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抖音整改背后是短视频行业的竞争焦虑症

抖音整改背后是短视频行业的竞争焦虑症
2018年07月03日 03:32 新京报
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　　抖音整改背后是短视频行业的竞争焦虑症

　　行业观察

　　此次广告投放出现严重问题导致专项整改，其实是抖音在自身企业文化缺陷、短视频内容生产软肋以及市场竞争压力共同作用下的结果。

　　7月1日下午，北京互联网信息办公室微信公众号“网信北京”发布，针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，约谈包括抖音、搜狗在内的5家公司，要求公司即日起启动专项整改。

　　相比于以往抖音平台上短视频内容出现低俗、色情以及其他问题，这次则是抖音自身在搜索引擎投放的广告犯禁。抖音本身就是以各类搞怪、好玩甚至搏出位的短视频节目而出名，这绝不仅仅是UGC（用户自制）本身的风格所致。

　　也因此，之前抖音屡屡因为短视频内容而遭到相关部门约谈并予以处罚，但仍然在同样的问题上一错再错，根源就是抖音以及背后的今日头条，在无人工干预下的内容自动分发模式上已经走得太远，依靠此类模式，抖音及今日头条不仅减少了巨额人工编辑审核成本，更能瞄准某些用户人性弱点，大量分发对其口味的视频内容，哪怕这些视频内容集中于低俗色情等领域。

　　而抖音为代表的短视频平台，遇到的第二个问题是竞争过度激烈所带来的生存焦虑症。虽然抖音目前在短视频领域风头正劲，但竞争对手日益增多，从更早期的快手，到腾讯重启的微视，以及爱奇艺阿里网易等巨头纷纷进入，再加上更专注于垂直细分领域的秒拍、激萌等，短视频市场正面临快速饱和。

　　要保持持续生产吸引用户的内容能力，相对低俗搞怪的内容或许比优质内容门槛更低，包括抖音在内的各类短视频平台上，不少内容来自于有侵权之嫌的影视音乐剪辑以及美女自拍、美食旅游、恶搞作品等。这也是抖音等短视频被主流舆论及部分用户称其“档次不高”而坚持如此的缘由。

　　随着腾讯、爱奇艺、阿里纷纷出台补贴政策瞄准抖音等领跑平台的头部短视频大V，抖音同样也会遭遇之前高薪挖走知乎大V的同类挑战。易观千帆数据显示，4月10日至4月29日，今日头条App的用户使用总时长由2.15亿小时下滑至2.07亿小时；DAU（日活跃用户数）由1.42亿跌破1.3亿。此外，西瓜视频、火山小视频的用户数据均有不同程度的下降。这意味着，抖音以及头条在爆发性增长后，在如何留住用户上压力重重。主要依靠用户活跃度来保持竞争力，从而吸引信息流广告的抖音和头条，也就必须为营收增长目标而穷尽一切方法。

　　此次广告投放出现严重问题导致专项整改，其实是抖音在自身企业文化缺陷、短视频内容生产软肋以及市场竞争压力共同作用下，于情理之外预料之中的结果。抖音等短视频平台所需思考的最大难题，一方面是相关监管强化及社会主流价值观的外部危机，另一方面则是应对竞争对手、同时保持资本市场所要求高增速的内部危机，短视频是否会像之前的直播一样，从迅速崛起到快速衰落？还有待时间检验。

　　□远山（财经评论人）

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