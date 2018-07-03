新浪科技> 互联网 > 正文

中国互联网企业开启上市“超级周期”

中国互联网企业开启上市“超级周期”
2018年07月03日 09:45 大洋网-广州日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　“上市”已经毫无意外地成了今年互联网的年度关键词。今年以来，多家主营业务在内地的互联网公司纷纷申请上市，开启第三次上市潮。从近阶段已经提交上市申请的公司来看，2010年前后移动互联网初期创业的一批互联网巨头将迎来收割期，或将对未来的格局产生深远影响。

　　记者注意到，最近包括小米、美团点评、齐家网、宝宝树、拼多多、找钢网、优信二手车(已上市)、有赞(已借壳上市)、同程艺龙、什么值得买等电商平台、品牌都纷纷披露招股说明书或成功IPO，此外还有沪江网、51信用卡、微贷网、猎聘网等互联网公司也冲刺IPO。此外，还有蚂蚁金服、腾讯音乐、斗鱼、快手等一大拨互联网创业公司和“独角兽”，传闻会在今年下半年宣布启动海内外资本市场IPO进程。

　　数据显示，从目前已经上市和提交IPO申请的企业数目和趋势来看，今年上市的科技企业将会超越2016年和2017年的总和。这是继2000 年左右百度、腾讯、盛大、搜狐网易等上市；2010年左右阿里京东等电商上市之后，国内互联网公司的第三次上市潮。

　　事实上，此轮上市潮的互联网企业大多还未盈利。为什么互联网企业现在扎堆去“流血上市”？

　　一位不愿透露姓名的创投人士说，大批在2014年、2015年投资互联网创业公司背后的投资基金进入3~4 年后的退出期。在退出之前，这些基金没有足够的钱投资新一批公司，这就导致很多依然未盈利的公司在一级市场融资困难。为此，很多还在亏钱的公司开始选择二级市场。“更主要还是钱的原因”。一家准备递交赴港上市申请的内地企业董秘对记者表示，在国内融资困难的情况下，股东想通过旗下企业赴港集资减轻资金压力无可厚非。目前全球范围内资金成本都在抬升，美联储年内可能还会有两次加息，由此引发的连锁反应倒逼企业不得不先储备资金。此外，由于港元紧盯美元，投资者持有港元资产不仅可以赚取股票收益，也有可能同时赚取汇率差。

　　三大资本市场争夺“独角兽”

　　新经济特别是信息科技，已成为全球经济的增长引擎，兴业证券数据显示，2017年在港股市场，资讯科技业、消费品制造业、地产建筑业表现最好，分别上涨了92.3%、51.3%、48.8%。资讯科技已经成为港股名副其实的龙头板块。美股同样是科技板块领涨，美股科技板块涨幅接近25%，成为表现最好的行业，美股市值前5位全部被科技企业占据。

　　在新经济公司进入上市的超级周期后，三大资本市场纷纷向准上市公司抛出橄榄枝。

　　A 股今年已经推出了 CDR 制度，允许同股不同权、未盈利公司上市，IPO 审核周期也大大缩短。“港股市场挂牌门槛低，特别是港交所4月30日生效的新政，扫除同股不同权障碍。”某券商投行人士对记者分析，这样的低门槛给PE、VC类投资人的退出提供了很大的便利。而美股市场更加成熟，投资者更倾向于价值投资，对于公司组织架构形式、盈利能力等有很好的兼容性。

　　内容文娱产业、新电商领跑

　　哪些垂直领域领跑2018年IPO上市潮？从已爆出IPO消息的企业来看，作为互联网“注意力经济”最直接体现的内容文娱产业领跑。除了虎牙直播、爱奇艺、二次元视频网站B站等已上市的6家企业，腾讯音乐、一下科技、快手等文娱企业传闻将在下半年启动IPO，业内预计今年将出现十来家文娱内容领域的上市公司。

　　电子商务研究中心主任曹磊认为，互联网中概股IPO “第三次浪潮”有别于以往任何一次，最显著的特征就是以“社交电商”“新消费”，“生活服务电商”这三股“新势力”为代表的“新电商”，成为引领这股上市热潮的“主力军”，这也意味着一个“新电商时代”正在开启。

　　从媒体兴起的互联网发展的第一次浪潮，到以电商、销售为目的的第二次浪潮发展，近年来，随着网络环境的不断改善，互联网发展的第三次浪潮也为行业注入新的机会点。受二孩政策的影响，伴随着新一代的长成，未来网民及移动网民数量还将出现新波峰。

　　张毅向记者表示，成熟创业公司“独角兽”借助资本市场实现二次发展，而资本收割后回笼的资金将会展开下一轮布局，上市公司创始人和高管团队变现后资金也会在行业中寻找新的机会，这一切将对互联网行业产生深远影响。

　　近七成破发企业仍扎堆赴港上市

　　7月2日，刚刚在A股上市55天的药明康德宣布，拟发行H股，实现A股和港股齐上市。值得注意的是，今年以来，一方面A股IPO过会率下降至50%以下，另一方面，大量企业纷纷赴境外上市。

　　上半年最后一个交易日，猎聘网母公司有才天下在港交所鸣锣上市，成为6月在港上市的第13只新股。6月29日，小米宣布以招股价下限17港元/股定价完成招股等待挂牌。而还有美团、艺龙、海底捞等众多中资公司正在赴境外上市的路上，一部分在美国纽约上市，大部分在中国香港上市。

　　同花顺ifind系统数据显示，今年上半年，港交所上市的公司共有130家，合计融资额达到720.52亿港元。

　　有机构预计港股今年IPO将出现爆发。其中，安永预计，港股今年全年的IPO募资额将达2000亿港元，有望重返全球IPO前三之列。根据目前资料，今年下半年，还有多个巨无霸将登陆港股，其中，将于7月9日挂牌的小米集团，已于6月底完成招股，募资额达370亿港元。中国铁塔已通过港交所上市聆讯。据市场猜测，中国铁塔募资规模可能接近800亿港元。美团也于6月25日递交上市申请并披露招股说明书，市场预期其将集资40亿至60亿美元。

　　有统计显示，去年下半年以来在中国港股上市的新股中，有七成公司破发，如众安在线、雷蛇、易鑫集团等等。在纽约上市的中资股也并没有太好的表现。但有分析认为表示，上市简单、融资容易和市场规范成为中资企业竞相赴境外上市的主要因素。

　　相比境外上市一家接一家，A股二季度IPO速度明显放缓。“目前A股IPO排队压力已经大为缓解，监管层需要从源头把控上市公司质量问题。”一位券商人士对记者表示。（记者 张忠安）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有