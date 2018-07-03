Facebook透明措施加强 出版商花多少钱分销一目了然

新浪科技讯 北京时间7月3日上午消息，出版商不太喜欢讨论他们是否——或者如何——购买流量。但是在Facebook于6月28日推出透明度措施之后，出版商们如何在该社交媒体平台上花钱增加内容的分销似乎变得一目了然。

现在，每个Facebook页面都有一个单独的名为“信息和广告”的消息来源，显示该页面在Facebook以及Instagram和Messenger上运行的所有广告。政治广告在位于Facebook网站的独立存储器中。

出版商Facebook页面上的新消息来源并没有显示出版商在推广特定文章上面花的钱也没有显示文章的变化数，但是至少提供了出版商如何在该平台上使用他们页面的信息。

为了了解出版商处理Facebook广告的方式，周五我们查看了六个传统新闻和数字原生出版商的Facebook广告。对此分析，我们只看出版商的主页面，而不关注他们的垂直特定页面。

The New York Times（“纽约时报”）

活跃广告数量：72

推广点：纽约时报的广告重在其订阅产品，如烹饪和天子游戏，或提升忠诚度的产品如电子报。纽约时报也是抱怨Facebook的政治广告档案不公平，且不正确地将帖子标记为政治内容的出版商之一。但是在它的Facebook页面上，纽约时报未在其消息来源中推广任何政治内容。

BuzzFeed

活跃广告数量：82

推广点：主要推广的是品牌赞助的内容，包括三星、阿斯达斯和阿克伦儿童医院。还有几个未标记的商业内容帖子链接。在使用Facebook的付费分销和为分销构建垂直特定的渠道上，BuzzFeed是先驱。因此，光看一个页面也很难全面了解BuzzFeed的广告战略。

Fox News（“福克斯新闻”）

活跃广告数量：3

推广点：作为Facebook上关注用户最多的出版商之一，福克斯新闻不需要花太多钱来推广其编辑内容，三个广告中有两个是推广其移动应用，剩下一个推广福克斯新闻某一系列的回归。

Business Insider（“商业内幕”）

活跃广告数量：2100以上

推广点：大多数链接至BI的编辑内容，以及部分商业内容。在一份声明中，BI表示其一直在“试验Facebook的功能并测试我们的读者和浏览者最喜欢哪些故事。‘信息和广告’中显示的大量广告仅反映了这些测试的不同变度”。

Ranker

活跃广告数量：很多

推广点：Ranker自己的内容，包括一些已经多次推广过的帖子。在通过搜索构建起受众群体之后，Ranker几年前便意识到其内容（尤其是娱乐和生活时尚等）在Facebook非常受欢迎。“当我们了解到不同受众的价值观时，我们将会根据不同的因素发起不同的广告，”Ranker的受众副总裁说，“然后你发现，有些内容具有广泛的吸引力。”

NowThis

活跃广告数量：22

推广点：约一半是赞助商的品牌视频，包括Lowe’s（罗威公司）和葡萄牙航空，另一半则是平台的编辑内容。(小白)