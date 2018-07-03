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售假网店改头换面重新开张 整治须强化综合监管

售假网店改头换面重新开张 整治须强化综合监管
2018年07月03日 04:46 人民日报
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　　原标题：网络售假如何整治

　　人民日报 本报记者 张 洋

　　刚刚过去的“6·18”又是一个网民“赶集”的日子，各大电商平台推出各种优惠促销活动，广大网民沉浸在生活方便快捷的欢喜之中。然而在数不胜数的网购订单中，总有那么一些是“网络售假”，让网民消费的合法权益受到侵害。

　　售假网店改头换面重新开张

　　“至亲的朋友，快过生日了，思前想后才决定送一款首饰。”6月23日中午，记者拨通山东省烟台市旅游学校教师金星南的电话，对方开门见山，“当时上网一搜，各类商品琳琅满目，弄得我眼花缭乱。再加上对珠宝首饰这块确实是外行，我为此专门请教了几个女教师，就怕上当受骗。”

　　最终，金老师在一家网店选中了一款6000多元的玉石。送给朋友时，他还叮嘱同事拿到专业机构鉴定。没想到今年3月15日有关部门举办打假宣传教育活动时，同事把玉石拿去鉴定，果真被告知是假货。金老师知道消息后，第一时间找网店交涉。

　　“一开始网店躲着我，不回复我的留言，后来承认是假货并答应退款，但是拖拖拉拉，一拖就是两个多月。”无奈之下，金老师决定向电商平台投诉，可得到的回复是，“平台网店和商品太多，我们也分不清楚哪些是假货。”“购买玉石的时间有些久了，我们很难查询到。”“我们不是执法机关，无权处置网店。”

　　在那段维权索赔的日子里，金老师还发现一个“令人气愤”的事情：原先的网店突然消失了。网店老板在电商平台上重新注册了一家网店，使用新的店名，但公开叫卖的还是那些假货。“幸亏一眼看出来。我在这家买到假货，肯定还有很多人也有这样的遭遇，并且都在与其周旋，所以我至今没有放弃。”

　　售假行为从电商平台转向社交平台

　　近年来，各地各部门以及一些电商平台，采取一系列整治措施，努力让网络购物环境更健康、更安全，但网络售假尚未彻底根除。对于网络商家来说，它突破了时空的限制，注册登记可能不采用自己的真实身份，网店经营也可以随时转移，这都为网络售假、非法获利、规避风险提供了空间。

　　记者在调查中发现，网络售假的上游存在“产销一条龙”的黑色产业链，下游也存在“一个愿打一个愿挨”的现象。前不久，江苏镇江警方相继破获两起“美容针”特大生产销售假药案。“生产窝点和销售网点并非一地，中间还存在多层转销的关系，但犯罪团伙之间通过网络平台的常年联系，关系密切，沆瀣一气，形成较为稳定的犯罪链条。”江苏镇江民警赵强说，“我们在侦查中还发现，本案的缘起——镇江润州区某美容院明知使用的‘肉毒素’是假药，依然长期购买并向顾客非法注射，其目的就是贪便宜、有利可图。”

　　此外，就网络售假自身来说，除了熟知的电商平台，售假行为还向社交平台、视频平台扩散蔓延。不少读者反映，“微商经营行为多表现为点对点服务，更有隐蔽性，有时消费者上套购假后，销售者立即解除一切联系，使得维权更加艰难。”“朋友在朋友圈里发布广告信息，图文并茂，没想到真的是杀熟。”对此，相关专家表示，“再大的互联网也大不过法网，微店、视频广告等是否具有经营、发布资质，首先需要有法可依，有法必依；至于平台上的售假行为，更要加强监管，违法必究。”

　　夯实法律责任，强化综合监管

　　对于网络售假，各地各部门要始终保持“零容忍”，沉疴下猛药，努力做到标本兼治。

　　前不久，十三届全国人大常委会第三次会议审议电子商务法草案三审稿。“从一审稿到三审稿，草案越来越强调电商平台的责任义务，比如将电子商务平台经营者‘明知（平台内经营者销售的产品侵害消费者合法权益）’改为‘知道或者应当知道’，这就强化了法律的威慑力。”中国人民大学法学院教授刘俊海认为，“作为平台的搭建者、网店的邀请人和管理员、平台交易规则的制定者，以及从每笔网络交易中获利的受益方，电商平台强化日常监管、打击遏制售假是责无旁贷的。”

　　网络售假的源头是线下的造假，亟须加强源头治理、综合治理。今年6月6日，国家市场监管总局等部门联合印发《2018网络市场监管专项行动（网剑行动）方案》，明确将“严厉查处制售侵权假冒伪劣网络商品行为，探索建立生产、流通、消费全链条监管机制”作为其中一项重要工作，并且指出从生产源头、流通渠道和消费终端进行全方位整治，增强打击侵权假冒违法行为震慑力。

　　发稿前夕，金老师告诉记者，他又找了消费者权益保护协会，前后一个星期时间帮他解决了问题。他建议，“希望进一步加强对造假售假的惩罚，不仅要有高额赔付，还要让失信者因为售假，生产生活处处受约束，使得他们再也不敢、不能重操旧业。”

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