腾讯游戏试运行新机制升级优化：累计金额改为近30天

新浪科技讯 北京时间7月3日午间消息，腾讯公司对之前发布的腾讯游戏试运行新机制进行了升级优化：将单日累计超500元改为近30天内累计消费达500元，希望通过服务细节上的优化，来尽可能扩大服务覆盖群体，帮助更多家长更早地发现疑似未成年人消费行为。

以下为本次公告原文：

上上周，我们发布了《腾讯游戏试运行新机制：未成年人单日消费超500元，将主动提醒》，宣布试运行未成年人游戏消费提醒的服务。

这个服务简单来说，就是对于腾讯旗下游戏中疑似未成年人的高额消费，我们将尝试主动介入，提醒用户关注可能存在的未成年人非理性消费的情况。

服务一经推出，获得广泛关注，许多热心用户通过留言、热线，向我们提出很多中肯意见——

鑫雯涟波：500元是不是有点高啊？ 小shu之后：限制在200元才好。 龙sir：标准不能降低点吗？要是不超过500就不提醒。 Lx。：建议上限调整为200元，或者由家长自定义消费限额，同时使用密码保护，防止小孩改动。 。。。。。。

这些诚挚的建议，我们统统接收到了，基于大家的反馈，我们对消费提醒服务机制做了如下升级优化：

单日累计超500元改为近30天内累计消费达500元

即日起，未成年人游戏消费提醒的统计标准，将由此前的单日累计消费，升级为近30天动态累计消费。

也就是说，对于疑似未成年人的游戏消费，我们不再只评估单日额度，而是会对此前30天的累计情况进行回溯分析。当最近30天中任意时段的累计消费达到500元，我们将尝试联系其支付账户所有人进行提醒确认。

通过此次服务细节上的优化，我们希望尽可能扩大服务覆盖群体，帮助更多家长更早地发现疑似未成年人消费行为。

目前，“游戏消费提醒”服务已覆盖《王者荣耀》、《英雄联盟》、《穿越火线：枪战王者》、《QQ飞车》手游、《火影》手游、《奇迹暖暖》、《地下城与勇士》等热门游戏，支持QQ登陆帐号在以上游戏产品的疑似未成年人游戏消费提醒服务。

在后续的服务优化中，我们计划接入更多游戏产品，并支持微信登陆游戏帐号的消费提醒。

未成年人游戏消费提醒服务现在还处于试行阶段，欢迎大家继续向我们提出宝贵建议，帮助我们进行优化改进。

以下为《腾讯游戏试运行新机制：未成年人单日消费超500元，将主动提醒》原文：

经过一年的多轮调研与测试后，我们于近日推出一项“未成年人游戏消费提醒”的新服务，服务目前已进入试运行阶段。

单日累计消费超500元，将对疑似未成年人消费进行提醒确认

我们对于旗下游戏业务中疑似未成年人的高额消费，将尝试主动介入，并提醒用户关注可能存在的未成年人非理性消费的情况。

腾讯专门组建了一支超过200人的专属客服团队。当一个QQ登陆的帐号，在腾讯旗下游戏的单日累计消费达500元或以上，对于其中疑似未成年人消费的，客服团队将尝试主动联系相关支付账户的所有人进行提醒和确认。

覆盖《王者荣耀》、《英雄联盟》、《QQ飞车》手游等多款产品

这个服务现已覆盖腾讯旗下《王者荣耀》、《英雄联盟》、《穿越火线：枪战王者》、《QQ飞车》手游、《火影忍者》手游、《奇迹暖暖》、《地下城与勇士》等游戏产品。

后续还将不断接入更多其他游戏，并计划支持微信登陆帐号的消费提醒。

未成年人监管热线开通，产品优化期待你的参与

针对未成年人在游戏中的不理性消费问题，2017年中以来，我们先后向30万用户征求意见与反馈。基于这些调研结果，形成初步的服务方案。

未来，除了更多游戏产品的接入，我们还将持续完善面向支付帐户所有人的触达渠道，以帮助广大家长对孩子的游戏消费实现更好的监督、引导和管理。

服务目前尚处于试运行阶段。由于迄今为止，国内外尚未有过类似此项服务，我们也在不断探索和积极尝试，并衷心欢迎大家向我们提出宝贵的意见及建议。

客服团队也专门设立了未成年监管热线0755-83761852，为大家提供相关的内容咨询。

守护未成年人健康上网是腾讯的一项长期事业。我们将会不断完善服务，为引导未成年人适度娱乐和理性消费，守护未成年人健康成长而持续努力。

Q：消费提醒服务需要我提供什么信息？

A：该服务由腾讯公司免费、主动提供。腾讯公司不会以任何方式向您索要任何账号密码、支付密码，或要求支付费用。

Q：腾讯如何定义高额消费？

A：不同地区、不同家庭对高额消费定义不同。现阶段试行的通知标准为：用户在消费提醒服务已接入的游戏产品中，单日累计消费500元以上。

Q：为什么我的微信游戏账号消费超过500元，没有收到提示？

A：我们目前仅支持QQ帐号中疑似未成年人消费提醒服务，我们将在后续服务优化中，尝试支持微信游戏帐号消费提醒。