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Facebook对应用开发商加强限制：保护用户数据

Facebook对应用开发商加强限制：保护用户数据
2018年07月03日 10:18 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月3日早间消息，自数据泄露丑闻爆发以来，Facebook公司采取了一些新措施，防范此类伤害用户的事件再次发生。今天，Facebook宣布了几项针对应用的新API限制规定，旨在继续帮助开发商创建Facebook用户所喜欢的应用程序，同时也能够保护Facebook使用者的数据和隐私。

　　这些调整措施包括去除一些用户使用率比较低的工具，并限制App使用某些特定验证用户的页面内容和公开帖子。借助于页面API，该公司还重新引入了对Facebook页面的搜索。正如公司所指出的，“开发人员需要经过授权才能访问公共内容，而这种许可只能通过App审查过程获得。”

　　该公司要求任何使用营销API来管理和实现广告自动化的人员必须经历App审查流程；广告检索和现场视频API也将需要额外的App审查权限。最后，Facebook允许开发人员使用自己的访问令牌，通过图形API Explorer应用程序运行测试查询。

　　自从Cambridge Analytica丑闻被曝光以来，Facebook公司一直在不遗余力地限制App开发商访问用户数据。该公司此前宣布下架了许多在Facebook以外限制数据传输的API。这只是Facebook又向前迈了一步，他们承诺会有更多改变。(斯眉)

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