强监管周期压顶 第三方支付机构IPO路漫漫

本报记者 谷枫 北京报道

第三方支付机构在2018年仍旧面临着艰难的行业监管调整。就在2018半年度来临之时，“断直连”整改大限与“备付金全部集中交存”两项监管政策的变化再次压顶第三方支付行业。

行业监管的变化很大程度上也会与相关企业在资本市场的表现有着重要的关联。长久以来，尚未有一家第三方支付公司独立成功登陆A股市场，在2017年IPO审核常态化以来，两家支付公司试图利用这一窗口期冲刺A股市场，但截至目前两家公司的IPO申请进度都近乎停滞。就在6月，港股迎来了第一家第三方支付公司汇付天下，但仅过了数个交易日后，汇付天下便在港股市场破发。

三家公司在资本市场遭遇的问题也给第三方支付公司运作登陆资本市场泼了一盆冷水，但另一方面行业变局正在路上，众多第三方支付公司仍希望可以搭上资本的快车利用资本市场逆势而上。

冲刺A股IPO无果

第三方支付公司长久以来都是A股稀缺的标的，在此之前没有相关的企业以独立的身份成功IPO，因此2017年先后有拉卡拉和上海漫道金融信息服务股份有限公司（下称“漫道金服”）向证监会递交IPO申请之时受到了市场的重点关注。

“2016年底开始证监会大力推进IPO审核常态化，很多此前没有过对标公司的行业都试图在新一轮的审核周期中成为行业第一家登陆资本市场的公司，对于拉卡拉、漫道金服来说也是这个道理，相对宽松的IPO周期下，新行业的企业希望抓住机会。”北京地区一家大型券商投行部的人士告诉记者。

但IPO的进度并没有如两家公司期望的那样顺利，时至今日，IPO审核环境再次改变之后，拉卡拉和漫道金服的IPO审核进度也没有太大变化。

尤其是拉卡拉，2017年3月3日公司申请IPO的审核材料在证监会完成预先披露的工作。按照正常的流程，拉卡拉将受到证监会的第一轮反馈并且回复，如果反馈结果受到证监会认可，那么将完成招股书的预先披露更新。

值得注意的是，拉卡拉至今都仅停留在预先披露的环节，可以说公司IPO审核进度一年半的时间里未前进一步，而同期递交材料的企业已经有数家完成IPO的发行工作。

“拉卡拉可谓是第三方支付公司中筹划登陆A股最久的公司之一，此前拉卡拉一直希望以借壳的方式进入A股市场，后来也根据类金融的方案剥离了类金融业务组建了专门的拉卡拉支付股份公司，但就目前来看，公司审核进度停滞不前意味着公司还有被监管层关注的问题尚未解决。”前述投行人士指出。

漫道金服是在2017年5月提交的材料，相比拉卡拉，漫道金服的IPO进度要靠前一些。2018年1月17日，公司完成了招股书的预披露更新，并且公开了证监会对其的反馈意见。

但漫道金服遭遇的质疑一点都不比拉卡拉少，证监会更是在反馈材料中提出了对公司与其他第三方支付公司发生资金划拨的问题，并且要求说明相关的行为是否违反了《支付机构客户备付金存管办法》第二十七条关于“不同支付机构的备付金银行之间不得办理客户备付金的划转”的规定，是否属于重大违法违规行为，是否对发行构成实质障碍，及具体整改情况。

“这一项问题与现阶段备付金的监管整改有很大关系，这也意味着证监会对第三方支付机构早期的野蛮生长有着密切的关注。”北京地区一家第三方支付公司的董秘对记者表示。

与此同时，证监会根据近年来的监管还要求漫道金服补充核查披露央行网络支付相关政策尤其是最近新出的“网联”相关政策对公司经营的影响。

但相关问题应该没有对漫道金服的上市进程构成太大的干扰，根据正常的情况来看，在招股书预披露更新后等待的就是上会的安排，然而在今年整体IPO发审节奏放缓的大背景下，漫道金服的发审会还要等待多久仍是个未知数。

漫漫上市路

尽管拉卡拉和漫道金服的A股IPO之旅坎坷，但选道香港市场的另一家第三方支付机构汇付天下却成功在6月15日完成了IPO。不过，在香港市场的汇付天下却也遭遇了IPO募资规模缩水以及上市后即遭遇破发的窘境。

但汇付天下成功IPO还是激励到了一些筹备上市的第三方支付机构，香港市场正在进入相关企业的视野内。

前述北京地区支付公司的董秘告诉记者：“我们之前是准备在A股IPO的，但公司有一些事情没有处理完错过了现在这个窗口期，中介机构现在在引导我们去香港上市，尤其是汇付天下第一家上市之后，香港市场上可能还有投资者能看懂这个行业。”

相比之下，第三方支付公司在A股的上市路更加艰难，尤其是在如今强监管的周期下。

值得注意的是，在拉卡拉和漫道金服之后再没有第三家企业递交IPO审核的材料。

一位国元证券的分析师此前便指出：“第三方支付风险点主要有预备金挪用、反洗钱等，同时还有在行业变化较大的情况下是否具有持续盈利的能力。这些问题都会是影响IPO的因素。对于第三方支付机构IPO来说，行业破冰之旅或比预想中的要晚。”

正如该人士所言，行业的变局正在给第三方支付行业带来巨大的变化，在监管一再加强的当下，众多第三方支付机构躺着挣钱的日子过去了，毛利率和净利润有持续缩水的迹象。

就以汇付天下来看，根据其招股书显示汇付天下2015年、2016年、2017年的毛利率为46.5%、42.4%、32.8%，呈现逐年下降的趋势，而新三板上数家第三方支付机构2017年的财务数据先体现了这一变化。

“2017年开始，我们主动或被动停了很多业务，接入客户的门槛大幅提高，这对业绩都有短时间的影响。”前述北京地区第三方支付公司的董秘告诉记者。

然而，第三方支付行业内的人士对于长期的规划下登陆资本市场持乐观的态度。

“目前第三方支付牌照停发，由于违规吊销与牌照合并等原因，第三方支付牌照减少了15个，目前牌照仅有255张，并且未来还会进一步减少。支付牌照就是金融的稀缺资源，而基于金融牌照的资源也一样，现阶段的强监管会让行业的风险出清，在这种背景下，未来的第三方支付企业势必会得到资本市场的认可。”一位长期跟踪研究第三方支付的资深投资者告诉记者。

事实上记者也了解到， 作为监管机构的央行对于第三方支付登陆资本市场持开放态度，未来或以发文的形式直接支持符合条件的第三方支付机构上市。

（编辑：张星）