校园贷变身“回租贷”：全都是“套路”

来论

即便穿上“回租贷”马甲，但仍是钻法律空子的“校园祸害”。“回租贷”不仅侵犯大学生的权利，也会坏了整个网贷行业的规矩与未来。

眼下，“校园贷”的问题得到一定程度的遏制，但部分网络借贷平台“换马甲”，将小额现金贷款业务伪装成“回租贷”，名为租赁，实为借贷，通过读取通讯录等方式控制和威胁借款人。

记者探访得知，目前，这一新型借款方式瞄准在校大学生，甚至让部分学生陷入“套路贷”的圈套。近日，教育部发文提醒广大学子，提高对不良“校园贷”业务及其变种形式的甄别和抵制能力，保护好个人信息和隐私。

校园贷“变脸”为回租贷，原因有两个：一是，由于金融监管、公安等部门的重拳出击，有效遏制了“校园贷”的蔓延势头，不法网络借贷不敢明目张胆地乱来了；二是，某些网络借贷平台不会轻易放弃已经尝到的甜头，他们以另类“套路”，回避监管视线，未放弃在校大学生这块蛋糕。

应当看到，“回租贷”退去马甲以后，仍然是不折不扣的“校园贷”——“回租贷”面对的对象，仍然是在校大学生，而非其他群体；而“回租贷”的盈利模式，是对在校大学生实施的资金增值性流转，虽然资金数量不大，盈利空间却不小。“回租贷”的这些因素，与“校园贷”的模式完全相同。

更重要的是，“回租贷”同样具有校园贷的危害。根据以往的总结，校园贷具有高利贷性质，会滋生借款学生的恶习，放贷人会要求学生提供相关个人隐私信息或抵押物信息，催讨还款时会使用不正当甚至是违法的手段。

而“回租贷”同样要求大学生改换ID（“身份证”英文单词缩写）账号和密码、读取通讯录，掌控大学生的隐私信息。逾期之后，贷款公司有的去学校抓人，有的按照通话记录骚扰大学生的家人、朋友，有的上大学生家堵门威胁，催讨贷款的方式超出了大学生借款时的想象。

大学生还不了钱以后，放贷公司要求大学生不断续期、更换其他平台借款填“窟窿”，短短3个月的恶性循环中，2000元借款就能“滚”到1万元。这不是合法金融平台干的事儿。

除了“回租贷”盈利是以“租赁费”“手续费”“服务费”等名义收取费用，不是以确定利率获利以外，其他方面与校园贷无差。

因而，即便穿上“回租贷”马甲，但仍是钻法律空子的“校园祸害”。“回租贷”不仅侵犯大学生的权利，也会坏了整个网贷行业的规矩与未来。对此，不仅要教育和提醒大学生树立良好的消费心态，避免主动泄露个人信息和隐私，依法保护好自己，更需要监管方增强监管嗅觉的敏感度，识别其真面目，拆穿其把戏，精准打击“回租贷”，断了风贷平台不规范运作的念想。

□卞广春（职员）