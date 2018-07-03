Facebook遭SEC、FBI双双调查 周一股价下跌1%

新浪科技讯 北京时间7月3日上午消息，据《华盛顿邮报》报道，一项针对Facebook数据部门及政治咨询公司剑桥分析的联邦调查，加大了人们对于科技巨头公司言行的关注。报道中引用了知情人士的言论。

Facebook已经公开对剑桥分析的共享数据信息。调查的重点一方面在于Facebook的共享信息是否符合潜在事实，另一方面在于其是否及时并完整向公众及投资方公开这一共享行为。

由于Facebook公司未能妥善保护与剑桥分析共享的约8700万用户的信息，一些国家的监管部门已经加大了对Facebook公司的安全监管。

周一，Facebook公司表明正全力配合SEC及FBI的工作。本月，Facebook公司发布公告回应称，一位研究员在社交网站app上发布了一份私人调查问卷，而Cambridge Analytica正是由此途径获得了个人信息，而且受影响的用户可能不止8700万人。

继数据泄露事件爆出至今，Facebook公司最终对其数据政策进行了多次修改以平公愤。今年4月，首席执行官马克·扎克伯格出席了国会听证会，为公司数据泄露及其他行为作证。同样，Facebook公司还回应了立法人员提出的2000多个后续问题。

在周一收盘时，Facebook股价在延长交易中下跌1％，纽约市场收于197.36美元。对于是否有监管人员调查此事，证券交易委员会的发言人Ryan White却谢绝回应。(钟仪)