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支付宝与GCash合作 用区块链技术提供跨境汇款服务

支付宝与GCash合作 用区块链技术提供跨境汇款服务
2018年07月03日 09:35 环球网
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　　支付宝与GCash合作 用区块链技术提供跨境汇款服务

　　【环球网科技综合报道】7月3日消息，随着支付宝在北美地区业务的拓展，其在东南亚的业务也同时推进中。近日，菲律宾电子钱包GCash与支付宝合作，允许在菲律宾和香港个人之间的跨境汇款，据称这是全球首例。

　　据了解，由菲律宾环球电信拥有和运营的Gcash将通过支付宝向香港18万菲律宾移民工人提供新的国际汇款选择。

　　此次合作后，GCash用户通过支付宝和渣打银行之间的合作伙伴关系，现在可以向香港的个人收发钱款。通过运用区块链技术，这项服务的汇款人和收款人都可以清楚追踪到资金状况，而所有汇款讯息都会加密处理。

　　根据智能合约，一旦用户提交汇款申请，所有网络参与者将成为支持此举措的第一家和核心合作银行。汇款过程的分段程序因此可以并行进行，使得交易的验证和执行能够同时进行。

　　环球电信CEO兼总裁Ernest Cu在香港接受采访时对媒体表示，这将是首个使用区块链技术进行汇款的业务，他补充道：使用区块链技术，电子汇款将降低成本并提高效率。根据2018年的数据来看，Gcash在菲律宾的用户数将达到1000万。

　　支付宝支付服务(香港)有限公司(APSHK)首席执行官Jennifer Tan表示，与GCash的合作将解决许多菲律宾人在香港的跨境转账问题。“我们的目标是为菲律宾侨民提供更方便，无缝的体验，以便将钱带回家给他们在菲律宾的家人。”

　　环球电信于七月一日宣布，将会提供三个月的免费跨境汇款服务，用户每天最多可以汇款5,000港元。

　　现时的现金服务将会免费提供三个月，用户每天最多可收到5,000港元。Mynt总裁兼首席执行官安东尼·托马斯说：“GCash正在建立一个无现金生态系统，以使每个菲律宾人都能负担得起和享受金融服务，因为我们的目标是为菲律宾市场提供便捷的货物和服务补充，汇款和无现金支付等服务。”

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