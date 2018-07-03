评论：微信收费的“底气”在于“新流量垄断”

微信收费的“底气”在于“新流量垄断”

朱邦凌（财经评论人）

微信之所以敢推出提现、信用卡还款收费，在于微信的强硬市场地位。

微信宣布自今年8月1日起，微信信用卡每笔还款按还款金额的0.1%进行收费。据媒体报道，目前微信用户达10.4亿，有13.6%的用户使用信用卡还款，这意味着有上亿用户受到新规则的影响。

微信方面的解释，是因为支付通道手续费迅猛增长，为了平衡成本和发展，才做出的调整。但是，目前各大银行手机APP、银联钱包等传统金融机构的快捷渠道以及支付宝都没有信用卡还款收费项目，微信单独收费肯定还有其他诉求，背后还有更深层次的战略考量。笔者认为，微信提现、信用卡还款收费的真正目的，是尽量减缓用户资金流出量，引导用户将资金沉淀或者向理财通引流。而腾讯更长远的目标，恐怕是借此建立“生态圈”，让更多的用户和企业成为微信生态链的一环。

其实，在微信信用卡还款新规则之前，已经推出了提现收费。早在2016年，微信规定每位用户有累计1000元免费提现额度，超出1000元部分收取手续费，费率均为0.1%。最初，大多数人拿到红包之后都是提现到银行卡而不是去消费，微信几乎没有办法把资金留存在自己的系统之内。通过提现收费，微信支付的交易量激增。腾讯发布的2018年一季报显示，“支付解决方案业务增长主要是因为线下商业支付交易量及消费者提现手续费快速增长”。“提现手续费”成推动收入高速增长的重要一项。

提现收费虽然将很多资金成功留在了微信系统内，但还有一个向外流出资金的口子，就是信用卡还款。如今，信用卡还款全部收费相当于彻底堵住了资金外溢的途径。当然，微信理财通黄金、铂金会员以及部分定投用户通过理财通还款可以享受免手续费，而这部分用户都是理财通的金主。

微信之所以敢推出提现、信用卡还款收费，在于微信的强硬市场地位。一方面是在网络社交方面的垄断，无论是微信还是QQ，腾讯系的软件几乎垄断了中国人社交。另一方面是移动支付市场的垄断，形成微信、支付宝双巨头局面。今天微信几乎是每一个中国智能手机用户都装、并且放在首屏的应用。

正像业内人士吐槽的，当初，C端补贴做免费服务的目的是吸引用户，如今作为行业巨头的微信支付已经有了相当规模的用户量，免费换市场的效用不再。

腾讯在互联网领域的“新流量垄断”、大规模投资并购甚至有市场传言称创新企业选边站队，是其不断薅用户羊毛的底气所在。

事实上，腾讯目前已经在互联网领域形成了垄断地位。这种新型垄断可称为“新流量垄断”，区别于过去传统企业在实体经济中的垄断。腾讯拥有超强黏性的海量用户，越来越多企业选择与腾讯合作换取更大的发展机会。对于任何一个新服务来说，依托微信启动，让用户选择用微信账号注册、登录，是无需多想的选择。腾讯越来越强地控制“合作伙伴”，逐渐形成以其为中心的新型互联网垄断。

著名的腾讯系“东兴饭局”，让人们对这种新流量垄断引起了注意。而传说中的国内创业公司选边站队，也加深了人们对互联网新流量垄断的忧虑。时下不少创业公司的想法是，拿腾讯的钱、要腾讯的流量、成为腾讯生态的一部分，主要原因就是腾讯微信平台的威力，微信上的每一个人，都是潜在的客户或者数据源。

腾讯也是中国投资最积极的公司，如今，几乎每一个互联网生意都有腾讯或者它所投资的公司存在。也许在不久的将来，我们可以听到一个新名词：微信生态圈或者腾讯生态链企业。而这种“新流量垄断”，恐怕就是微信此次收费的底气所在。