新浪科技> 互联网 > 正文

校园贷变身“回租贷”：全都是“套路”

校园贷变身“回租贷”：全都是“套路”
2018年07月03日 03:29 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来论

　　即便穿上“回租贷”马甲，但仍是钻法律空子的“校园祸害”。“回租贷”不仅侵犯大学生的权利，也会坏了整个网贷行业的规矩与未来。

　　眼下，“校园贷”的问题得到一定程度的遏制，但部分网络借贷平台“换马甲”，将小额现金贷款业务伪装成“回租贷”，名为租赁，实为借贷，通过读取通讯录等方式控制和威胁借款人。

　　记者探访得知，目前，这一新型借款方式瞄准在校大学生，甚至让部分学生陷入“套路贷”的圈套。近日，教育部发文提醒广大学子，提高对不良“校园贷”业务及其变种形式的甄别和抵制能力，保护好个人信息和隐私。

　　校园贷“变脸”为回租贷，原因有两个：一是，由于金融监管、公安等部门的重拳出击，有效遏制了“校园贷”的蔓延势头，不法网络借贷不敢明目张胆地乱来了；二是，某些网络借贷平台不会轻易放弃已经尝到的甜头，他们以另类“套路”，回避监管视线，未放弃在校大学生这块蛋糕。

　　应当看到，“回租贷”退去马甲以后，仍然是不折不扣的“校园贷”——“回租贷”面对的对象，仍然是在校大学生，而非其他群体；而“回租贷”的盈利模式，是对在校大学生实施的资金增值性流转，虽然资金数量不大，盈利空间却不小。“回租贷”的这些因素，与“校园贷”的模式完全相同。

　　更重要的是，“回租贷”同样具有校园贷的危害。根据以往的总结，校园贷具有高利贷性质，会滋生借款学生的恶习，放贷人会要求学生提供相关个人隐私信息或抵押物信息，催讨还款时会使用不正当甚至是违法的手段。

　　而“回租贷”同样要求大学生改换ID（“身份证”英文单词缩写）账号和密码、读取通讯录，掌控大学生的隐私信息。逾期之后，贷款公司有的去学校抓人，有的按照通话记录骚扰大学生的家人、朋友，有的上大学生家堵门威胁，催讨贷款的方式超出了大学生借款时的想象。

　　大学生还不了钱以后，放贷公司要求大学生不断续期、更换其他平台借款填“窟窿”，短短3个月的恶性循环中，2000元借款就能“滚”到1万元。这不是合法金融平台干的事儿。

　　除了“回租贷”盈利是以“租赁费”“手续费”“服务费”等名义收取费用，不是以确定利率获利以外，其他方面与校园贷无差。

　　因而，即便穿上“回租贷”马甲，但仍是钻法律空子的“校园祸害”。“回租贷”不仅侵犯大学生的权利，也会坏了整个网贷行业的规矩与未来。对此，不仅要教育和提醒大学生树立良好的消费心态，避免主动泄露个人信息和隐私，依法保护好自己，更需要监管方增强监管嗅觉的敏感度，识别其真面目，拆穿其把戏，精准打击“回租贷”，断了风贷平台不规范运作的念想。

　　□卞广春（职员）

隐私校园大学生
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有