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超800种加密货币名存实亡 价值不到1美分

超800种加密货币名存实亡 价值不到1美分
2018年07月03日 07:37 新浪财经
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　　新浪美股讯 北京时间3日早间消息，据国外媒体报道，过去一年半时间里，各种类型的加密货币层出不穷，但目前为止超过800种加密货币已名存实亡，进一步印证了现在的加密货币市场与2000年互联网泡沫非常相似的观点。

　　跟踪加密货币市场的网站CoinSchedule的数据显示，2017年，全球初始代币发行（ICO）的融资规模达到38亿美元，但2018年迄今为止，这一数字已飙升至119亿美元。

　　不过，数百个这样的项目现在已经“死亡”，因为他们是骗局、笑话、或者不能实现的产品。一个名为“死币”（Dead Coins）的网站列出了所有这些名存实亡的加密货币。迄今为止，该网站已确认了超过800种被认为“死亡”的加密货币，这些加密货币目前一文不值，价格不到1美分。

　　全球市值最大的加密货币比特币也经历了困难的一年。CoinDesk的数据显示，自去年末达到近2万美元的创纪录高位以来，比特币价格已下跌约70%。比特币价格的暴跌被与2000年纳斯达克指数的崩盘相提并论，许多失败的加密货币被比作在互联网繁荣时期破产的一些公司。

　　最近韩国两家加密货币交易所遭到黑客攻击，加剧了市场的悲观情绪。

　　ICO是风险极高的投资项目，在该领域存在大量欺诈行为。今年早些时候，媒体报道了一个名为Giza初创公司的ICO骗局。最终，投资者的200万美元投资资金，被这个假的初创公司卷款逃跑。尽管如此，许多拥护者还是认为ICO的未来可以替代IPO和风险资本融资。

　　尽管目前加密货币市场遭遇到了极大的压力，但乐观者仍表示监管机构未来会对加密货币市场进行规范，促进整个市场的良性发展。加密货币交易平台BitMEX首席执行官Arthur Hayes上周五就表示，比特币的价格到今年年底可能会攀升至5万美元。

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