3年收割250万粉丝 KY能成为年轻人的解忧杂货铺吗？

为了和用户形成高强度互动，后台有心理专业的志愿者对用户进行疏导和陪伴，帮助打消消极的念头或者说服他们去接受更专业的心理治疗。“目前公众号已经有250万粉丝，但是每个读者的留言我们都会保证回复。”

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本文为寻找中国创客原创

记者 / 张皓月

编辑 / 苏琦

迷茫和焦虑已经成了这代年轻人身上的新标签，而这种情绪背后则隐藏着更深层的心理问题。

目前在中国，心理咨询市场依然是一片蓝海。新一代年轻人已经对心理知识和咨询有了较高诉求。艾媒咨询数据显示，2016年，中国精神类服务电商用户规模超过三百万人，预计2019年用户规模将超过4千万。

KnowYourself从专业的心理科普自媒体起家，站在专业的角度对底层用户进行心理知识教育，并收获了大量粉丝和用户。未来，团队计划通过培训咨询师、研发课程内容等手段完成心理咨询产业链的全方位布局。

瞄准国内心理咨询蓝海，切入心理自媒体

KnowYourself的创始人钱庄从小就是敏感的孩子，有时候会毫无理由地失眠。从小就会去咨询心理医生的她，在北大学完社会学之后，又去美国读了临床和精神卫生。她很清楚自己想做的事：成为一名职业心理咨询师。

KnowYourself CEO 钱庄

到了美国之后她发现，心理咨询是一件特别普遍的事情，就像每个人都有自己的家庭医生一样，每个人也几乎都有自己的心理咨询师。每当焦虑和抑郁来袭，去找心理医生咨询疏通一下就好。

但在中国，大家对待心理咨询仍然是“谈虎色变”，大家还普遍认为接受心理咨询等同于有精神疾病。

钱庄和她的合伙人发现了这里面的潜在市场。

“从出现心理问题到进行心理咨询，这中间还有很多事情可以做。” KnowYourself的联合创始人李思遥说，在这其中，最基础、最底层的心理知识的普及和教育还是蓝海市场。他们就想到以此为切入口进行内容创业，先满足基础需求。

心理咨询师承担的是这样一种角色：偶尔去治愈，常常在陪伴。而KnowYourself正是通过内容创业扮演着这样的角色。

“最初创始团队没有技术和产品的经历，几乎都是心理学和文学方面的背景，内容创业对我们来说其实相对成本较低，”李思遥介绍，KnowYourself从2015年7月开始操刀生产内容。

到12月底，就出现了第一篇十万加《18-25岁：成年初期为什么是人生中最艰难的一段时光》——也因此逐步找到了自己的受众对象，18-25岁的处于迷茫期和上升期的年轻人。

核心竞争力：专业团队产出专业心理内容

与很多公众号积累粉丝的“母爱思维”不一样，KnowYourself走的是偏精英主义的路线。

母爱思维，在自媒体时代指的就是鸡汤文学，这一类文字通过某些手法扩大粉丝或者受众的某些情绪，属于“他们要什么，我们就给什么”的投喂式逻辑。

而KnowYourself的逻辑则是：人生是幻象，要敢于戳穿。通过细化的逻辑分析和科普心理学呈现某个心理问题出现的深层原因，目的不是为了进一步扩大你的负面或正面情绪，而是通过打破情绪表面的镜子，帮助用户找到深层次的内在原因，从而达到心理知识科普和用内容陪伴用户的效果。

比如《你害怕打电话吗？| “电话恐惧”如何成为了时代病》一文，分析了不少人对打电话产生恐惧的原因。但事件只是引子，后面则通过分析电话恐惧症是什么、电话恐惧症产生的原因、谁会害怕打电话以及怎么找到让自己舒服的人际状态等类似论文的写作手法，向读者剖析深层原因。在这样一篇4200百字的文章中，共引用了9篇学术论文。

也因为内容生产的门槛对专业性要求更高，初期除了创始团队进行内容生产外，还有少量心理学相关专业的在校学生作为兼职作者协助生产内容。如今内容团队已经扩张到了18人。

由于内容的专业性，KnowYourself目前已经聚集了大量高黏性的粉丝。同时为了和用户形成高强度互动，后台有心理专业的志愿者对用户进行疏导和陪伴，帮助打消消极的念头或者说服他们去接受更专业的心理治疗。

“目前我们的公众号已经有250万粉丝，但是每个读者的留言我们保证都会回复。”李思遥说。

从内容延伸培训，落地线下咨询室

“KnowYourself的自媒体文章基本都在四千字到一万字之间，坏处就是没办法大量泛化，好处就是帮我们筛选出了一批真正高质量的读者。” 李思遥说。

从内容延伸，现在KnowYourself已经在着力发展线下社群，曾经通过公众号进行过陌生人配对活动，成功匹配10万人。这也从侧面验证了用户粘性已经足以开启商业化的试水。

KnowYourself “反虐狗”线下活动

简单心理、壹心理等竞品平台也想打通线上的心理就诊，大多采用了签约咨询师等模式，从网上寻找用户，直接上线心理咨询产品。而KnowYourself则选择从内容出发先“养”用户，再探索商业道路。

在粉丝破百万之后，团队开始了广告的商业化，同时去年还开始了知识付费的尝试。

“去年我们主要在自有平台卖课，发现了一个神奇的现象，购买高价格比如700-800元课程的人数，反而比买低价课的高出很多。”李思遥分析，因为简单的心理知识可以通过平时推送的公众号内容得以普及，但用户对心理知识的课程需求是更高阶的，所以宁愿花更多的钱去真正解决心理问题。这也成为了他们面向C端的初衷之一。

目前团队已经在内容中心独立出来一个团队专门负责课程研发，特别是精品课和训练课程营的内容。目前KnowYourself已和喜马拉雅、网易有道进行音频合作。

除了面向C端外，KnowYourself还面向B端打包生产课程，不少企业会将心理课程纳入员工培训或者员工福利的一环，进行集体采购。

除此之外，KnowYourself计划进行心理咨询师培训，从报名的人中进行基本筛选，后面会有为期0.5年到2年的培训，之后还会给这些接受培训的咨询师提供获客、实习资讯和线下共享咨询室的服务。

“未来我们希望能打通产业链，从最上游的咨询师的训，到用户的获取、品牌推广，再到线下心理咨询服务，直接形成一个闭环。” 李思遥表示，第一家的线下心理咨询室6月25日已在深圳开业，北京上海的线下店则会在7月份陆续开业，之后则会用连锁的模式在全国铺开。

KnowYourself目前已经完成了A轮融资。微信公众号粉丝达到250万，头条阅读数30-60万，知乎账号已有60万粉丝，80万点赞，20万感谢。