新浪科技> 互联网 > 正文

百度输入法被监测到后台录音 回应称未采集隐私

百度输入法被监测到后台录音 回应称未采集隐私
2018年07月03日 03:30 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　百度输入法被监测到后台录音 回应称未采集隐私

　　百度输入法后台录音？称未采集隐私

　　新京报讯 （记者马婧）7月1日晚间，针对输入法被vivo NEX监测到“正在录音”一事，百度输入法产品团队回应称，百度输入法不会在未经用户同意的情况下进行录音，也不会用任何手段采集隐私。

　　百度输入法被爆后台录音

　　此前有微博用户爆料，用户在vivo NEX上使用百度输入法，打开手机自带的浏览器进行搜索时，无任何操作的情况下，手机顶部显示“百度输入法正在录音”，并且会提示用户是否要禁止它。

　　百度输入法初步判断造成该现象的原因为，在场景化语音以及语音面板使用场景中，输入法做了语音麦克风预热的优化，目的是为了加快语音启动速度，解决之前用户反馈的语音识别丢字问题。这个优化策略会在场景化语音条以及语音面板展示的时候起效，“会使vivo系统认为我们已经开始录音，但其实百度输入法并未进行录音处理。”

　　百度输入法称，由于输入法应用的特殊性，即使输入法面板展示在前台，vivo系统仍然会判定输入法为“后台应用”，造成提示“百度输入法在后台录音”。用户可手动关闭场景输入功能以消除红条提示。在其他品牌和型号的手机上没有出现同类提示。后续将对场景语音功能的体验进行进一步优化。

　　此前，有网友反映在使用QQ浏览器打开某些网页的时候会引起vivo NEX摄像头缓缓弹出。有网友怀疑打开QQ浏览器时，软件存在偷拍用户的嫌疑。QQ浏览器发布情况说明，确认存在摄像头被调起，不过这一动作不会开启摄像头，更不会拍摄或记录。

　　百度旗下APP曾涉嫌“监听电话”

　　去年年底，江苏消保委向百度公司提起民事诉讼，指控百度旗下APP涉嫌“监听电话、定位”。随后百度回应称旗下APP不会、也没有能力监听电话，同时百度APP敏感权限均需授权，且用户可自由关闭。

　　根据江苏省消保委的说法，在百度公司提交的整改方案中，对手机百度、百度浏览器两款APP中“监听电话”、“读取短彩信”、“读取联系人”等涉及消费者个人信息安全的相关权限，并未进行整改，也未明确提示消费者软件申请获取权限的目的、方式和范围并供消费者选择。

　　今年1月，新京报记者使用安卓系统手机对多款APP测试发现，百度浏览器在首次安装时提示要求用户开启“储存”、“位置”、“电话状态”三项权限，但实际除上述三项权限外还开启了麦克风录音权限。

　　对于这一现象，手机百度高级经理田彪曾表示，有的系统会授予它认为安全的APP一些权限，安卓系统的权限授予非常复杂，权限授予完全取决于手机系统本身，而并非由APP自身判断和决定的。但在专家看来，“白名单”不能作为APP对涉敏权限不进行明示提醒的理由。

　　9%的安卓应用存在越界获取隐私权限

　　今年1月，工信部信息通信管理局约谈了百度、支付宝和今日头条，要求各互联网企业遵循合法、正当、必要的原则收集使用个人信息，不得收集服务所必需以外的用户个人信息，不得将信息用于提供服务之外的目的，不得非法向他人出售或提供个人信息，同时进一步优化服务协议、用户隐私政策和手机权限调用说明，维护用户合法权益。

　　腾讯社会研究中心与DCCI互联网数据中心联合发布的《2017年度网络隐私安全及网络欺诈行为分析报告》显示，去年下半年，安卓手机APP中有98.5%都在获取用户隐私权限，相较于上半年增长近2%。获取用户手机隐私权限的iOS应用比例上升，达到81.9%。有9%的安卓应用在2017下半年存在越界获取用户隐私权限的现象。

　　此前新京报在评测多款常用APP后发现，不少APP开启的权限和自身核心业务交集不大。

隐私录音权限
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有