一个受伤的蓝标妹子自白：清者自清

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来源：疯子刘大仙

今天早上看了一篇星座的运势，说新一轮水逆又开始了，刚想说要谨言慎行防火防灾，没想到就被这篇《蓝标，你就是这样服务你的客户BMW的吗？》炸了一个措手不及。

作为项目的一份子，一个下午，无数的朋友或关心，或好奇的给我发了这篇文章，问我好不好，问我真相是什么。一开始我不想回应，因为始终相信清者自清。

但是随着更多不明真相的人抹黑我们的努力，我觉得可能真的需要站出来，告诉关心这件事情的人，到底真相是什么，作为一个平常连班都加不完的公关狗，自然也没有时间经营什么公众号，所以只能借着朋友的公众号来把事情说明白！

事情的来龙去脉

5月的时候我们团队接到了关于新BMW 2系旅行车传播的任务，对于这样一款主打年轻家庭的产品，我们也很纠结，到底要请什么样的媒体进行传播才最有效？

经过反复讨论，我们决定尝试让这次的试驾稍微不一样一点。那就是加入一些跨界媒体的参与，和专业的汽车媒体相配合，产出更多不一样的内容。

所以这次的活动我们将媒体分成了2批，第一批跨界媒体占大多数，第二批仍为汽车专业媒体。

第一批跨界媒体里有植物学家，有时尚博主，有知名摄影师，也有汽车新媒体，绝不像橘子老师说的是假脸网红。

找到《慢速公路》是因为我们希望邀请一对媒体夫妻，来实际体验和传播2系这款车对于家庭旅行的用途。为此，我们花了很多功夫和人脉，最终通过某媒体的介绍，找到了他的前同事，橘子老师和他的爱人。

作为新媒体平台，慢速公路的粉丝量和浏览量都是不符合我们对媒体的要求，但是出于对好内容的尊重，对好内容作者的支持，我们还是在一轮轮的筛选后，把他们留了下来。

没想到，我们的一片好心，最终却造成了大家都不想看到的后果。在这里我也想说，如果我们目的是要靠刷量网红博关注，我们为什么要请一家平均阅读量仅有2000的自媒体？！

请看清，这才是真相

关于橘子老师文章里面提到的那些夸大事实，信口雌黄，含糊了事的内容，接下来我们就拿着实锤一一来看。

首先，关于媒体的分组。

橘子先生之前的内容，大都是关于夫妻自驾游的视频，因此在分组的时候，我们并没有把她们放在以专业媒体为主的第二批，而是放在了以生活方式为主的第一批，造成了他认为我们只请跨界媒体，不尊重专业媒体的错觉，但是我们在试驾结束后也已经第一时间跟他们解释了我们媒体的组成，以及分组的依据，不知道为什么他在文章中只字未提，是不是觉得这样就可以引起更多不明真相的汽车媒体帮你站台？

第二，关于活动流程的安排。

由于事前就知道橘子先生两位要拍摄视频，因为我们在活动未开始的时候就再三询问过他们的拍摄需求，包括需要我们配合的人，配合的车辆，配合的时间，包括媒体抵达的当天，我们也安排了自由拍摄的时间，并且询问了两位老师是不是需要夜拍，当时他们都表示不需要。

第二天下午刚抵达我们拍摄地点，两位老师就情绪非常激动的说没有给他们留出拍摄的时间，需要我们立即马上给他们安排车辆拍摄。

注意！此前他们并没有提出任何需要单独安排的需求，我们的流程在之前都有一对一的沟通，也有问过他们是不是有特殊的需求，但是都说没有，但是在活动进行的过程中，突然跳出来说要车。

我想很多圈里人都应该知道，车辆的调度不是公关公司说了算，其中还有车管，还有活动的多方协调。但是，作为公关公司，作为一切以媒体满意度为己任的媒介，我们还是在第一时间和车管方进行沟通，协商在我们同事陪同的情况下，给他们两位单独安排一台车进行拍摄。

关于橘子在公众号里写的我们有同事打电话催他汇报地址，并勒令他们立即停止拍摄，我就想知道，说出这句话你们心里都不会痛么？

当时由于车队返程后需要运回丽江，只有他们的车根本不知道在哪里，出于对车辆安全的考虑，我们让两位老师分享一下位置，包括催促两位尽快追上车队，始终都是以商量客气的语气进行的沟通，反而是橘子老师这边，上来就说不出内容了，聊天记录放在这儿，大家可以看看，谁是在努力沟通，谁是在仗势欺人。

另外，橘子老师也没有说，车队在回到酒店之后，我们的两位媒介同事专门给他们留下了一辆车，并且去到他们的房间，问他们是否需要补拍，但是再次被两位老师拒绝，并且在当天晚上就发了他所说的非常不爽的朋友圈。

看到那条朋友圈，我们几个同事都哭了，邀请他的媒介同事，活动执行的同事，我们也自问在流程上有没有安排的不恰当，但是发现能做的我们都做了，如果非说我们错了，那可能是没有专人服务他们两位，每日三省吧。

第三，说到刷量的问题。

无论是蓝标还是客户，对于媒体的筛选都有着严格的要求，作为项目的参与者，我也清楚的知道这些跨界的媒体是我们媒介的同事花了多少时间在网上一家一家找，一家一家看内容筛选出来。这篇公众号不仅伤害了我们，也伤害了这些平白被我们邀请而来的媒体，我相信他们肯定也正愤愤不平的准备反驳。再说一句，如果只是看流量，我想《慢速公路》根本不会留在我们的邀请名单上，

很多朋友问我还好么，我想说，我真的不好。不是因为这件事情会影响我的职业生涯，影响我的客户关系，而是这篇文章影响了我们团队每一个成员生活，影响到了她们对于媒体的认知，甚至影响到了她们对于公关这份工作的信仰。橘子老师发完朋友圈的当天晚上，我们的媒介同事哭着问我，我们是做错了么？可是该做的我都做了啊，该问的我也都问了，为什么还要这样呢？橘子老师，你觉得我们的活动刷新了你的下限，但是您的所作所为，真的刷新了我们对于媒体认知的下限！

对于我们团队的每一个人，我可以问心无愧的说，我们每天都在认真的思考什么样的传播更有效，什么样的活动是媒体老师们都喜欢的。

在这场活动中，我们的同事连续一周每天只睡2-3个小时，就是希望每一个环节都都能让来的老师都能带着美好的体验离开。但是我们也是人，我们没有办法照顾到一个原本心中带着偏颇的媒体。

虽然标题说我很受伤，我们也的确非常受伤，但是在未来的活动中，我们都还是会坚持用专业的态度去完成每一场活动。

我们一直说，我们尊重橘子老师的专业和认真，您也有我们很多同事的联系方式，希望这件事情我们能够同样以专业认真的态度去解决。

以上内容为个人观点，与我所在公司无关。

一个受伤但坚持职业操守的蓝标宝马组员工