“断直连”或延期 支付机构渠道谈判回归同一起跑线

第三方支付机构强监管仍在延续，第三方支付市场也将迎来全新的局面。其一，6月30日是央行要求的“断直连”最后期限，央行推动网联成立，减少银行与众多第三方支付机构直连的繁琐过程，利于监管。其二，6月29日，央行决定将支付机构客户备付金集中交存比例逐步提高至100%。这将彻底结束支付机构躺着赚利息的好日子，彻底切断了银行和支付机构利益链，也是“断直连”的一个重要手段。在强监管之下，第三方支付机构又将何去何从？（包芳鸣）

“断直连”或将延期

支付机构渠道谈判回归同一起跑线

业内人士表示，断直连和备付金100%上缴等严监管之下，中小支付公司仍有业务空间。

本报记者 王晓 北京报道

此前备受关注的6·30“断直连”大限平静度过。

根据央行2017年8月份发布的《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》（又称“209号文”）中明确提出，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理，业界也将6月30日看作“断直连”大限。

网联方面尚未披露相关最新进展。备受市场关注的两大支付巨头也并未明确断直连进展。

“支付宝一直在积极有序地推进接入网联的工作。接入网联后，对用户使用支付宝的体验没有影响。”支付宝方面对21世纪经济报道记者表示。财付通方面则重申，“尽己所能，与其他机构一起，共同建设公正、公平、资源共享的非银行支付机构网络支付清算平台”。

有业内人士称，“断直连”或将延期。多位支付机构及行业人士与21世纪经济报道记者交流确认了此消息。

“断直连”进展如何？“断直连”后，支付机构又将何去何从？

“断直连”延期有客观原因

网联信息显示，截至2018年3月31日，网联接入切量已接入343家银行和105家支付机构，拟接入460家银行和115家支付机构，覆盖100%支付账户。自2017年6月30日启动切量以来，累计资金交易转接清算笔数突破100亿笔，累计交易金额2.83万亿元。这是目前网联官方披露的与支付机构“断直连”的最新消息。

一份网联下发给支付机构的接入进展文件流传出来。显示截至2018年4月13日，在协议支付开发方面，115家机构中有107家完成了生产验证，没有未开发的机构；付款开发方面，21家已完成生产验证，没有未开发的机构，另外多数机构集中在“联调测试”、“验证准备”、“生产验证”环节；网关支付开发方面，有5家未开发的机构，10家机构在开发中，22家机构在“联调测试”，72家机构在“验证准备”阶段。

市场有声音认为，“断直连”进展不及预期。

“现在第三方支付业务规模体量较大，网联本身人手也比较有限，受客观条件限制断直连有所延期，但业内其实并不太强调这个节点，更关注‘断直连’之后支付业务如何拓展。”一位不愿具名的支付行业机构高管表示。

上述支付行业机构高管表示，网联的人员均是从各支付机构、银行抽调而来，作为一个新机构加上人手有限，在6·30这一时间节点未能完成相关工作也是受客观条件限制。“市场可以更多给予理解，在一年多的时间完成这些工作已经很不错了，而且网联的底层架构是财付通和支付宝等团队搭建，员工都很年轻，多给些时间完成这些问题不大。”

拓展条码支付清算

网联平台曾介绍，其五大基本功能上线，即协议支付、商业委托支付、网关支付、认证支付和付款，与现有市场业务快捷支付、代收代扣、网关支付、直接支付和代付/商户结算等一一对应。4月10日后，网联宣布与中国建设银行等多家机构完成条码业务投产上线，并称已经全面做好为其他机构提供条码支付接入及转接清算服务的准备。“已可基本覆盖现有直连模式下市场业务需求，为实现‘断直连’目标奠定坚实基础。”

21世纪经济报道记者注意到，在微信支付绑卡消费时，部分回执中显示网联清算有限公司，亦有部分显示中国银联。

业内人士介绍，根据209号文，主要明确的是第三方支付机构涉及银行账户的线上交易通过网联清算。“线上支付方面支付机构基本都与网联有对接，但线下收单方面本身一直是银联为主。随着近年线下条码支付越来越多，网联便也开发对接条码支付清算服务，不过这一块第三方支付机构可以自由选择。”上述不具名支付机构人士介绍。

此前，财付通、支付宝亦分别与银联、网联签署条码支付业务合作协议，称由网联、银联提供清算转接服务。不过网联方面此后公告，与支付宝的条码支付转接清算合作，双方仍就个别细节保持密切沟通，协商一致后将及时通知各合作伙伴。

倒逼支付机构回归本源

在过往直连模式下，第三方支付机构充当了跨行清算的角色。一方面与银行对接系统重复开发，造成资源浪费，另一方面其交易封闭性强，交易过程的资金和信息不透明，一些支付机构可能被用于洗钱或赌博等。

“让清算的归清算，支付的归支付。‘断直连’是为了控制金融风险，过去很多支付机构并没有做应该做的业务，主要从事套现等违法违规业务，央行方面也开出了很多罚单。”上述支付行业机构高管指出，断直连和备付金100%上缴等严监管之下，中小支付公司仍有业务空间。“线上、线下的商户数量庞大，有足够的市场，严监管是倒逼支付机构去做真实商户的开发、提升支付效率、提供更好的营销服务。”

连连支付CEO潘国栋表示，如果支付机构的核心能力仅停留在银行通道和价格上，“断直连”将会带来巨大压力。“直连模式下更多是渠道竞争，机构打价格战、低费率。这对我们反而是一种制约。在‘断直连’后，支付机构在银行通道的谈判能力上将被拉到同一个水平上。”

潘国栋表示，尽管前期在银行通道上会有一些价格优势，但不能依赖这一优势。将B端（企业客户）市场作为战略方向，避开与财付通和支付宝两大巨头在C端（个人客户）市场的正面竞争。研究不同行业和阶段中支付需求提供定制服务，此外通过支付叠加在大数据风控、供应链金融等领域的技术为交易平台提供服务。

（编辑：包芳鸣）