美团外卖作坊被曝员工脚踩米线 美团官方暂未回应

来源：半岛晨报

厨房内，一只脚与一大桶米线亲密接触——6月21日，微博上爆出的照片让网友震惊。报料人称，这是大连一家美团外卖黑作坊，位于和平广场附近。“脚+米线”触及众多网友的底线。这张照片是真是假？记者展开调查。多人挺身而出反映有图片有视频

“这事触及底线，再也看不下去了”

“完全是因为看不下去了，必须站出来提醒消费者。都是年轻人在吃外卖，这种对食品安全不负责任的行为是在危害全社会。”一位知情人士对记者说。

在求证过程中，令本报记者始料未及，竟有多位人士先后站出来证明照片的真实性。他们均称，这事触及底线，再也看不下去了。

照片显示：不平坦的石灰水泥地面上，垫着一张踩得黢黑的纸壳，上面放着一大桶米线。一只脚踩在金属桶沿上，与米线亲密接触。脚的主人，左脚光脚穿拖鞋踩地，右脚背上疑似有明显创伤面，受伤的脚正踏在米线上。

一位报料人称，他的脚是烫伤，脚上抹的是药膏。另一位报料人称，照片拍摄于6月份的一天凌晨，“当时看到感觉很恶心，于是就拍下来了”。第三位报料人称，他当天亲眼所见，照片拍摄时他也在旁边，“我以前还见过他家擤完鼻涕手都不洗就抓米线。”那时候就不避讳人，这次脚放米线上他也没当个事儿。

除照片外，报料人还给本报提供了两段小视频，“视频也是他家的，可能是（与照片）隔了一两天（拍的）。”“他家的味道就跟农村的猪圈差不多。”报料人称。

订外卖的消费者看见照片很生气

“这种无良无德商家的行为太恶心、太恶劣了

这张照片上，恰好有一张外卖订单与脚、米线同框。照片上清晰可见，订餐地址为：（大连市沙河口区）中长东五街与兴工北六街交叉口的一处居民楼，点单人的姓氏和电话也赫然纸上。电话是大连本地的手机号码。

经反复联系，这位订餐人同意与本报记者在微信上交流。他称自己是一位24岁的自由职业者，男性，大连当地人。他证实：此单发生时间是2018年6月16日早5时。其在美团外卖点了肉夹馍、疙瘩汤、手抓饼等餐品，扣除美团红包、满减优惠后实际付款19.5元。这些信息与被曝光照片上的订餐单信息完全相符。

最初与记者交流时，这位消费者有点意外，他并不知道出了什么问题。他称：“吃的时候没什么感觉，不好吃，也不难吃……那订单怎么了？”

当这位24岁订餐人看到被曝光的照片后，情绪突然失控，连说“这太恶劣了！”

“那天是前一天晚上没吃饭，早上起来有点饿，就寻思订个外卖吃，平常经常用美团外卖，因为感觉方便。”订餐人表示，“我现在的想法就是希望能曝光严惩这种无良无德的商家，这样的行为太恶心、太恶劣了，都不知道外面还有多少类似这样的黑心商家在营业，让人没办法再敢去吃外卖了，希望能找到并严惩这些黑心商家。”

他还称：“希望能有第三方出来严惩这人。”

这家店在哪儿？星海、兴工街附近有消费者中招

这个作坊在哪儿？还有没有更多的消费者中招？记者继续调查。

那位24岁订餐人提供的美团外卖订单截图显示，这家作坊在美团外卖上的店名为：满口香疙瘩汤肉夹馍。但是，几位证人证实，这个作坊在美团外卖上至少同时拥有3个店名，分别是刘记江宁鸭血粉丝汤（和平店）、云南米线大王、满口香疙瘩汤肉夹馍。

6月22日，一位网友在微博上留言：“这三家全都中过！”记者与这位网友取得联系。该网友称，自己工作单位在兴工街附近，自己和同事都经常订外卖，“我是真的都吃过这三家，但是不是这么恶心我不知道。”另一位网友称：“我在星海百年汇，这两天胃口不好，天天订满口香疙瘩汤，现在感觉应该报警了。”

这家店具体位置在哪儿呢？几位报料人证实，就藏匿于星海广场期货大厦后身的体坛路上，距离期货大厦直线距离100米左右。此处为平房院子，外面看不见招牌，周围没有住户，基本只有外卖小哥进出。

记者多次探访此处发现，近期，院子白天大门上锁，傍晚开门，院内房里有人烹饪，有外卖小哥进出。知情人称，平房院内不止被曝光的那一家作坊，“一共有三家”。而平房东墙外即是一个美团外卖配送站点。

记者注意到，6月21日，一位网友@美团@美团外卖，称“出来说两句啊！只顾挣钱，视他人生命安全为儿戏！抵制你不过分吧！”至本报发稿时为止，美团方面未对此事做出公开回应。