人民日报：网络经营，唯诚信者强

网络经营，唯诚信者强（金台视线）

人民日报 张洋

当下，网络购物已经融入大众生活。相对于在实体商店，从“面对面”到“键对键”，网络交易的诚信问题更加引人关注。近日本报就收到了多封相关话题的读者来信。

如今但凡打开一个网店，显著位置都会有关于“信誉”的标识，“几颗星”“几个钻石”，这些都是广大群众在经历一次次购物体验后，用一条条跟帖评论积累而成的，谁都可以给予点评，谁都可以看到评价，广大群众也都以此作为网络购物的重要参考标准。从这个角度来说，网络交易虽然不见面，但它是一个公开透明的平台，是对诚信原则的一种强化和凸显。

基于开放共享，网络空间不仅传递了诚信，也曝光了不少诚信问题。一段时间以来，读者反映了一些网络购物失信现象：虚假宣传，拿到手的商品和网店的图文介绍、视频广告不符；混淆视听，有的商家以假乱真以次充好，消费者稍不注意就上当受骗；恶意搭售，选购商品时会自动匹配其它商品，并且被默认捆绑购买。还有一些商家为了吸引更多顾客、谋取更大利益，采取恶意刷单的办法，导致所谓的“信誉”不足信。这些网络经营者之所以不讲诚信、乱作为，一个关键因素是在他们看来，网络空间是看不见、摸不着的。实际上这是一种掩耳盗铃的做法，网络空间只是现实生活的延伸和拓展，任何网络行为都会留下痕迹，任何失信行为都会引来网民差评，其结果只会是作茧自缚。

信誉是一笔无形资产，恪守它可赢得美誉，吸引八方来客，失去它便很难再有“回头客”。在电子商务蓬勃发展的今天，要想生意兴隆，只有诚信这一条路，网络经营，唯诚信者强。广大网络经营者应牢固树立诚信经营的理念，充分认识到诚信不仅是市场经济的行为准则，也是保持自身竞争力的动力源泉。有时基于商品供不应求、电商平台特殊要求、物流运输受限等客观条件的影响，一些网络经营者还很难做到对顾客“言必信、行必果”，对此，网络经营者首先要做好必要的解释说明，同时主动加强相应的配套建设，优化购物环境。

为了让广大群众拥有更好的购物体验，共同推进网络诚信建设，还应进一步扎紧制度的笼子，让网络经营者守法、诚信经营。比如，进一步强化网络实名制的贯彻实施，严把网络经营的准入关口，确保网络经营者的每次交易都有据可查；再如，进一步构建网络征信体系，让守信者畅通无阻，让失信者处处受限，一旦失信，其他经营活动也会受到约束。近年来各地各部门积极完善政策法规、不断加大监管力度，电子商务日趋规范有序。前不久国务院再次召开常务会议，要求进一步建设和完善社会信用体系。只要相关部门以及电商平台真抓实干，共同努力，形成合力，我们的网络市场一定能够健康发展、兴旺繁荣。