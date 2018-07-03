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A股再创新低 阿里CDR项目后延

A股再创新低 阿里CDR项目后延
2018年07月03日 02:51 21世纪经济报道
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　　本报记者 李维 北京报道

　　引导海外“独角兽”回归内地资本市场的CDR（中国存托凭证）机制正在出现变化。

　　7月2日，市场间传闻本来有望于7月中旬向证监会提交CDR发行申报材料的阿里巴巴集团，可能将其时间表进一步推后。按照计划，阿里巴巴CDR保荐机构为中信证券，中金公司则作为联席保荐券商参与其中。

　　当日，一位接近阿里巴巴人士向21世纪经济报道记者确认了上述消息。

　　阿里巴巴官方则随后表态回应称，“只要条件允许就回来。”

　　这并非近期CDR发行后延的孤例。6月19日，小米公司和证监会也先后公告称，经小米公司申请其发审会将暂时取消，且并未进一步明确重启时间表。

　　与此同时，A股市场的变化却进一步给新股发行平添压力。有分析人士认为，当前指数的不断走低，正在提升监管层对待CDR试点项目的审慎性，而这或让部分CDR项目的申报程序出现整体后延或正出现整体性的后延；而6月29日，证监会也曾对CDR工作表示，其将“按照规定依法推进”。

　　小米、阿里双延期

　　阿里巴巴的CDR可能出现的发行后延，正在引发市场关注。

　　7月2日，21世纪经济报道记者从接近阿里巴巴人士处获悉，其CDR发行申报时间窗口或将进一步向后推迟。上述接近阿里巴巴人士表示，其对于CDR的申报发行已经进行了一定程度的筹备。

　　“（阿里巴巴）对于CDR的发行和沟通也准备了好一段时间了，目前是向后推迟了。”上述接近阿里巴巴人士表示，“这也不是坏事，一方面CDR作为无先例事项，仍然有存托安排等许多工作需要进一步筹备完善，另一方面也有估值等问题需要考虑。”

　　不过该人士同时认为，申报的推迟并未超出此前预期。“之前有预感市场和监管环境可能会出现变化，而且CDR项目本来就需要不断地磨合。”

　　对于CDR暂缓申报一事，阿里巴巴官方则未予置评，但其仍表示“从在美国上市第一天起就说过，只要条件允许，阿里巴巴就回来，这一态度从来没有改变过。”

　　值得一提的是，引导阿里巴巴“回归”的CDR机制在6月6日才正式起效，彼时证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》及相关配套规则，打破了CDR发行上市及审核的制度障碍。

　　但在此之前，阿里巴巴一直是市场此前预期率先申报CDR发行的“种子选手”。——早在5月份，市场中就有阿里巴巴最早有望6月份申报的传闻，而受此影响，5月24日的阿里系港股阿里影业、云锋金融、阿里健康等公司一度出现普涨。

　　阿里巴巴并非是近期CDR项目难产的个案。同样作为试点企业的小米公司在发审会时间公布后，其CDR发行计划迎来了“推迟”。

　　按照6月15日晚的证监会公告，小米公司的CDR项目发审会本应于6月19日召开，但小米公司19日当天公告表示，其决定延后在境内的上市计划。

　　“公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。”小米公司表示。

　　不过21世纪经济报道记者获悉，小米公司延后其CDR发行窗口的更多考虑，与监管层关注其可能出现的高发行价问题有关；按照此前小米公司的申报材料，其定价方式即为询价和与港股价格孰低的原则定价。

　　“按照这个机制，当内地询价定价较高，而港股发行价较低时，可采用港股定价。”一位接近小米公司的投行人士坦言，“但问题在于小米这种明星公司，即便在港股上市其新股价格估值也通常较高，监管层比较担心CDR能够避免出现估值泡沫和市场炒作现象，所以等港股价格逐渐稳定后，再来发行更为适合。”

　　这种担忧并非毫无道理，作为上半年发行规模最大的独角兽，富士康（简称工业富联，601138.SH）发行上市后价格就一度出现大幅震荡。其在6月8日上市后，仅在4个交易日内便累计上涨达71.46%，但从6月14日至今，其又向下回撤了31.61%。

　　“独角兽IPO或CDR的规模都比较大，而且很多面向中小投资者或公募基金，如果发行价过高或出现大幅震荡，并不利于投资者保护。”前述投行人士称。

　　发行窗口承压？

　　虽然小米公司的CDR延后来自于“定价纠结”，但随着阿里巴巴CDR申报暂缓消息的不胫而走，更多分析人士认为当前的市场环境给CDR的发行增添了压力。

　　自小米公司CDR发审会未能如期召开的6月19日起，A股便开启了一连串的震荡行情，自6月19日至7月2日的10个交易日期间，上证指数从2982.65点一路下降至2775.56点，累计下跌达8.15%。

　　7月2日，上证指数单日再度重挫2.52%，深圳成指、创业板指也分别下跌达2.13%、1.14%。

　　这种下跌趋势在CDR到来之后的确更为明显，创下了近两年半来的新低。按照中信行业分类统计，A股各个板块全线下跌，其中房地产、家电、非银金融等领域跌幅居前。

　　“通常在发行节奏的控制上，监管层和市场机构都要考虑市场状态的，在CDR这种发行规模大、无先例的试点事项上，这种敏感度可能会更高。”7月2日，北京一家中小券商策略分析师认为。“从时间线上说，6·19当天3.78%的大跌和小米原本计划开的发审会时间重叠了，即便没有关联，市场也会对此有所情绪。”

　　7月2日，一位接近监管层的投行人士则认为，近期市场变化或提高监管层对待CDR项目发行的审慎性，而试点状态下“一事一议”所带来的特别要求，或让更多CDR项目的时间表出现后延。

　　“不排除其他几单CDR项目也会较此前市场预期出现后延，当前的市场环境并不利于项目发行。”上述投行人士指出。（编辑：罗诺）

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