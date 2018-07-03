过去3年净亏损超过20亿元 但宝宝树要上市了

如何实现规模化盈利，圆满实现王怀南的“1”，或许是这家公司当下最大的挑战。

原标题：过去3年，净亏损超过20亿元，但这家公司要上市了，阿里入股

文｜李秀芝 编辑 | 王芳洁

11岁的宝宝树要上市了。

几天前，宝宝树向港交所递交了招股说明书。招股书显示，2015年至2017年，宝宝树的营业收入约14亿元，净亏超过20亿元。

这家中国知名的母婴服务公司，创办于2007年。其创始成员和投资团队可谓强悍：三位创始人王怀南、邵亦波、孙至俊均为海归精英，其中王怀南作为Google中文名“谷歌”的缔造者，更是被称为“谷歌之父”。在宝宝树的主要股东名单里，复星、好未来、阿里、聚美优品等也都是重量级的投资集团与互联网公司。

根据七麦数据发布《2018母婴APP行业分析报告》，宝宝树主打产品“宝宝树孕育”APP在苹果IOS和安卓双市场的总下载量已超过3亿。目前，立足母婴服务，宝宝树在消费、教育、医疗等多个领域都有布局。

就在6月初，宝宝树宣布获得来自阿里的新一轮投资后，估值约140亿人民币。

有趣的是，在最近的独角兽上市潮中，社交电商拼多多算是与宝宝树在商业模式上最接近的一家了，甚至二者都曾经对标过美国的facebook（当然，宝宝树处在更垂直的母婴领域）。但相较于成立3年就上市、且上市前估值近150亿美元的拼多多，宝宝树是典型的慢公司。

“谷歌之父”成为“妈妈教主”

王怀南初为人父是在他31岁的时候，2001年。这一年是他出任宝洁公司品牌经理四年里的最后一年。此后的几年间，王怀南和妻儿仍生活在美国，他升任了雅虎公司的搜索与市场业务部高级营销总监。

2005年，中国移动互联网浪潮渐起，雅虎希望王怀南出任该公司在中国设立的电商子公司一拍网的CEO。王怀南便带着儿子和又有身孕的妻子，回到了阔别多年的北京（王怀南出生在江苏，毕业于清华大学）。没过多久，王怀南加入了新晋互联网霸主Google，就任亚洲区的市场总监。在这里，他成为了“谷歌之父”，也成为了第二个儿子的父亲。

工作和生活环境的变化，为王怀南日后创办宝宝树埋下了伏笔。

因为回到国内不会讲中文，王怀南的大儿子几乎和伙伴们说不上话，回家后总是愤愤不平。在安抚孩子的时候，王怀南和妻子也感受到了这种与美国截然不同的生活方式——在高楼林立的小区里，人们各自紧锁房门，严重缺乏交流。

更让王怀南头疼的是：儿子该上哪所幼儿园？怎么给他找玩伴？去哪里找合适的保姆？王怀南开始上网搜索相关信息，但令他困惑的是，这方面的资讯并不充分。

有一次，王怀南跟同样有两个孩子的好朋友邵亦波（易趣网创始人、eBay全球副总裁）聊起这些问题，发现对方也深有同感。那个时候，邵亦波的太太经常泡在一家台湾网站，甚至连做饭都会到网上跟人请教。

几番交流碰撞后，二人开始严肃地探讨起一个创业的构想：是不是可以建立一个让妈妈们相互交流、分享的母婴社区平台，并且靠此做出一盘生意？这样，宝宝树的雏形便诞生了。

2006年底，王怀南又邀请了与他在雅虎共事多年的技术大牛孙至俊加入宝宝树创业团队，并出任CTO。

第二年的妇女节，宝宝树网站（BabyTree）正式上线。自此，外界对王怀南也有了新的昵称——“妈妈教主”，意为教授新手妈妈们育儿知识的人。

慢公司养成记

上线初期，宝宝树为妈妈们提供了三个功能：记录成长、社区交流和育儿知识，这切中她们当时最迫切解决的需求。加上淡雅、简洁却精细的网站设计符合年轻一代的品味，宝宝树很快俘获了第一批忠实用户。

就在2008年宝宝树刚刚站稳脚跟的时候，Keso等很多业内朋友都建议王怀南尽快做母婴电商，在妈妈社区要卖奶粉和尿布似乎也是顺理成章的事情。

不过，他们的建议却被王怀南坚决拒绝了，因为他很担心过早引入商品会破坏妈妈们的用户体验。

创立宝宝树之前，几位创始人都有过电商经验。他们当时就预见了一个残酷的趋势：在京东和淘宝等平台型电商的攻势下，垂直电商成功的希望渺茫。这一预测在后来得到了验证：红火一时的母婴电商红孩子陷入沉寂，最终在2012年9月被苏宁收购。

宝宝树也曾走过岔路。

“为了搭建全方位多层次满足父母们育儿需求的服务平台”,2008年1月，上线不足一年的宝宝树，在离办公室不远的建外SOHO租下一套600平米的场地，开办了第一家线下早教中心。

基于宝宝树的社区效应，早教中心的生意不错。一年一万多元的学费也有不少家长埋单，为宝宝树提供了很好的现金流。但8个月之后，王怀南关闭了这个早教中心。“对于一家创业公司而言，重资产的线下中心压力过大”，是他当时的感受。

多年以后，王怀南在接受媒体采访时表示，“我觉得宝宝树和中国母婴行业的发展，要沿着一条慢慢积累的曲线。积累信任、积累用户、积累大数据。慢，但后劲很足”。

王怀南还曾在多个场合谈过一个“0到1”的理论。在他看来，所谓的“1”应该具备四大条件：大的用户基础；有规模、可复制的商业模式；基本等同于某个品类的品牌；以及经得起折磨、击打和替代的团队。在“1”之上，才可以进行其他操作，比如扩展业务边界和地域边界。

大概，就是这一理论奠定了宝宝树“慢公司”的属性。

打破边界

2013年4月，由第三方平台Alexa监测的数据显示，宝宝树的注册用户达到1600万，月独立访问用户数量达到5500万，超过美国母婴社区Babycenter，成为全球访问量最大的垂直母婴网站。

创业6年后，王怀南认为的“1”好像来了，宝宝树开始了它的边界拓展之路。

2014年9月，宝宝树宣布正式进入母婴电商市场，推出了美囤妈妈电商平台。该平台在运营15个月后的月销售额已突破2.5亿元，19个月后则实现了首次月度盈利。

来源：美囤妈妈APP截图

到如今，电商已经支撑了宝宝树收入的半边天，另外半边天是广告。招股书透露，2017年宝宝树总营收7.30亿元，其中广告和电商收入分别占比51%和45.6%。知识付费作为宝宝树新拓展的业务，收入占比3.4%。

在教育领域，尽管宝宝树在2008年建立的早教中心以关门告终，但不意味它不会再做。2016年，宝宝树开始做母婴室和托儿所；2017年，宝宝树与玩具行业领先公司美泰宣布达成战略合作，成立独立的合资公司，开设社区连锁早教中心。

现在，宝宝树在北京、上海的几大社区中开设了十多家宝宝树小时光绘本馆，提供现场互动交流式深度阅读和线上绘本共读的新玩法。

宝宝树还推出过一款少儿教育APP小时光，覆盖线上少儿英语课、绘本、儿歌、胎教、父母课等内容。2018年，宝宝树又与在线少儿英语教育品牌VIPKID合作，将社群内的幼教科普知识与低幼儿素质教育相结合。

此外，宝宝树陆续引入好未来、聚美优品、复星集团、阿里等战略投资，其实都能看出宝宝树想要拓展的边界在哪里。以与复星集团的合作为例，就在前不久，宝宝树与复星旗下复星健康控股、复星医药、万邦云健康成立了合资公司，想一起布局大健康生态。

“打造母婴家庭人群服务的生态闭环”、“重构母婴家庭消费场景”，是宝宝树近来喊出的口号，它也为此做了很多实践。

不过，如何实现规模化盈利，圆满实现王怀南的“1”，或许是这家公司当下最大的挑战。

（注：本文部分素材综述于宝宝树招股书、官方新闻披露、王怀南公开演讲和媒体报道）