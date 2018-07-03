从满地是钱到不敢接单 共享单车第一镇200家商铺关门

编辑 王嘉琦

曾经被资本疯狂追逐的风口——共享单车，如今的日子不好过。然而，更不好过的，还有自行车生产企业。

天津市的王庆坨镇，号称“中国的自行车之乡”。早在2010年，王庆坨全镇的自行车年产销量，占据全国1/8。

一年之前，这里还被称为中国共享单车生产的第一镇。然而，在共享单车的资本狂欢之后，曾经红火的自行车生产企业陷入了倒闭潮。

共享单车火爆时，这里曾经有500家商铺，而如今已不到300家。无论是整车生产企业，还是零部件生产企业，经过一轮洗牌后，幸存下来的企业，已经不敢轻易接共享单车的订单。

两年前，满世界都在找他们造车。

据《经济之声》7月2日报道，天津捷易达自行车厂总经理杨清亮说，很多企业都是被迟迟不能到账的尾款拖垮了，

押尾款的拖住之后，影响相当大，自己内销的客户已经没有了，已经生存不下去了，自动就不干了。

数据显示，2017年，我国共享单车全行业累计投放单车2300万辆、覆盖200个城市，市场已经饱和。另有研究机构统计称，目前国内废弃的共享单车数量已超百万辆。这其中，有很多是还是崭新的。

这一幕，恰似回到了5年前。上一次自行车行业稍有起色，还是在2010年。当时，骑行风盛行带来了好光景。糟糕的情况从2013年开始，源于购车潮的放缓，行业产量整体下滑。

曾经的“共享单车第一镇”到底有多风光？

据腾讯财经此前报道，2015年，中国北方寒冬的一个阴沉午后，两位年轻人敲门走进了天津富士达集团乐骑科技有限公司CEO孙昊的办公室，他们找上门来，希望订购5万辆自行车。

孙昊没有想到，1年多之后，当初两位ofo“毛头小子”送上门来的小订单如今已经翻了200倍，这足以支撑这家全球最大自行车制造商的全部产能。

2016年的最后一个季度，共享经济的聚光灯终于从“滴滴”们转移到了摩拜、ofo，一群野心勃勃的年轻人希望能解决中国人“出行最后1公里”，他们开着大卡车将数以千万计自行车洒满大城市的每一个角落。

共享单车的盛宴给制造商带来了暴增的财富，在战争打响的2016年12月份，纳入政府统计的自行车制造商单月完成产量519万辆，同比增长8.4%。在2017年，共享单车品牌带来的新增订单预计将达到百亿元。

2017年1到5月，正是共享单车最火的时候，天津市自行车电动车行业协会提供的数据显示，当时，天津市自行车产量2622万辆，同比增长25.4%，累计完成主营业务收入同比增长12.1%，利润总额同比增长10.5%。

这样的疯狂市场，让小镇王庆坨忙碌起来，这个“中国自行车第一镇”恢复了往日的历史荣光，他们发现，自己不再是那个满世界找订单的“乙方”了，因为，满世界都在找他们。

如今，他们有单子都不敢接

如今，风靡一时的共享单车变成了“过剩单车”。据《经济之声》报道，对生产企业而言，市场已经饱和，能转型的纷纷转型，无法转型的，就是关门停业。某车架厂的负责人也说出了眼下的实际情况：

工人没地方用，老板也就那样待着，老板没钱挣，工人哪有活干！

虽然偶尔也还有订单，但对于经历过一场洗礼的自行车生产企业来说，哪怕是再艰难，也不愿意冒险接单，尤其是来自共享单车的订单。

因为一般来说，共享单车企业签订的是框架合同，没太大约束力。这意味着，一旦单车企业的资金链出现问题，供应商们很难通过合法的渠道拿回货款。

不仅如此，据明州自行车总经理李树恒说，共享单车的零部件与普通自行车的零部件不通用，如果作废，只能当废铁。

火爆一时的共享单车让逐渐没落的自行车行业彻底的火了一把，也让王庆坨镇感受了站在风口上的力量。如今，风停了，自行车行业和王庆坨镇需要多久才能缓过来？谁也不知道。

天津王庆坨镇里的自行车厂商们境遇，其他的厂家也感同身受。比如，上市公司上海凤凰（600679，SH）。

2017年5月，在共享单车正火热之时，上海凤凰（600679，SH）的子公司——凤凰自行车与ofo达成战略合作协议。根据这份协议，凤凰自行车向ofo运营方东峡大通的供货可能达到500万辆，有望给公司带来不菲的盈利。

然而，时移世易，在共享单车投放基数已经极高的背景下，双方的合作大 大打了折扣。整整一年之后，也就是2018年5月4日，上海凤凰发布公告称，双方自行车交易量较500万的预期完成率不足四成。此外，今年前4个月多的时间内，凤凰自行车或仅向东峡大通提供了逾8万辆自行车。

倘若按照上海凤凰预估的“500万辆车获得4000万元收益”计算，每辆凤凰自行车的单车盈利约为8元。若以此估算，公司出售给东峡大通方面的186.16万辆自行车的整体盈利约为1489万元。

2017年年报截图，披露了东峡大通报告期内按计划采购整车177.73万辆

共享单车已成“过剩单车”

2017年6月起，共享单车开始出现退出者——町町单车、小蓝单车、酷骑单车等相继倒闭。

因过量投放、企业倒闭等问题，街头出现大量废弃闲置的共享单车，挤占公共道路资源。

例如广州，据《广州日报》报道，去年起，广州市交委已发布声明，禁止任何形式的新车投放行为。进入2018年，清理废弃共享单车成为重点聚焦的话题。4月18日，广州市集中开展清理共享单车的整治行动，一天就已清理共享单车超过9000多辆。据统计，停在广州街面上的废弃共享单车有30多万辆，而画线规范内可停放的大概8.5万辆。

谁来负起清理的责任？废弃共享单车该交给政府还是企业处理？

对此，摩拜单车和ofo企业作出了回应。摩拜单车相关负责人表示，目前企业打算“以新换旧”，换置一批废弃共享单车。企业在广州租赁了十多个仓库，每个仓库至少有1000平方米以上，用来放置废弃单车。

其他大城市也不例外。据国是直通车报道，尽管从去年9月暂停了共享单车新增投放，但北京等城市的共享单车过剩情况依然明显。

北京市交通委相关负责人表示，截至今年4月底，北京共享单车总数已控制在190万辆左右，较去年9月最高峰时的235万辆下降约19%。但目前局部地区共享单车测算活跃度为50%，即仍有一半处在闲置状态，变成了“过剩单车”。

在处理“过剩单车”方面，北京、深圳均提出调控共享单车的数量，将采取置换的方式对车辆进行更新。

那么，北京，深圳等地实施的减量调控，置换旧车等政策是否有效呢？

对此，马继华告诉国是直通车记者，控制总量有一定效果，但最终还是靠市场自身的调节，过剩就会得到惩罚，有企业倒闭。