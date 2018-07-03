iOS十年热门游戏和应用：腾讯和Facebook占大头

新浪科技讯 北京时间7月3日上午消息，App Annie是一家总部位于旧金山的应用市场数据和观察公司，专门提供有关应用下载、营收、排名、使用量、搜索等的消费和竞争数据。在iOS应用商店的十周年纪念前夕，App Annie发布了这十年来iOS上最受欢迎的应用回顾。报告根据下载量和营收来统计最热门应用，并且统计的时间从2010年开始。

这份报告结果算是对应用商店的较全面回顾。自2010年7月以来，应用商店上累积共1700多亿次下载，消费者在应用上花费的总金额超过1300亿美元。目前，应用商店内共有约220万款应用。

在此分析中，App Annie把“应用”分为游戏和传统应用两大类。对于游戏大类，App Annie又将其分为下载量最多和营收最多两大类。

游戏

在两个图表中，你可发现经典游戏作品如《部落冲突》、《糖果传奇》和《王者荣耀》。但是，应用商店中最令人难忘的游戏——如《神庙逃亡》和《愤怒的小鸟》根据消费支出统计并未进到前10热门游戏名单。反而，收入排名第一的游戏是《部落冲突》，紧接着是《糖果传奇》，后者同时也是下载排名第一的游戏。

鉴于客户关系App Annie不能公布所有的下载量或营收数据，但是App Annie可以透露的是在2010年7月到2018年5月之间，《部落冲突》的全球下载量超过2.8亿次。同时期，作为营收最多的游戏，《部落冲突》在iOS上的全球收入超40亿美元。

全球iOS游戏下载量排行

全球iOS游戏消费额排行

App Annie还查看了哪些公司是这些游戏的顶级发行商，所得的名单中包括不少知名品牌如艺电（Electronic Arts）、腾讯、智乐（Gameloft）、Rovio、Glu、迪士尼、Zynga、King、Supercell、动视暴雪（Activision Blizzard）、Bandai Namco、 Storm8、Ubisoft等等。

全球iOS游戏开发商下载量与消费额排行

应用

与此同时，论到这些年来下载量最多的iOS应用，Facebook和谷歌的应用均位居前列。

Facebook排名第一，随后是Facebook Messenger，Instagram排名第四，WhatsApp排名第五。谷歌旗下的YouTube排名第三，谷歌地图排名第六。前十大应用剩下的分别是Snapchat（第七），Skype（第八），微信（第九）和QQ（第十）。

全球iOS应用下载量排行

但是，根据消费支出排名的话，情况又大不一样了。社交工具大幅度让位于订阅和流媒体应用。在这部分，Netflix排名第一，全球消费支出高达10亿美元，其次是Spotify、Pandora、腾讯视频、Tinder、LINE、爱奇艺、HBO NOW、Kwai（快手海外版）和QQ。

全球iOS应用消费额排行

全球iOS应用开发商下载量与消费额排行

(小白)