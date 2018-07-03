亚马逊：未来或将列装上百辆奔驰纯电动物流车

【环球网科技 记者 樊俊卿】据外媒报道，全球电商巨头亚马逊计划未来将投入专项资金用于采购100辆梅赛德斯-奔驰纯电动物流车eVito，并将其组建为纯电动物流车队，为客户运送快递包裹。

有消息显示，由于续航里程相对有限，梅赛德斯-奔驰纯电动物流车eVito可能不会用于长途运输。eVito车辆一次充电只能行驶约100-150公里，这种有限的续航里程可能使这款车成为亚马逊Prime Now当天送货服务的理想选择。

目前该纯电动物流车队何时能够正式列装到位并投入使用，尚无详细的消息。

不仅境外企业在做物流车电气化改造，中国电商巨头京东也在做着同样的事情，2017年10月31日，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东曾公开表示，要将“进出北京的所有京东自营物流车全部换成纯电动的新能源汽车”，并计划用一年的时间把进出京津冀地区的所有物流车全部完成电气化更新，全部替换成纯电动新能源物流车。

不仅如此，京东集团决定再用3年的时间，通过正向激励机制，将所有合作伙伴的燃油物流车全部替换成纯电动新能源汽车。

令人敬佩的是，今年1月25日，刘强东通过社交软件宣布，京东物流已经提前兑现了承诺，目前进出北京的所有京东自营物流车已经全部更换为纯电动新能源汽车。京东物流同时宣布要组建新能源产业联盟，同全国多家大型电动汽车整车厂家联合共同测试、共同推动、研发、引进千辆新能源车，并在北京、上海、成都、西安、沈阳等10多个全国大中城市投入使用。未来5年内，京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车。这是目前已知的电商物流行业引入的最大规模的绿色运输车队，也是京东“青流计划”的重要落地。