传腾讯音乐拟7月6日向SEC提交上市申请 对标Spotify

根据独家消息源，腾讯音乐定于7月6日向美国证监会秘密提交IPO申请文件，正式启动美国上市流程。本次IPO的主承销商是高盛和摩根士丹利，投资银行给出的保守定价区间是290亿~310亿美元。市场普遍认为，腾讯音乐对标Spotify，市值将超过300亿美元。

来源 | IPO早知道

编辑 | C叔

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腾讯音乐拥有QQ音乐、酷狗音乐，以及酷我音乐三大音乐播放器，其中QQ音乐与酷狗音乐活跃用户人数一直稳居内地音乐APP第一、第二的位置。根据去年12月的数字显示，腾讯音乐提供超过1700万首歌曲，月活跃用户超过7亿人，而付费用户亦高达1.2亿人。

根据融资材料显示，腾讯音乐在2016年收入近50亿元，净利润近6亿元；2017年其营业收入超过94亿元，净利润超过18.8亿元；预计2018年其营业收入将超过170亿元，净利润达到36.5亿元。

中国音乐市场逐步繁荣

中国音乐市场已经成为全球音乐市场中最强劲的力量。

近日在全球音乐产业峰会 （Tencent Music Connects，简称TMC）上，腾讯音乐娱乐集团（下称：腾讯音乐娱乐）副总裁吴伟林称：“从收入来看，中国音乐市场从去年开始已经达到了全球前10名的位置，那是中国音乐市场首次突破前十名的位置。”

如今，中国数字音乐收入占音乐行业收入的20.3%，已经达到全球平均水平，这也恰好说明中国音乐市场在全球音乐行业发展中的作用将会越来越重要。根据比达咨询（BDR）数据中心数据显示，2017年中国主要在线音乐应用程序中，QQ音乐以69.9%的用户渗透率排名第一。

众多音乐服务平台的成立共同促进了中国音乐行业的繁荣发展。以腾讯音乐娱乐集团为例，作为中国最大的数字音乐和娱乐社交平台，其已形成了包括数字音乐平台、社交平台和音乐直播平台在内的多元化商业变现模式。

腾讯音乐娱乐集团在音乐娱乐行业深耕细作十几年：

2003年成立QQ音乐；

2004年成立酷狗音乐；

2005年成立酷我音乐；

2012年酷狗直播上线；

2014年全民k歌；

2016年QQ音乐和中国音乐集团合并为腾讯音乐娱乐集团；

2017年1月，QQ音乐与中国音乐集团整合成立新音乐集团，更名为腾讯音乐娱乐集团，此时腾讯音乐的大战略就已经走上前台了，也正式整合了QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐。

而无论是数字音乐的蒸蒸日上，还是腾讯音乐娱乐集团等网络音乐服务平台的做大做强，无一不说明中国的数字音乐市场正在迎头赶上新的发展浪潮。

腾讯音乐的雄心

平台联动，多产品组合形成集团优势

自2016年QQ音乐与酷狗、酷我合并之后，新的腾讯音乐娱乐集团就开始亮相，如今近2年时间已过，让我们来看看腾讯音乐版图：

有人曾经评价腾讯“拥有像章鱼一样的业务布局……”，如今腾讯音乐在自己的业务模式上，也复刻了“章鱼式”布局。

腾讯音乐娱乐集团拥有流媒体音乐、在线K歌、音乐直播、原创音乐人等4条业务线7个产品。相比其他数字音乐平台，腾讯音乐毫无疑问形成了“集团”力量。

多维布局，构建“音乐泛娱乐”生态

早在2011年，腾讯副总裁程武创新性地提出了“泛娱乐”的概念，其核心是围绕IP跨界制作文学、影视、游戏、动漫、音乐、戏剧等多种娱乐内容，在这一战略引导下，腾讯已经打造出了领先的“泛娱乐”。

用户的娱乐需求是多元的，而并非单一的，这是“泛娱乐”概念提出的重要原因。同理，用户对音乐的需求也不限于“听歌”，还有唱歌、演唱会、直播互动、视频点赞等等，再广阔一些，还有音乐+影视，比如韩剧《鬼怪》原声可以卖到1000万元；还有音乐+游戏，比如王者荣耀为游戏里的英雄量身打造专属歌曲等等。

由此，腾讯音乐娱乐集团CEO彭迦信首提“音乐泛娱乐”概念，凭借集团旗下多元化的产品组合，腾讯音乐以“音乐”为核心，打造泛娱乐生态，满足用户听看唱玩等多种需求。另外，也用音乐为影视、游戏等娱乐产品增值。

突破“听歌”的单一，也已经成为国际及国内流媒体音乐产品的共识。这也是腾讯音乐能够摆脱“Pandora式困境”，率先实现盈利的重要原因。

战略出海，国际布局完成

在国际化布局上，腾讯音乐再次领先了一步。早在与环球、索尼、华纳等国际唱片公司的战略合作中，腾讯音乐早就积累了国际运作的优势。

去年12月，腾讯音乐与Spotify双方达成换股战略合作，一个是全球第一大音乐平台，一个是中国第一大音乐平台，对腾讯音乐而言，这次合作将扩大自身在国内和亚洲以外音乐业务的增长，同时，也有利于双方的上市进程。

在资本运作上，更是很少有公司能够比得上腾讯。

早在2016年，腾讯已经8500万美元入股了韩国音乐娱乐巨头YG娱乐，今年1月，腾讯音乐又与索尼音乐联合成立“亚洲第一电音厂牌”——Liquid State。

而在腾讯的大音乐版图下，更是无人能出其右。腾讯的海外音乐产品Joox，早已打入香港、台湾、印度、马来西亚等东南亚市场，表现强劲；2017年5月，腾讯5400万美元投资了美国版的“全民K歌”Smule；上个月，腾讯又1.15亿美元领投了印度音乐流媒体服务Gaana，可以看出，腾讯的大出海战略，音乐是重要一环。

版权先行，奠定庞大商业帝国基石

月初，音乐圈先后被两次版权事件刷屏，然而殊不知，当国内其他竞品依然困于版权的时候，腾讯音乐已然大踏步地走上IPO的征程。

差距，大概就是这样。而腾讯音乐之所以能够如此顺畅的进行产品布局、业务布局和国际布局，正是离不开其前瞻性的版权布局。

从2011年开始，腾讯音乐开始对内容进行正版化，超前的版权战略，使得腾讯音乐能够早早建立了曲库优势，在IPO的道路上扫清了后顾之忧。在此之后，用户规模水到渠成，继而构建了数字音乐的多元化的商业模式，是其如今庞大商业帝国的基石。

版权布局，也是腾讯音乐最早领先的一步。

总结来看，不难发现，在中国数字音乐的征程上，腾讯音乐不多不少每次都领先一小步。版权先行、产品联动、商业模式创新，然后扬帆出海。虽然只是一小步，但却透露出了腾讯音乐的大战略与大格局，这是其他平台难以比拟的长远战略眼光与核心优势，这一小步，最终造就了腾讯音乐如今稳固的行业领先者姿态。

未来，中国音乐市场仍有非常大的发展空间，不论是在内容还是商业模式层面，相信以腾讯音乐为首的中国数字音乐平台，将会帮助中国音乐市场在国际上释放出更大声量。