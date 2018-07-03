刘二海：平台不增信无价值 优信模式在美更被认可

采写：韩大鹏 张俊

编辑：周峰

6月27日，优信在纳斯达克IPO，资本市场终于迎来了中国的二手车电商玩家。

与优信创始人兼CEO戴琨共享喜悦的，还有他最早期的投资人、同时也是优信前董事——愉悦资本创始及执行合伙人刘二海。

这位资本圈传奇人物，投资了摩拜单车、蔚来汽车、易车、神州租车、神州专车、优信、小猪短租、途虎养车、天使之橙、蛋壳公寓等知名项目，且多个项目已通过IPO退出。

近日，新浪科技对刘二海进行了专访。

此前外界一直有质疑：中国二手车行业正在蓬勃发展，为何优信会选择赴美上市。对此，刘二海解释称，相比国内，美国是一个二手车非常成熟且发达的地区，美国投资人对线上和线下的理解更加深入，且能看清生意本质，因此也就对优信的模式更为认可。

除此之外，信用问题一直是阻碍二手车前行的“绊脚石”。刘二海回忆，戴琨当初从B2B市场进军C端市场，花了很大力气建起了自己的验车检测中心，这一切都是为了防止二手车市场的黑箱操作和不透明，增加优信平台的信用。

“平台如果不能增信，就没有价值”，在刘二海看来，优信的核心价值点在于，优信平台上交易的车均经过了严格检验，且贴有优信认证的标签，这就大大提升了二手车的可信度。在目前的商业环境下，很多行业都需要建立、完善信用体系。建立信用体系有两个途径：自建或者采用社会公用信用体系，无论哪一种途径都源自技术手段的进步。

戴琨从开始做优信第一天起就搞明白了这门生意里最核心的因素，并且有超强的执行力，这是一个成功创业者必备的素质。

二手车的市场规模必定会越来越大，这个市场的竞争也会越来越激烈，究竟哪家能最后胜出，取决于如下三方面：

第一，有效果。消费者可以买到适合自己的车，且交易速度快。

第二，有效率。无论对于买家还是卖家来说，平台的职责都是帮助他们提升效率；企业内部，必须不断提高效率，才能在激烈的市场竞争中最后胜出。所有模式，最终都要看效率。

第三，抓住变化。二手车交易原先散落在线下各处，逐渐过渡到线上，车源未来还会发生变化，谁抓住这门生意核心要素的变化，谁就会有所作为。

“什么叫抓住未来市场的演化？评判标准就是对消费者有效果，内部效率高，这是获胜的关键。”刘二海说道。

以下为新浪科技部分采访内容：

新浪科技：为什么选择美国上市？毕竟中美两国的二手车市场完全不一样。

刘二海：美国二手车市场几乎完全在线下，中国基本是在线上，之所以会形成这样的局面，是因为中国二手车市场发展起来的时候，技术也成熟起来了，并且扮演了一个非常重要的角色。美国投资人还是能理解线上和线下的差异，对二手车这个生意的本质看得很清楚。因此，优信选择去美国上市是很明智的。

新浪科技：怎么解释信用这个核心？

刘二海：平台如果不能增信就没有价值。对于二手车这个市场来说，如果连交易的车的车况都不知道，生意肯定就完蛋了。所以说优信最核心的价值在于：平台上卖的车都是经过检验的，而且贴了优信的标签，实际上就是一个权威的承诺，如果有不一样你来找优信，优信承担这个责任。

在这么一个原先由黄牛和二手车交易市场构成的价值体系中，优信又是怎么做到增信的？戴琨刚开始做二手车时，就做了一个小箱子，小箱子里有一套工具，可以很容易测出来一辆车哪儿坏过、哪儿补过漆、有没有进过水，全都知道，这是增信的基础。戴琨第一天就做了这个东西，拿过来给我看，收车验车的时候确实很有用。这还是开始的时候，后来优信开始做B2B2C，他花了很多力气建自己的验车中心，车开进去一检验，就知道真实车况。这一系列措施都是为了保证最后交付到消费者手里的车的车况绝对真实。

我们总在讲创业公司的模式、创业公司的机会，戴琨从开始做第一天起就搞明白了这门生意里最核心的因素，并且有超强的执行力推行下去，这就是一个成功创业者必备的素质。

新浪科技：共享单车最初大家也看好做信用体系，但是后来好像没出来。

刘二海：共享单车的信用体系是社会信用体系问题，跟共享单车本身没有关系。中国社会信用体系并不发达，数据有限。但社会信用体系是社会的基础设施，按理说也应该有机构，尤其是非盈利机构来做这个事情，因为违法犯罪、处罚记录这些信息，普通商业公司收集不到。

其实，二代身份证普及以来，已经解决了一些问题。比如租车行业，原来拿假身份证骗车的层出不穷，联网的二代身份证最后解决了这个问题，这对租车行业非常重要。

企业想解决增信这个问题，肯定要借助技术手段。支付宝用技术手段，把钱在第三方托管，解决了一手交钱一手交货的诚信问题，对于信用体系的建立很有价值。优信做的则是车辆交易平台的信用体系。

新浪科技：优信的技术手段是什么？选择戴琨又是因为什么？

刘二海：戴琨大学毕业之后，先是自己做公司，后来被易车收购，他就成了易车二手车事业部的总经理，再后来自己创业。我们对二手车行业很关注，易车的CEO和创始人李斌推荐了戴琨，于是就做了这个投资，整个过程水到渠成。

二手车市场究竟如何？戴琨认为，中国二手车市场供给不足。他的解决方法是自己做了个小箱子说“我们到4S店收车去”，把4S店的车拿来然后做拍卖，这就是他的办法。

二手车市场空间巨大，但真正想做却不容易，因为其中涉及到交易、金融等等体系，一个白手起家的创业公司做起来真的很难。我们当时已经在汽车/出行这个根据地投了一些公司，对这个市场是看好的，而戴琨的解决方案又是有效的，所以我认为可以搞这个事情，也很快做了投资。其实二手车的B2B很难做，公司在初期相当不易，戴琨能坚持下来，并且不断寻找新的方向，而且落实。从优信这个公司身上，你可以看到一个优秀的创业者与中国巨大的市场和机会叠加在一起产生的巨大威力，这也是我们作为投资人信心来源。

新浪科技：作为一个企业家，你最看中戴琨的什么特性？

戴琨身上有一股狠劲，一般人还真没有这个能力，做完B2B也就歇在那儿了，不往前跑了，而他又做了B2B2C。实际上，中国二手车的业态与美国相比有很多不同：美国有很专业的二手车拍卖公司。中国以前是黄牛，现在正在向二手车平台电商演化，B2B平台要自己收车、自己构建产业链，对创业者的挑战是很大的。

此外，戴琨还是一个有很强说服能力的人，他能不断给别人信心，包括团队、合作伙伴、投资人。所谓“创业维艰”，信心不可能源自投资人，肯定源自创业者自己。

戴琨身上的优点还表现在：

首先，他能够根据形势的变化而改变。比如，一开始完全是线上，一旦发现需要现场这个形式，就立即做了线下的部分，应对“变化”是非常非常重要的事情。

其次，不仅有策略有决心，还有能力。优信原来是B2B拍卖，又开始做了2C，也就是二手车交易，让二手车的车商到自己的平台上交易，这个模式的转变不仅需要决心、更需要能力。

第三，极强的学习能力。二手车这个生意需要金融体系的支撑，戴琨能够广泛地找各种各样的人学习，让企业在关键的节点上做正确决策。

在关键节点上不断地探索、不断地做出正确的决策，这是成功企业家最重要的特质，没有比这个更重要的事情。

新浪科技：二手车的关键节点都包括什么？

刘二海：你要意识到车在谁手里？绝大部分车还是在车贩子手里，这样，你做二手车这个事情，当然要联合车贩子。了解市场结构，与市场最主流的力量一起合作。目前，二手车市场的竞争格局还是比较激烈的，为什么激烈？因为市场大，有吸引力。谁最后能厮杀出来？这里面有几条很重要：

第一要有效果，让消费者满意地买到适合自己的车，交易速度又非常快、手续没那么繁琐。用户端必须要有效果。

第二要有效率。如果你的效率不够高，你就不会是赢家。在模式趋同的时候，最终的致胜因素就是效率。一定的市场环境和条件下，某一个模式具有领先优势，但条件改变之后，优势也会变化，创业者必须能够根据市场行情、市场结构的变化找到更有效率的方式。

第三要抓住产业的变化点。比如：车源方面未来还会发生变化，谁抓住了这个关键点，谁真的就有所作为。

二手车市场目前竞争相当激烈，能抓住未来市场变化的人就能获胜。评判标准就是对消费者有效果，企业内部效率高。坦率地说，二手车市场的这几家公司实力都不错，几位创业者也称得上“有本事”，戴琨在关键节点上能做出正确决策，能够根据市场的变化制定出相应策略，他在这方面的能力相当突出。