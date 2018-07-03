女子购完机票被假信息骗12万 起诉携程、支付宝索赔

新京报快讯(记者刘洋)买完机票几小时后便收到“航班取消”的信息称要退机票款，申女士先后在对方指导下被扣款近12万元，才发现被骗。她认为这次被骗与携程泄漏了购票人信息和支付宝一项免密支付功能有直接关系，因此将上海携程商务有限公司、支付宝(中国)网络技术有限公司(以下简称携程、支付宝)告上法院索赔。今日(7月3日)上午，该案在朝阳法院开庭审理，两被告则认为被骗是申女士自身原因。

买完机票 信息全被骗子知道

申女士在北京某体育发展有限公司担任行政工作，帮同事买票也是工作范围。事发机票就是她通过自己的携程账号，于2017年8月9日凌晨为同事孙女士买的，次日一早，航班起飞前她收到了一条短信称，其中一张转机机票的航班取消，要给她退款。此时孙女士由于乘坐第一趟航班已经无法取得联系，她担心耽误孙女士转机随即给短信提供的客服打了电话。

电话中对方详细的说出了所有购票信息，并说要支付宝的“亲密付”功能给她退机票款，她并没有想到这有可能涉及诈骗，于是按照对方的指示操作，没想到被划走了近2万元。这时对方承认后台操作失误划走了她的钱，称要通过网银给她退钱。“被扣款、退机票，我焦头烂额，这时候就被她洗脑了。”申女士说，她到银行开通网银，按对方指示填了验证码，没想到再次被划款近10万元。这才发现被骗报警，目前该案仍无结果。

申女士认为，携程作为机票代理公司，未尽到合理范围内的个人信息保密义务，导致其身份信息及订票信息遭泄露，使得诈骗分子有机可乘，携程在安全措施上存在重大疏漏，应当承担相应的赔偿责任;而支付宝作为第三方支付公司，未按照国家相关法律规定实施注册实名制，亦未在亲密支付等功能中尽到风险提示义务，导致诈骗分子能够获取原告信任并进行诈骗。起诉要求两公司连带承担其经济损失11.89万元，并赔偿精神损害1万元并公开赔礼道歉。

携程称信息可能在其他环节泄露

庭上，被告携程认为原告没有证据证明个人信息是携程泄露。其代理人答辩称，由于出票需要，携程会把信息转给中国民航信息网络股份有限公司，中间还会经手航空公司、中国联通等环节，用户在各个环节都有可能丢失信息。其次携程已经对用户信息做了加密保护管理和技术，也做了欺诈提示。

支付宝答辩表示不同意原告诉讼请求。支付宝介绍亲密付相当于附属卡，如老人、小孩在支付过程中会有需要代付的情况，为解决这部分用户实际需要，支付宝于2014年9月推出了这个功能，用户开通后相当于允许亲友在一定额度范围内用自己的支付宝付款，免密码。支付宝认为这个是支付的优化功能，已向用户充分进行风险警示。比如申女士开通亲密付时有产品介绍页面，提示对方务必确认开通亲密付的对方身份是“亲友”，避免诈骗，扣款短信中也进行了风险提示。二被告认为申女士被骗自身有很大责任，轻易相信骗子不合理的转账要求。

双方围绕涉案个人信息是不是携程泄露，以及支付宝亲密付是否安全等争议进行展开。

该案未当庭宣判。