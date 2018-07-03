投出了拼多多、大众点评 宓群称早期投资要投对人

邱智丽

[在电商界拼多多被视为新物种，这个创立仅有三年的公司，已经成为一个GMV交易额过千亿，拥有3亿用户的电商平台。]

6月25日美团在香港递交上市招股书，5天后拼多多在美国递交上市招股书，这两家互联网独角兽公司背后都有同一位早期投资人——光速中国创始合伙人宓群。

作为早期投资人，在许多知名中国互联网和高科技公司独角兽背后，都有宓群的投资手笔，包括百度、大众点评、拼多多、融360、中际旭创、联络互动、赶集、迅雷等。过往的经历让他积累了行业的高度，不仅能掌握行业发展方向，同时又深谙创业公司的各种成长轨迹。

宓群深信，早期投资要把握未来趋势，同时要投对人。在宓群眼里，拼多多创始人黄峥“有很强的学习能力、成长性思维，以及在战略层面的深度思考，这很难得”。在位于新天地的光速中国上海办公室，宓群接受了第一财经独家专访，首次从投资人视角讲述了拼多多发展背后的故事。

不安分的连环创业者

在电商界拼多多被视为新物种，这个创立仅有三年的公司，已经成为一个GMV交易额过千亿，拥有3亿用户，仅次于阿里和京东的中国第三大电商平台，达到这一成绩京东用了10年时间，唯品会用了8年，淘宝用了5年，而拼多多只用了不到3年。

投资拼多多并非偶然。

事实上，宓群与黄峥相识十几年，两人都曾在谷歌美国工作。随后宓群2004年回国担任谷歌驻中国办事处最早的首席代表，搭建谷歌中国相关框架和业务。2005年，黄峥也回到中国共同拓展业务。

在宓群的记忆里，黄峥非常聪明，同时很低调谦逊。当时谷歌在2004年初成立了CJK中日韩文搜索部门，黄峥虽不是该部门直接成员，作为工程师的他经常会过来和宓群讨论产品和市场方面的话题，也积极参与一些开发项目。

2007年，黄峥从谷歌辞职，离开舒适区选择创业。“黄峥是谷歌中国里最早离开去创业的，他一直有一种探索新东西的想法。”宓群说。黄峥的第一个创业公司欧酷网是通过互联网做手机和数码家电的电商公司，虽然有一定的交易流水，但毛利不高，最终公司的业务在2010年被另外一家前谷歌员工郭去疾创办的兰亭集势收购，黄峥的第一次创业画上句号。

黄峥很快带着原班创业人马第二次创业成立了乐其电商，主攻电商代运营服务。当时黄峥和宓群讨论这个业务模式，宓群提到这个项目可以做到一定规模，但爆发式增长比较难。做乐其的过程中，黄峥也探索了在线游戏的业务，两次创业使他实现了财务自由。2015年黄峥告诉宓群他想要做一家对社会更有价值和影响力的新公司。

在投资中，宓群偏好连环创业者，尤其是成功之后有动力做更大公司的创业者。与一般创业者见到投资人总是报喜不报忧的做法有所不同的是，黄峥每次找到他总是交流感觉做得不够的地方、最令人头疼的事情，探讨的很多是行业和公司战略层次的东西。

从拼好货到拼多多

与拼多多现行模式相去甚远，第三次创业黄峥最初和宓群提到想要做的是类似“河狸家”的O2O公司，借助互联网让手艺人从幕后走向前台并获得更多收益。宓群认为这一理念是好的，但美甲师或其他手艺人要到用户家里上门服务，一天下来效率并不高。为此黄峥还特意招了一批人，进行实地测试，最终得出同样的判断。

与此同时，黄峥关注到了美国一家会员制电商初创公司Jet.com，创始人也是一个电商的连环创业者，这家公司以动态实时定价手段，通过低价模式和大力度推广，在电商行业引起了轰动。上线仅一年，每月新增用户40万，最后在2016年8月被巨头沃尔玛以33亿美元收购。

他们发现Jet.com的获客成本非常高，大约在100美元，每一笔交易基本不赚钱，但电商的一个核心问题恰恰就在于如何高效获客。在不断的思考中黄峥发现，在中国微信社交是流量的价值洼地，如果用巧妙的方式挖掘，这恰巧能解决电商高效获客问题。

水果生鲜平台拼好货由此诞生。以拼单为切入点，通过微信朋友圈等社交平台邀请好友参团，达到规定人数时拼单就会生效。为了把控产品质量，从货源、仓储到物流全部都是拼好货的团队自己在做。

拼好货的核心之一是解决用户发现好商品的需求。现实生活中消费者发现好的商品，往往是通过逛店或好友推荐的形式来购买商品，但这一场景在京东、淘宝搜索模式下不容易解决。从另一种角度看是让货通过社交网络的分享找到适合的购买者，也就是货找人。

拼好货发展的同时拼多多应运而生，同样采取了拼单社交分享，不但将品类从单一垂直领域拓展到了多品类销售，而且从自建供应链自营模式，变为供应商入驻、与物流第三方合作的平台模式。

投资就是投人

高速成长的背后，拼多多也面临着假劣货、售后服务拖延、物流缓慢等争议。

宓群认为这是创业公司快速成长的烦恼，淘宝也经历了类似的历程，任何一个平台做大规模后，问题都会有，拼多多以消费者利益为先做了很多工作，同时也在不断完善平台规则。

宓群坦言拼多多的发展速度远超乎预期，甚至放眼到美国市场也未曾看到这样的增长速度，光速美国合伙人甚至都在思考如何把这个模式复制到美国去。

在BAT快速跟进下，如今已经鲜有企业能够在巨头熟悉的领域撕开市场裂缝，拼多多所涉足的电商领域，恰恰是BAT们乏力的重点。从资本角度而言，BAT更是成为创投市场的最大买家，借助战略投资将独角兽公司纳入旗下，成为战略版图的一部分。

在腾讯B轮投资之后，今年4月，拼多多再次获得由腾讯、红杉资本领投的30亿美元，外界认为拼多多已经替代京东，成为腾讯对抗阿里的首要战略扶持对象。

宓群告诉第一财经，拼多多前期做到非常大的规模，并没有使用腾讯的资源。最近一笔大额投资，腾讯领投意愿强烈，拼多多更多是从战略层面考虑。“微信是拼多多最主要的流量用户，借助和腾讯的合作会成长得更快。”

对于创业者究竟选择战略投资还是财务投资，宓群认为要看公司的商业模式和市场定位。综合评估是否会因为战略投资进入，而损失平台公正性，以及类似共享单车这样的模式烧钱太多，发展到中后期战略投资就成为重要选择。

但无论创业者拿到的是战略投资还是财务投资，宓群坚信创业最终都是靠创始人做出来的，应当尊重创始人的主导权和话语权。投资人应该将自己定位为创业伙伴，结合自己的资源和经验，帮助创业公司进行市场方向调整，引入人才战略资源，做创业者最坚强的后盾。