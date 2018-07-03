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再见 QQ宠物

再见 QQ宠物
2018年07月03日 00:13 新京报网
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　　喜欢不喜欢Q宠，都有自己的理由。既然它的时代任务已经完成了，就让我们好好说一声再见吧。

　　本文共计2252字，阅读时间4分钟。

　　本文为寻找中国创客原创

　　记者 / 万珮

　　编辑 / 苏琦

　　你还记得当年的QQ宠物吗？现在它要停止运营了。

　　近日，腾讯在官方论坛发布公告称，将于2018年9月15日正式停止《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》的运营。其中，停运的具体时间节点为：2018年07月05日，停止游戏充值和新用户注册；2018年09月15日，正式停止游戏运营，关闭游戏，停止官方渠道游戏客户端下载，玩家无法登陆游戏；2018年09月30日，游戏官网、论坛、专属客服关闭。

　　消息一出，引爆了广大网友的讨论，有人认为QQ宠物的下线是一代人青春的逝去，但对另一部分人来说，宠物从来都只被当作登陆QQ时伴随而来的弹窗，会被立马关掉，“我的几年前就饿死了，宠物登录太烦人了。”小A告诉寻找中国创客。

　　QQ宠物之所以走向关停的命运，主要原因是它已经不再受欢迎，一位曾经的玩家称，首先是游戏已从PC端转移到移动端，其次它本身的迭代也非常失败，“QQ宠物最火的时候，社区连续上新了很多小游戏，每次都让人感觉很新颖。”

　　站在更高的角度看，不仅是QQ宠物，QQ也正在经历它的“中年危机”，有人认为QQ“老了”，产品得不到年轻人的心。根据腾讯2018Q1财报，QQ月活8.05亿，同比下降6.4%，虽然比上一季度的7.83亿有所提高，但是在此之前，QQ经历了连续四个季度的下滑。

　　还记得QQ宠物吗？

　　根据腾讯官方介绍，QQ宠物是一款虚拟社区喂养游戏，贯穿宠物成长的全过程，包括喂食、清洁、打工、学习、游戏、结婚、生蛋、旅游、任务。QQ宠物曾经包括QQ宠物企鹅、小熊梦工厂、QQ宠物猪猪，后两者早已经下线。

　　如果不是QQ宠物企鹅又将下线，很多人已经忘记了还有这款游戏。在时隔8年后再次登录，宝贝资料显示着一个已经记不清的名字“xi”，年龄仅为37小时。

　　打开QQ宠物的PC端游戏页面，正常的游戏功能都还在，但是任务一栏已经为空，不时有玩家在公告栏留言称，“要离开了。”

　　对于这次下线，不同的人态度大相径庭。“QQ宠物下线简直是干得漂亮”，小A的看法代表了大部分对QQ宠物不感兴趣的用户。他认为每次登陆QQ时都有一只不知所云的东西在桌面上乱跳，非常麻烦，一度让他使用QQ的体验变得非常不好。

　　网上甚至有人总结了一套杀死QQ宠物的方法，首先让它一直打工，在它饿了的时候就狂喂东西，等到饥饿值发红就意味着它生病了，这个时候再上清凉油，连续吃3瓶，系统就会提示你，“是埋葬还是复活？”

　　一次“谋杀”就此完成。

　　而对于那些游戏玩家来说，对QQ宠物的缅怀程度取决于此前对游戏的投入程度。一个名叫亮仔的玩家玩这款游戏已经8年了，尤其痴迷于一款叫“古堡森林”的游戏。

　　“小时候特别喜欢这个游戏，因为它比较有技术含量，而且QQ宠物有很多游戏可以赚元宝，这也是我玩下去的动力。”亮仔告诉寻找中国创客。

　　当得知QQ宠物下线的消息，亮仔称他的心情可以用“账号被盗后，装备被洗劫一空”时的心情来类比，“心血都白费了。”

　　另一位论坛网友回忆称，QQ宠物伴随他从初中到大学，“最开始为了给宠物治病还花了10元钱买还魂丹；高中时玩古堡森林成为我唯一的娱乐活动，各种各样的称号成为我心中的无上荣耀，后来有了Q宠大乐斗，就每天拼命地刷天地宝鉴、武林秘籍、天书残卷。”

　　不同于大部分人具有的年代感情怀，小予在大学毕业后才开始玩QQ宠物，“挺可爱的，每天无聊的时候可以给它喂食、洗澡。”至于游戏要下线，小予觉得无所谓，换一款游戏玩就好了，反正现在养成类游戏那么多。

　　曾经有三年QQ宠物游戏经验的木子则表示没什么印象了，只记得有一次宠物死了，被好友救活了。“现在停运了，你还会去看一眼吗？”木子不假思索地敲了一句：不会，我没有那么无聊。

　　为什么走向关停？

　　一位QQ宠物资深玩家认为，QQ宠物关停的主要原因在于它已经不受欢迎了，“不知道从哪天起，再没有了各大频道红色的人满为患3颗星，再没有了讨论区里求接任务，再没有了赠送丰厚鹅券和称号的活动，再没有了及时的问题反馈和BUG修复，取而代之的是重复的炒冷饭和无数个回复数为0的论坛帖子。”

　　QQ宠物为什么会不受欢迎？有分析称，一是手游已经成为大势所趋，QQ宠物这样的PC端游戏显得鸡肋，二是QQ宠物本身的迭代也很失败。此外，多数受访者称“太幼稚了”。

　　不过亮仔认为，幼稚是大多数人对QQ宠物的误解，“有一个地理达人的游戏，以我现在的判断，大学教授都没办法通关，我只能玩到第三关。”

　　另一方面，QQ宠物的命运也与QQ紧密相连。QQ近来的数据并不好看，从2017年起，QQ的月活数据就在下滑，尽管在今年第一季度环比有所微增，但是同比仍下降了6.4%。

　　QQ的策略是吸引年轻人，已经“老去”的QQ宠物显然已经无法承担这个任务。近年来，为了迎合年轻人，QQ不断尝试创新，正在成为一个功能繁杂的“社交+内容”的娱乐平台，从社区向的兴趣部落到资讯信息流QQ看点、Now直播、日迹、QQ动漫，甚至最新上线的互动游戏“坦白说”，无一不体现了QQ的野心。

　　根据《财经》报道，2014年诞生的兴趣部落是个最典型的例子，享有QQ功能页面最高入口，与QQ空间平级。上线后迅速合并了微信公众号的微社区，成为独立APP。仅仅在运营两个月后，百万级粉丝的部落已有近20个，每天都有评论超10万的话题。

　　与之相对的是，以前捆绑QQ登录的“QQ宠物”几乎被渐渐遗忘。

　　不管怎样，QQ宠物作为上一个十年的游戏，它的时代任务已经完成了。亮仔说，“此前我玩的很多游戏现在也没有了，QQ宠物停止运营这件事情其实很正常。”

　　

腾讯QQ宠物关停
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