中国电商下南洋启示：行业多元化和投资主体多元化

黄飞

[电商下南洋所取得的成绩，对我们的投资政策有相当的启发：那就是促进投资行业的多元化和投资主体的多元化。推动有优势的民营企业出海，在不同国家和地区有选择地投资，也让对方有选择的余地]

[目前阿里巴巴已在马来西亚投资了6.9亿元人民币（合4.2亿林吉特），马来西亚是中国以外的首个电子世界贸易平台（eWTP）枢纽。]

刚刚过去的“6·18”是由中国电商打造出来的购物节，今年恰好赶上端午节，传统和现代交织在了一起。在这个特殊的日子里，马来西亚迎来了一场“双马会”，新政府首相马哈蒂尔和阿里巴巴集团董事局主席马云在吉隆坡会谈。双方谈得十分投机。

马云说他最初创业的灵感就来自于马哈蒂尔当年提出的多媒体走廊项目，而马哈蒂尔也对马云对马来西亚的投资计划十分感兴趣和支持，认为这样的投资是真正可以让马来西亚人尤其是让马来西亚普通人受益的。

马来西亚大选结果出来后，许多人都在思考：中马关系向何处去？中国倡导议“一带一路”建设在马来西亚能有怎样的作为？受到马哈蒂尔欣赏的电商项目似乎可以给我们一些启发。

马云的电商项目在马来西亚为什么会受到欢迎？马哈蒂尔说，马云对信息技术的理解非常深刻，在中国有非常成功的经验。马云可以帮助马来西亚的中小企业走入广阔的世界市场和中国市场，还可以帮助马来西亚比较贫困的农民找到出路。这是一种赋能的商业模式，可以很好地助益马来西亚的经济发展。

我们知道马哈蒂尔的竞选承诺是消除贪腐、发展经济、让老百姓获益。胜选后，他马上废除了消费税。但是，在利用信息技术来发展商业和经济方面，马来西亚还十分缺乏经验。作为一个有远见的领导人，马哈蒂尔很早就提出了在马来西亚建设多媒体走廊，就是今天吉隆坡的赛城（cyberjaya）一带，但后来这里由一片科技创新的热土，变质成了房地产开发。马云的投资计划重燃了马哈蒂尔的热情。

马云在马来西亚所受到的欢迎，也印证了笔者之前的判断，马来西亚大选并没有改变中马关系，只要善于因地制宜，中马经贸关系的空间会更加广阔。

其实，马云在马来西亚的投资已经有一段时间了，他入股了马来西亚最大的电子商务公司LAZDA。如今，在马来西亚的不少商店都可以方便地使用支付宝和微信支付，而这对马来西亚的旅游业也起到了明显的推动作用。新的支付手段以后对于贸易所提供的便利，更是让人充满期待。目前阿里巴巴已在马来西亚投资了6.9亿元人民币（合4.2亿林吉特），马来西亚是中国以外的首个电子世界贸易平台（eWTP）枢纽。

不只在马来西亚，阿里巴巴和国内其他电商巨头在整个东南亚都在进行布局。

总体而言，东南亚的电子商务市场是一个处于发展初期、规模和潜力都十分巨大的市场。腾讯、京东、唯品会等都在东南亚迅速扩张并本地化，做得很有特色和声势，在东南亚各地取得了相当的成功。

电商基本上都是民营企业。民营企业更注重损益盈亏和风险控制。另外，这些中国电商都是美国或中国香港的上市公司，管理和财务比较透明，在国际上获得的认可度也比较高，融资能力强。现在，东南亚国家网络和手机的普及率已经很高，对电子商务的需求十分强烈，且与普通民众的生活息息相关。而且通过参股的方式，中国电商和东南亚本地电商得到了共同发展，因此在获得成功的同时，也得到了当地社会的认同。

电商下南洋所取得的成绩，对我们的投资政策有相当的启发：那就是促进投资行业的多元化和投资主体的多元化。推动有优势的民营企业出海，在不同国家和地区有选择地投资，也让对方有选择的余地。并且电商也可以是一张外交牌，电子商务的社会渗透力强，可以作为非常有影响力的民间大使。电子商务发展到一定程度，也会对物流和交通基础设施建设产生巨大的拉动作用。所以，可以视情况让基础设施先行或者电子商务先行，电商和基建牌交替来打。

更值得一提的是，一些电商企业实际上已经是大数据和人工智能公司。数据是未来的生产力，未来的经济是由数据和数据技术驱动的。这些企业掌握的社会经济方面的大数据意义重大，可以帮助当地建设智慧城市、智慧交通。受经济条件的限制，大多东南亚国家的可供研究的数据一直不太完备，利用电商所形成的这些大数据进行的社会经济研究可以全面提升对东南亚国家的认识和理解，可以成为决策的重要依据，也可以帮助当地国家完善社会治理。

（作者系厦门大学南洋研究院副教授）