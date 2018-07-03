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通关了腾讯的微积分游戏 高数能考多少分？

通关了腾讯的微积分游戏 高数能考多少分？
2018年07月03日 12:18 PingWest
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　　现在的小孩子真幸福，玩着游戏就能把高数学了。

　　前几天，腾讯宣布推出了一款“功能游戏”《微积分历险记》，主要功能是帮人学习微积分。虽然已经不学高数了，但对于大学时一直被高数吊打的我来说，这真的真的是个好消息。

　　这是一款腾讯引进和代理的游戏，汉化过程还在进行，不过英文版Variant: Limits（变量：极限）已经可以在网上购买。游戏的开发公司Triseum是个专门开发教育类游戏的初创企业，还做过一个名为ARTé: Mecenas的模拟经营游戏，同样做给大学生，讲的内容是艺术史。

　　在Variant: Limits里，你可以通过做数学题拯救世界。

　　你在游戏中扮演的角色是个名字有点奇怪的小姐姐Equa（也是“均等”的意思），丧失了记忆，被困在一个即将被太阳风暴摧毁的星球上。

主角Equa主角Equa

　　这个星球上的曼陀族人已经撤退了，你要做的是在AI助手Celere的帮助下抵达目的地、驱动机关，拯救整个星球。

　　星球上的桥梁、门、传送点以及一切机关都是由能量水晶驱动的，但它们都已经遭到了破坏。要再次启动这些机关，你需要操纵不同的能量控制器发出能量光束。

　　想发出光，你就必须做出微积分题。

　　玩了游戏，微积分就能得高分吗

　　Variant游戏是个由浅入深的过程。最初，你遇到的问题并不困难。比如第一题，就是让你判断图上函数标出的点的左极限是什么，把表格左边的小圆圈放到左极限所在点上。判断对了就可以发射出能量光束，从而让断了的桥连接起来。

　　左极限就是函数从一个点的左侧无限靠近这个点时所取到的极限值。我们假设这个点是x0，左极限就是x从左侧无限趋近于x0的时候，函数f(x)所能取到的极限值。

　　当然这道题不用知道这些也能做出来，因为图上只有一个点可以放。当你把圆圈符号放到正确位置，桥就会连接上，这是对你做对题目的奖励：

　　也有些情况下，你可以直接通过改变变量的值来改变函数的值，比如下面这种情况，石头的位置就在随着函数值变化：

　　随着游戏的进行，题目的难度也会增加，比如你需要判断的概念会增加。但游戏里会涉及到的概念其实也不是很多，主要包括下面图里的这些：函数值、右极限、左极限、左右极限、右极限和函数值、左极限和函数值、左右极限和函数值。

　　随着题目难度的增加，有时你需要在一道题里判断十几个点的概念，题量大到非常消耗人的耐心：

　　有时你要同时判断几个函数的极限值，或者做出函数极限值之间的组合运算。函数本身已经特别复杂了，要解的机关也会变成一道题里好几个，相互影响相互关联，你还需要自己判断出是要求函数的哪种极限。到了后期，题目基本上就都是这么复杂的了：

　　不过也不用太过担心，题目难度的增加是循序渐进的，在你确定自己已经完全了解某个概念之后，你可能还需要做好几道基础题目。游戏总体上包括四个关卡，从第三关开始，你才会重新感受到被高数支配的恐惧。

　　总体来说。这款游戏通关速度因做题速度而异，但不管怎么说，通关时间至少也要在十小时左右。虽然过程的痛苦程度比做练习题轻很多，但想要打通关还是需要花些时间。

　　说完了玩的过程，那么这款游戏具体的学习成果如何呢？本来我想在打通关之后亲自去找一张大学高等数学的试卷来做做看，检验一下自己的学习成果……

　　后来我发现，我可能想多了。

　　目前国内大学里使用较多的微积分教材是同济版《高等数学》，上下册共有十二个章节700多页。这款游戏里涉及到的知识，大概是红框圈出来的这些：

图片来源：《高等数学》同济版目录图片来源：《高等数学》同济版目录

　　嗯，游戏里涉及到的内容大概只占《高等数学》教材第一章里一半的内容，700多页里的30几页，学会这些离高数及格其实还差很远，至于微分、积分、求导等重点内容，只靠玩这款游戏大概是学不会了。

　　可是再怎么说，在去教室听老师讲课和自己玩数学游戏之间，我还是会选择玩游戏。只不过想靠玩游戏就学好数学，还是需要游戏公司爸爸们赶紧多开发几款学习游戏了。

　　好玩但还有进步空间

　　和坐在教室里听老师讲课相比，玩这个游戏的体验当然要好很多。但如果我们把这个游戏当做一个普通的电脑游戏来看，它的体验如何呢？

　　Variant: Limits有很详细的世界观设定和故事情节，让人很容易忘记这是一个教育游戏。只有在被很难的数学题困住的时候，你才会突然想起来自己是在学习，从情节和故事角度来看，Variant表现不错。

　　细节方面，游戏里有也很多数学题目之外的小机关，你可以检查游戏中的一些物品，或者收听人们撤离前留下的音频日志，以此还原故事剧情。

　　当然，游戏里也有一些地方是还可以进一步优化的。比如这款游戏虽然整体画风不错，绿色和黄色为主色调的画面让人觉得清爽简洁、赏心悦目，但画质还是挺一般的。游戏建模很粗糙，画面中很多图形有明显的棱角，游戏里的地图也画得简陋，说实话人物也不是很好看，卡顿和bug的情况很多。

游戏中的地图游戏中的地图

　　操作上一个很不方便的情况是不能转换视角，只能进行微调。你可能觉得这个问题不大，但作为一个解谜类游戏，在游戏里经常需要出了一个门之后转头回去，因为无法转换视角而找不到回去的路的情况很常见。游戏里还有很多“空气墙”，那些地方你看着明明啥都没有，但就是走不过去。

　　游戏过程中除了走路，角色还会进行跳跃和攀爬的动作。但无论是要攀上陡峭的岩壁还是跃过狭窄的小桥，你都绝对不会失败——系统根本没有设置这样的选项，除了做不出题目，没有什么别的事情能阻止你前进的脚步。

不会失败的河上跳跃不会失败的河上跳跃

　　然而这也让动作设计失去了意义，Variant很难让你在游戏过程中通过操作感受到紧张、刺激等情绪，只有做出题目，你才能在游戏里获得快乐。

　　嗯，也许这才是这款游戏想教给你的真正内容：我爱学习，学习使我快乐。

　　（本文未标注来源图片均来自作者游戏截图）

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