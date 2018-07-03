新浪科技> 互联网 > 正文

腾讯游戏试运行新机制升级优化：累计金额改为近30天

腾讯游戏试运行新机制升级优化：累计金额改为近30天
2018年07月03日 12:24 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月3日午间消息，腾讯公司对之前发布的腾讯游戏试运行新机制进行了升级优化：将单日累计超500元改为近30天内累计消费达500元，希望通过服务细节上的优化，来尽可能扩大服务覆盖群体，帮助更多家长更早地发现疑似未成年人消费行为。

　　以下为本次公告原文：

　　上上周，我们发布了《腾讯游戏试运行新机制：未成年人单日消费超500元，将主动提醒》，宣布试运行未成年人游戏消费提醒的服务。

　　这个服务简单来说，就是对于腾讯旗下游戏中疑似未成年人的高额消费，我们将尝试主动介入，提醒用户关注可能存在的未成年人非理性消费的情况。

　　服务一经推出，获得广泛关注，许多热心用户通过留言、热线，向我们提出很多中肯意见——

鑫雯涟波：500元是不是有点高啊？

小shu之后：限制在200元才好。

龙sir：标准不能降低点吗？要是不超过500就不提醒。

Lx。：建议上限调整为200元，或者由家长自定义消费限额，同时使用密码保护，防止小孩改动。

。。。。。。

　　这些诚挚的建议，我们统统接收到了，基于大家的反馈，我们对消费提醒服务机制做了如下升级优化：

　　单日累计超500元改为近30天内累计消费达500元

　　即日起，未成年人游戏消费提醒的统计标准，将由此前的单日累计消费，升级为近30天动态累计消费。

　　也就是说，对于疑似未成年人的游戏消费，我们不再只评估单日额度，而是会对此前30天的累计情况进行回溯分析。当最近30天中任意时段的累计消费达到500元，我们将尝试联系其支付账户所有人进行提醒确认。

　　通过此次服务细节上的优化，我们希望尽可能扩大服务覆盖群体，帮助更多家长更早地发现疑似未成年人消费行为。

　　目前，“游戏消费提醒”服务已覆盖《王者荣耀》、《英雄联盟》、《穿越火线：枪战王者》、《QQ飞车》手游、《火影》手游、《奇迹暖暖》、《地下城与勇士》等热门游戏，支持QQ登陆帐号在以上游戏产品的疑似未成年人游戏消费提醒服务。

　　在后续的服务优化中，我们计划接入更多游戏产品，并支持微信登陆游戏帐号的消费提醒。

　　未成年人游戏消费提醒服务现在还处于试行阶段，欢迎大家继续向我们提出宝贵建议，帮助我们进行优化改进。

　　以下为《腾讯游戏试运行新机制：未成年人单日消费超500元，将主动提醒》原文：

　　经过一年的多轮调研与测试后，我们于近日推出一项“未成年人游戏消费提醒”的新服务，服务目前已进入试运行阶段。

　　单日累计消费超500元，将对疑似未成年人消费进行提醒确认

　　我们对于旗下游戏业务中疑似未成年人的高额消费，将尝试主动介入，并提醒用户关注可能存在的未成年人非理性消费的情况。

　　腾讯专门组建了一支超过200人的专属客服团队。当一个QQ登陆的帐号，在腾讯旗下游戏的单日累计消费达500元或以上，对于其中疑似未成年人消费的，客服团队将尝试主动联系相关支付账户的所有人进行提醒和确认。

　　覆盖《王者荣耀》、《英雄联盟》、《QQ飞车》手游等多款产品

　　这个服务现已覆盖腾讯旗下《王者荣耀》、《英雄联盟》、《穿越火线：枪战王者》、《QQ飞车》手游、《火影忍者》手游、《奇迹暖暖》、《地下城与勇士》等游戏产品。

　　后续还将不断接入更多其他游戏，并计划支持微信登陆帐号的消费提醒。

　　未成年人监管热线开通，产品优化期待你的参与

　　针对未成年人在游戏中的不理性消费问题，2017年中以来，我们先后向30万用户征求意见与反馈。基于这些调研结果，形成初步的服务方案。

　　未来，除了更多游戏产品的接入，我们还将持续完善面向支付帐户所有人的触达渠道，以帮助广大家长对孩子的游戏消费实现更好的监督、引导和管理。

　　服务目前尚处于试运行阶段。由于迄今为止，国内外尚未有过类似此项服务，我们也在不断探索和积极尝试，并衷心欢迎大家向我们提出宝贵的意见及建议。

　　客服团队也专门设立了未成年监管热线0755-83761852，为大家提供相关的内容咨询。

　　守护未成年人健康上网是腾讯的一项长期事业。我们将会不断完善服务，为引导未成年人适度娱乐和理性消费，守护未成年人健康成长而持续努力。

　　Q：消费提醒服务需要我提供什么信息？

　　A：该服务由腾讯公司免费、主动提供。腾讯公司不会以任何方式向您索要任何账号密码、支付密码，或要求支付费用。

　　Q：腾讯如何定义高额消费？

　　A：不同地区、不同家庭对高额消费定义不同。现阶段试行的通知标准为：用户在消费提醒服务已接入的游戏产品中，单日累计消费500元以上。

　　Q：为什么我的微信游戏账号消费超过500元，没有收到提示？

　　A：我们目前仅支持QQ帐号中疑似未成年人消费提醒服务，我们将在后续服务优化中，尝试支持微信游戏帐号消费提醒。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有