是一针强心剂。

有了AI技术，AR的想象空间也将更大。智能手机替代PC成为新一代计算平台后，智能手机行业也逐渐进入饱和状态，不少人都开始猜测谁会成为下一代的计算平台。

一位曾是谷歌虚拟现实部门创始成员，后又回国创业的AR创业者告诉《财经》记者，智能手机的便携性，让用户的使用时长大大增加，但其信息交互是方式是“触摸+位置”，仍然有局限性，而视觉信息占人类输入信息的80%以上，AR眼镜能够让视觉实时在线，大大增加在线的时长与维度。

他认为，视觉技术的加入，让AR眼镜有希望成为下一代的计算平台。

AR能否成为下一代计算平台，还是一个未知数，但可以肯定的是，AI技术能够为AR的应用提供更多机会，前百度首席科学家吴恩达也在公开场合提到，更好的AR需要更好的AI来实现。

AI技术在某些领域实现“可用”，但AR技术目前整体来看还不够成熟，这受制于多个因素，例如，李树欣提到，在AR环境里，摆动中的汽车仪表盘还不能被很好的看清楚，但这也是受到网络带宽的影响，因此，包括他在内的AR从业者们，都在期盼5G时代的快速来临。

三大运营商之一的中国移动就在重点探索5G+AR，中国移动咪咕公司副总经理王刚在6月27日的GVRC（全球虚拟现实大会）上提到，咪咕正在深入研究AR技术与体育产业结合的模式，包括更加丰富的赛事直播模式，以及为训练、健身提供虚拟场景等等。

“在5G通信网络的支持下，用户体验会有明显的提高，AR技术也能为体育、电竞产业带来新的发展点。”王刚说道。

AR比VR实用性更高？

创办徕创之前，李树欣曾经创办小米生态链公司摩象科技，负责小米的VR产品，2017年7月，他离开小米，转型做AR创业，“AR的应用场景比VR更丰富。”他说道。

在很多业内人士看来，尽管最适合VR的游戏、娱乐领域蛋糕巨大，但能吃这块蛋糕的人并不多。“VR的突破需要有高质量内容的刺激，而有能力做高质VR内容的公司并不多，门槛极高，投入成本非常大。”一位VR行业人士告诉《财经》记者。

而AR的应用相对就更加广泛。在制造业领域，技术操作过程中可以利用AR实现不同岗位的人员协作，在销售大型设备时，也可以通过AR进行展示，免去了繁杂的运输过程。在教育领域，AR技术可以为线上教育提供真实的线下场景。在汽车行业，AR不仅能够辅助驾驶，还能在汽车维修方面实现远程操控。

但应用场景丰富，AR的从业者们也并非一帆风顺。

李树欣在过去一年里，接触了各个行业的客户，但他发现阻力非常大。“大家都觉得AR很酷，都想用，但是每个客户都有不同的需求。”他说道，“比如说有的要求续航能力要够，有的又要求可以录像，还有要求AR眼镜戴上能够和普通眼镜完全看不出区别的。”

当技术还不能实现通用时，就需要聚焦，此时，有细分行业经验的公司，有一定的优势。

美国工业软件公司PTC很早就看到了AR的方向，2015年，该公司收购AR设计平台Vuforia，随后推出了企业级AR平台ThingWorx studio。

工业是AR应用的重点领域，AR技术可以用于在物理样机制造之前，进行设计创新或改型，也可在已经制造出来的设备上进行改装设计，能够节省新设备的上市时间和成本，加速创新。在销售环节，可帮助用户或销售人员进行交互式、虚拟化的选装选配，同时，还可帮助企业进行产品的发布，让观众更好的体验新产品的功能、优点。

“通过视觉来交互，是比通过耳朵、嘴巴等等其他方式快得多的办法”，PTC执行副总裁Matthew Cohen告诉《财经》记者，“就好比闭上眼，再睁开眼，你就可以立刻知道这个房间正在发生什么，而如果通过阅读来了解，你也许要花一分钟时间才能清楚。”

目前PTC的AR业务已经实现了2000万美元的营收，并且增长迅速，Matthew Cohen透露目前的增速在80%-100%。

AR在B端应用的关键，在于垂直行业公司的推动，而在C端被熟知和接受，就需要手握大量用户的巨头来主导。

在C端，AR与智能手机相结合是最自然的方式，苹果与谷歌是智能手机时代的霸主，占据了iOS和安卓两大入口，他们在AR的推动上有先发优势，例如苹果手机实现AR功能后，使用AR的用户可以短时间内突破数亿人次。

硬件仍然薄弱

在苹果和谷歌的引领下，中国的科技巨头们也在跟进。去年8月，淘宝推出AR开发者平台AR Buy+，希望提升线上购物体验；去年11月，腾讯推出QQ-AR平台，为开发者提供AR基础技术；去年12月，京东也发布了AR开放平台天工，着眼于新零售升级。

与VR更多是各个公司自己埋头苦干相比，AR行业已经开始呈现出相对成型的体系——巨头打造平台、行业公司深耕行业应用、硬件公司打磨产品设备。

而目前，其中最薄弱的一环就是AR硬件产品——目前市面上还找不到可以量产的消费级AR设备。

AR领域最受关注也饱受争议的明星公司Magic Leap承载了AR硬件制造商的角色。截止目前，该公司共计融资总额超过27亿美元，是近几年美国融资最多的科技创业公司之一。投资方包括阿里巴巴、谷歌、高通等大量知名投资方，截至目前成立时间超过7年，但没有仍然没有一款设备正式上市。

一位AR行业人士告诉《财经》记者，Magic Leap的快速大额融资和迟迟未能拿出可量产的产品，这是在消磨整个AR行业的耐心。而另一位行业人士则认为，做硬件需要有大量资本的支持，如果Magic Leap都做不出来，“那创业公司里还有谁能做？”

今年3月开始，就陆续有Magic Leap开始量产AR设备的消息，6月，该公司发布了较为详细的产品细节，但具体定价和上市时间仍是未知数。

仅仅依靠智能手机，无法完全体现出AR的技术效果，整个行业都在期待新设备的诞生。此前，彭博社透露苹果的目标是在2019年储备好AR眼镜技术，产品有望最早在2020年发货。

巨头已经入局，行业需求明显，硬件设备正在逐步突破，AR行业正在以肉眼可见的速度快速成长，“当然现在AR还是很早的阶段，但是我认为AR的成熟曲线会更快，因为潜力巨大。 ”Matthew Cohen说道。