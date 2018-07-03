受中美贸易战影响 美国基金公司改变投资策略

新浪科技讯 北京时间7月3日消息，据路透社报道，美国基金公司管理人员对中美贸易战日益扩大将颠覆全球供应链产生了担忧，目前他们开始购买没有受中美贸易战影响的公司股票。

拜伦基金、桑伯格投资管理公司和杰姆斯优选基金的管理人员正在购买或者增加一些云计算公司的股票份额，例如：Salesforce.com和在线订餐公司Just Eat Plc，这样将尽可能避免中美贸易战产生的不利影响。

Janus Henderson全球科技基金投资给合经理Brad Slingerlend说：“我们的投资组合定位在最小化遭受中美贸易战直接影响的公司。”

Brad Slingerlend现已从整体上减少对半导体公司的投资，减持中国腾讯控股有限公司和阿里巴巴控股有限公司的股票份额。同时，Salesforce.com是当前公司投资组合排名第二的公司，部分原因是该公司从年初开始股价上涨了31.4%。

美国依赖中国供应链的芯片制造商和其他行业股价下跌。据悉，在过去一周里，PHLX Semiconductor ETF指数下跌了5.2%，相比之下标普500指数上周下跌2%。

然而，也有迹象表明一些投资者正在买进他们认为受到贸易战担忧而过度影响的股票。依据基金分析理柏公司数据，在截至6月27日的一周时间里，流入PHLX Semiconductor ETF指数的资金增加了5%，尽管上周该指数股份减少了6.9%。PHLX Semiconductor ETF指数资金正流入是高科技指数SPDR XLT ETF（资金流入量为0.7%）的5倍以上。据悉，SPDR XLT ETF与标普500指数资金流入整体走势相近。

Baron Opportunity基金投资组合经理Michael Lippert表示，在增持股票之前，他预计股票市场受中美贸易战影响会有一波下跌走势。如果再经历几天的股价下跌，我们列入名单的股票公司应当到达期望的价位。据了解，集成电路公司Aquantia Corp出现在Michael Lippert的股票投资名单之列，Aquantia Corp主要是制造数据集成芯片和自动驾驶芯片，2018年该公司股价上涨了4%，过去3个月受中美贸易战影响，股价下跌了25%。Michael Lippert说：“在火热的股票市场中，你总是希望找到一个被大家忽视的潜力股。”

投资规模达18亿美元的桑伯格国际价值基金共同投资组合经理Sean Koung Sun表示，目前他的基金主要关注科技公司，尤其是依赖国内需求而不是国际贸易的科技公司。

目前Sean Koung Sun增持好未来教育集团（TAL Education Group）等公司股票，好未来教育集团是中国在线课外辅导教育机构，该公司股价从今年开始上涨了22%，其中6月份股价下跌了12.5%。Sean Koung Sun说：“好未来教育集团正在向中国二、三线城市扩散，其技术与中美贸易战不会产生摩擦。”

同时，Sean Koung Sun还增持了Just Eat公司股票，这是一家国际在线订餐公司，在英国、法国、意大利和墨西哥等市场运营，今年以来该公司股价下跌1.3%。Sean Koung Sun说：“我们正在努力寻找能够在任何环境下表现出色的潜力股。我们将更多地应用策略分析，更多地关注股票的长期潜力。”(叶倾城)