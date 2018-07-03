百度输入法被监测到后台录音 回应称未采集隐私

百度输入法后台录音？称未采集隐私

新京报讯 （记者马婧）7月1日晚间，针对输入法被vivo NEX监测到“正在录音”一事，百度输入法产品团队回应称，百度输入法不会在未经用户同意的情况下进行录音，也不会用任何手段采集隐私。

百度输入法被爆后台录音

此前有微博用户爆料，用户在vivo NEX上使用百度输入法，打开手机自带的浏览器进行搜索时，无任何操作的情况下，手机顶部显示“百度输入法正在录音”，并且会提示用户是否要禁止它。

百度输入法初步判断造成该现象的原因为，在场景化语音以及语音面板使用场景中，输入法做了语音麦克风预热的优化，目的是为了加快语音启动速度，解决之前用户反馈的语音识别丢字问题。这个优化策略会在场景化语音条以及语音面板展示的时候起效，“会使vivo系统认为我们已经开始录音，但其实百度输入法并未进行录音处理。”

百度输入法称，由于输入法应用的特殊性，即使输入法面板展示在前台，vivo系统仍然会判定输入法为“后台应用”，造成提示“百度输入法在后台录音”。用户可手动关闭场景输入功能以消除红条提示。在其他品牌和型号的手机上没有出现同类提示。后续将对场景语音功能的体验进行进一步优化。

此前，有网友反映在使用QQ浏览器打开某些网页的时候会引起vivo NEX摄像头缓缓弹出。有网友怀疑打开QQ浏览器时，软件存在偷拍用户的嫌疑。QQ浏览器发布情况说明，确认存在摄像头被调起，不过这一动作不会开启摄像头，更不会拍摄或记录。

百度旗下APP曾涉嫌“监听电话”

去年年底，江苏消保委向百度公司提起民事诉讼，指控百度旗下APP涉嫌“监听电话、定位”。随后百度回应称旗下APP不会、也没有能力监听电话，同时百度APP敏感权限均需授权，且用户可自由关闭。

根据江苏省消保委的说法，在百度公司提交的整改方案中，对手机百度、百度浏览器两款APP中“监听电话”、“读取短彩信”、“读取联系人”等涉及消费者个人信息安全的相关权限，并未进行整改，也未明确提示消费者软件申请获取权限的目的、方式和范围并供消费者选择。

今年1月，新京报记者使用安卓系统手机对多款APP测试发现，百度浏览器在首次安装时提示要求用户开启“储存”、“位置”、“电话状态”三项权限，但实际除上述三项权限外还开启了麦克风录音权限。

对于这一现象，手机百度高级经理田彪曾表示，有的系统会授予它认为安全的APP一些权限，安卓系统的权限授予非常复杂，权限授予完全取决于手机系统本身，而并非由APP自身判断和决定的。但在专家看来，“白名单”不能作为APP对涉敏权限不进行明示提醒的理由。

9%的安卓应用存在越界获取隐私权限

今年1月，工信部信息通信管理局约谈了百度、支付宝和今日头条，要求各互联网企业遵循合法、正当、必要的原则收集使用个人信息，不得收集服务所必需以外的用户个人信息，不得将信息用于提供服务之外的目的，不得非法向他人出售或提供个人信息，同时进一步优化服务协议、用户隐私政策和手机权限调用说明，维护用户合法权益。

腾讯社会研究中心与DCCI互联网数据中心联合发布的《2017年度网络隐私安全及网络欺诈行为分析报告》显示，去年下半年，安卓手机APP中有98.5%都在获取用户隐私权限，相较于上半年增长近2%。获取用户手机隐私权限的iOS应用比例上升，达到81.9%。有9%的安卓应用在2017下半年存在越界获取用户隐私权限的现象。

此前新京报在评测多款常用APP后发现，不少APP开启的权限和自身核心业务交集不大。