上市之路一波三折 三只松鼠再进入IPO排队名单

三只松鼠再进入IPO排队名单

创意图片/新京报记者 王远征

在历经两次中止审查后，三只松鼠近期再次出现在IPO排队名单中，其上市之路可谓一波三折。

三只松鼠近年来业绩大涨，但招股书暴露其卷入多起食品安全诉讼纠纷，显现对代工产品无法全程掌控的弊端。业内认为，食安问题或成为三只松鼠上市路上的最大绊脚石，而对线上渠道的过度依赖进而影响持续盈利能力，也可能为三只松鼠IPO增添变数。

IPO之路一波三折

6月25日，证监会网站显示三只松鼠正进入IPO排队阶段，其审核状态显示为“预先披露更新”。

三只松鼠的上市路一波三折。2017年3月29日，三只松鼠向证监会递交招股说明书，正式向资本市场进军。同年10月21日，证监会网站显示三只松鼠IPO审核状态变更为“中止审查”，原因为“签字律师辞职”，三只松鼠主动提出中止审查。

2017年10月31日，三只松鼠更新了“招股说明书（申报稿，10月27日报送）”，IPO申请恢复正常审核。同年12月8日，证监会宣布三只松鼠等5公司将于当周首发上会。令人意想不到的是，中国证监会网站12月12日晚发布补充公告称，发审委原定于12月13日审议三只松鼠股份有限公司首发事宜，但鉴于三只松鼠尚有相关事项需要进一步核查，决定取消对三只松鼠发行申报文件的审核。当时有媒体报道称，此次发审会临时取消并不意味着三只松鼠的上会资质被取消。

香颂资本执行董事沈萌表示，在三只松鼠提出中止审查申请后，并不是说失去了IPO排队机会，而是在继续排队，审核时间也取决于证监会的审核速度。

6月30日，三只松鼠相关负责人也向新京报记者表示，此次三只松鼠IPO排队并非是重启上市，而是一直就处于排队状态。

身陷多起食品诉讼纠纷

公开资料显示，三只松鼠2012年由章燎原创立，主要从事自有品牌休闲食品的研发、检测、分装及销售。通过贴牌+电商模式，仅用5年时间就成为坚果业的“网络爆款”，但对代工产品质量无法全程掌控的弊端也逐渐显现。

2017年8月15日，正处在上市关键期的三只松鼠因食安问题被原国家食药监总局通报，其1批次开心果霉菌超出国家标准1.8倍。

另据三只松鼠招股书显示，2016年7月-2017年6月，三只松鼠因产品保质期标注与食品安全标准不符、产品不符合食品安全标准等问题，先后被7名消费者起诉，涉及产品包括卤藕、雪菊、冻干柠檬片、奶油味瓜子、和田骏枣、鱿鱼丝等。

沈萌认为，如果三只松鼠之前的食品安全问题没有很好地解决，审核时可能还会被重新审阅。

线下渠道布局有待拓展

近年来，三只松鼠业绩增长迅速，2014年-2017年上半年净利分别为-1286.48万元、897.39万元、2.37亿元、2.41亿元。翻看其财报不难看出，三只松鼠作为“淘品牌”，对于线上渠道颇为依赖。

2014年-2016年，三只松鼠通过天猫商城实现的销售收入分别占到营业收入的78.55%、75.72%和63.69%。业内人士指出，由于线上渠道红利期已过，消费者流失的可能性在增加，三只松鼠需要尽快摆脱过度依赖电商的风险。

2016年9月，首家线下“三只松鼠投食店”开业。三只松鼠在此次招股书中表示，计划2年内使用募投资金完成100家门店布局。今年5月29日，三只松鼠宣布正式入驻零售通平台，直接触达商场及小卖店。此外，三只松鼠还在2017年6月成立了松鼠影视，还计划建设松鼠小镇开展旅游业。

三只松鼠方面7月1日回复新京报记者称，三只松鼠已经在大部分线上平台进行销售，线下方面也在积极拓展。而做动画和松鼠小镇均是为主业服务，提升客户黏性。

营销专家路胜贞认为，三只松鼠原计划的线上线下相结合的模式未能如期完成，目前的布局是大健康、大娱乐、大品类、大消费，资金需求量非常大，将面临布局的搭配合理性与可预期性等问题。

新京报记者 王子扬