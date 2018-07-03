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六大巨头卡位农村电商争夺战：互联网+农业新玩法

六大巨头卡位农村电商争夺战：互联网+农业新玩法
2018年07月03日 02:51 21世纪经济报道
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　　本报记者 唐唯珂 广东肇庆报道

　　导读

　　每年农产品市场份额大概10万亿，流通过程损耗约占25%-30%，如果降低损耗1%，就是一个巨大的收益。

　　2018 年一季度社零总额数据显示，乡村消费品零售额13179 亿元，增长10.7%，高于城镇消费增速，伴随着乡村振兴战略的出台，农村的消费升级大幕正缓缓拉开。农村电商作为农村消费升级的外生驱动力，有望带动零售行业整体估值提升。

　　万亿蓝海之下，农村电商近年来也俨然已成以阿里、京东为代表的互联网电商巨头跑马圈地的重要赛道。

　　而搭上互联网的农村电商如何真正推动产业发展仍在不断探索阶段。信息不对称、渠道不畅通、品牌没形成等问题仍显著，电商的介入成为一种现实选择，也是有效的途径，通过互联网+赋能产业发展。

　　巨头卡位

　　京东、苏宁等将拓展农村市场的主力渠道纳入2018 年发展战略中，比如苏宁就推出针对县镇级市场（预计覆盖到全国90%以上的县镇）的加盟平台“零售云”。

　　6月30日，2018广东农村电商产业融合发展大会在肇庆举行。其中，肇庆市供销社企业集团和京东云所进行的“互联网+”农业战略合作协议签订，拉开了双方“互联网+农业”全面战略合作。双方将在农村销售终端，开展无界零售、农产品上行、仓储物流服务、工业品供应链贯通等几大领域试点。

　　京东云华南运营中心总经理康亮介绍说：“对新农业企业赋能，依托京东云联合物流、京东商城等资源，主要体现在帮助企业利用大数据分析报告，帮助企业利用京东众筹进行产品小批量市场验证，以及利用现有物流帮助其实现全国销售等方面。”

　　无独有偶，阿里以农村淘宝为核心的、城市乡村双路通农村新零售的渠道布局再下一城。不久之前阿里巴巴集团与五星控股集团宣布达成战略合作，五星控股旗下的汇通达获得阿里45亿元投资。资料显示，汇通达目前已拥有80000多家会员店，服务范围覆盖全国 18个省、15600个镇，并且自 2012年起致力于将自己打造成不同于以往“城市电商下乡模式”的农村生态电商。

　　农村电商目前已经形成了“六大电商主体+”的格局，即京东、阿里、苏宁、供销E家、邮政、电信六大主体。此外还有一些区域电子商务企业，也在农村发挥着巨大的作用。

　　巨头之所以纷纷抢滩农村电商领域，是其拥有广阔市场空间。

　　2015年，我国农村电商市场规模为3530亿元；2016年已达到4823亿元，2017年我国农村电商市场规模已突破6000亿元，业内估计未来五年年均复合增长率约为38.87%，2020年我国农村电商市场规模将达到16860亿元。

　　“仅从降低流通损耗一项来看，就效果惊人。整个农产品流通过程的损耗大概会占到整个农产品的25%-30%，我们每年农产品的市场份额大概是10万亿，如果降低损耗1%，那就是一个巨大的收益。”商务部中国国际电子商务中心内贸中心副总经理、中国国际电子商务中心首席分析师李正波说道。

　　产业端传导

　　电子商务作为地方经济社会发展的新动能，拉动着传统产业的转型升级。农村电子商务包括了农产品电子商务、农村日用品电子商务、农村生活服务电子商务、农资电商、再生资源电商以及扶贫电商。而农产品无疑是农村电子商务的核心。

　　中国食品（农产品）电子商务研究院院长、商业经济研究所所长、商务部市场调控专家洪涛对21世纪经济报道记者指出：“农村电商里的农产品电商也在加快转型和升级。农民种得好、养得好，还要加工得好，还要卖得好，卖出好的价钱。反过来我们通过卖得好、卖出好的价钱来促进我们的农民种得好、养得好和加工得好，促进转型和升级正在进入新时期。”

　　具体产业方面，对于规模相对较小的生产和加工行业而言，接入互联网无疑能帮其突破既有的发展惯性。从资源和市场约束的发展转向自由的发展，把产品与市场推向更大的空间，形成新的发展思路。

　　“如今产业的发展大都已具备一定基础，但仍存在小、散的问题，如何形成一个紧密合作的产业链，怎么形成基于产业链的价值链，使附加值更加提高，形成互利共盈才是重中之重。”李正波表示。

　　值得一提的是，电商产业发展过程中，提前规划的作用更不容小觑。提前技术投入，完善产业自我保护的机制，显得尤为重要。可以达到避免市场上劣币驱除良币、对产业形成打击的后果。

　　“比如现在我们说武昌大米真好吃，但是假的太多；阳澄湖的螃蟹很不错，但是假的太多，现在假的‘真货’不断在影响这个产业的发展，不断在影响品牌的发展，此时就需要这样的产业自我保护机制。”李正波举例说道。

　　此外，大数据指导农业生产也有广泛的应用范围。根据电商销售情况的大数据，指导生产规模的规划，提高农业生产效率。

　　另一方面，农村可以跟城市社区合作起来，即现在的社区支持农业。一个城市的社区跟一个农村的村庄结成合作伙伴，农村生产的东西直接卖给社区，直接进行价格协商。甚至不是按单个农产品的价格，而是按一年的销售打包，解决农产品的“难卖”问题。

　　除了大数据指导生产以外，社会化服务体系的建立在农村电商发展中也成为重要一环。广东省华南现代服务业研究院常务副院长、中山大学教育现代化研究中心研究部主任文丹枫说道：“我们农村的社会化服务体系严重缺乏。各大电商平台已经开始下沉到下面县域，构建一个在线的农村社会化服务体系。产品的流通离不开一个社会化的服务体系建设。农产品不仅是种好，还要卖好，就需要构建农村社会化的服务体系建设。”

　　（编辑：李清宇）

农产品电商
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