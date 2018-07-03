美国打车服务Lyft收购北美最大单车出租公司Motivate

新浪科技讯 北京时间7月3日早间消息，美国打车服务Lyft已收购北美市场上最大的单车出租公司Motivate，后者还是纽约市CitiBike和芝加哥Ford GoBike两家单车出租运营商的母公司。

此前有报道称，Motivate在美国单车出租出行市场上占据着主导地位，市场份额高达约80%。在被Lyft收购之后，该公司将被更名为Lyft Bikes。

据《纽约时报》报道，根据收购协议，Lyft将收购Motivate的技术、企业职能及其与纽约市、芝加哥以及其他六个美国大城市之间的合同。

Motivate执行董事长史蒂夫·科赫（Steve Koch）周一发表声明称：“我们认为，在合并之后，通过整合两家公司的服务并与公共部门合作的方式，将可改造城市交通的面貌，提高单车骑乘量，让我们的城市变得更好。”

虽然这项交易的具体财务条款并未对外公布，但6月曾有报道称，Lyft有意出价约2.5亿美元收购Motivate。收购完成后，Motivate的部分业务将如常运营，公司旗下服务部门仍将保持独立公司的身份，为Lyft Bikes提供维护服务。

在几个月前，Lyft的竞争对手Uber刚刚宣布，该公司计划收购共享单车平台Jump Bikes。本月早些时候有报道称，Uber也曾表达了收购Motivate的意愿。

“在过去多年时间里，Lyft和Motivate一直都致力于相同的目标，决心提供可靠的、价格低廉的城市出行方式，降低个人拥有汽车的必要性。”Lyft联合创始人及总裁约翰·齐默（John Zimmer）说道。“Lyft和Motivate合并将可加快我们与各个城市之间的合作，为乘客和单车骑乘者提供更好的体验。”（唐风）