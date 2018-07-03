央行出手 微信、支付宝们躺着赚钱的好日子被终结！

29日晚，央行出了一个大消息，支付宝、微信这样的支付巨头躺着赚钱的好日子正在被终结！

支付机构备付金交存大限划定

6月29日晚上，央行发布特急通知，宣布将支付机构客户备付金集中交存比例逐步提高至100%。据悉，这是国务院互联网金融风险专项整治工作部署之一，也是央行第一次对支付机构100%集中交存备付金提出明确的时间表。

公告内容主要有：

1、2018 年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。

2、交存时间为每月第二个星期一（遇节假日顺延） ，交存基数为上一个月客户备付金日均余额。 跨境人民币备付金账户、 基金销售结算专用账户、 外汇备付金账户余额暂不计入交存基数。

3、支付机构应根据与中国银联股份有限公司或网联清算有限公司的业务对接情况，于2019年1月14日前在法人所在地人民银行分支机构开立“ 备付金集中存管账户”，并于开户之日起2个工作日内将原委托备付金存管银行开立的“ 备付金交存专户”销户。

4、支付机构“ 备付金集中存管账户” 的资金划转应当通过中国银联股份有限公司或网联清算有限公司办理。

时间表安排如下：

支付巨头躺着赚钱的日子被终结

什么是支付机构客户备付金？

这个本质上是客户充值后未进行交易的资金，也就是沉淀在支付机构账户内的资金。

客户在使用第三方支付平台消费转账过程中，由于存在结算周期的时间差，会在备付金账户内沉淀出一定规模的资金。这部分资金的利息收入归第三方支付机构所有，但只能进行银行存款、基金购买，不能进行放贷等投资。

根据人民银行的要求，支付机构把客户备付金存管在商业银行的专户内。但因为客户备付金是以支付机构的名义存放在银行的，对银行来说是一笔非常可观的存款。为了争取备付金的存放，银行向支付机构支付利息。

而第三方支付备付金的利息收益是支付机构舍不得放弃的蛋糕，对许多支付机构来说，备付金利息收入相当于当年税后净利润，一旦备付金利息没了，公司盈亏很有可能发生逆转。

这笔收入有多少？

支付机构客户备付金和银行结算的利息收益是按照日均资金沉淀量，按照协议存款的方式计算的。协议存款的价格区间基本是在年化3%左右，高的可以达到4%以上。

方正证券固定收益宏观分析师杨为敩分析称，预计今年12月交存额会达到1.04万亿元，带来5350亿元左右的回笼规模。

据媒体报道，目前目前支付宝和财付通两家支付巨头沉淀的客户备付金规模合计约万亿元左右，占全部支付机构备付金总量的90%以上。简单测算下来，支付宝财付通两家一年的利息收入保守也有100亿以上！

央行为什么这么做？

之所以要进行备付金集中存管，是因为此前各家支付机构将客户备付金以自身名义在多家银行开立账户存放，客户备付金的规模巨大、存放分散，存在一系列风险隐患。

央行方面曾指出，客户备付金分散存放主要有四方面风险：

一是客户备付金存在被支付机构挪用的风险。例如，2014年12月，上海畅购企业服务有限公司发生挪用客户备付金事件，造成资金风险敞口达7.8亿元，涉及持卡人5.14万人。

二是一些支付机构违规占用客户备付金用于购买理财产品或其他高风险投资。

三是支付机构通过在各商业银行开立的备付金账户办理跨行资金清算，超范围经营，变相行使央行或清算组织的跨行清算职能。甚至有支付机构借此便利为洗钱等犯罪活动提供通道，也增加了金融风险跨系统传导的隐患。

四是客户备付金的分散存放，不利于支付机构统筹资金管理，存在流动性风险。

倒逼机构另寻增利渠道

从备付金集中交存开始，曾经以“运作”备付金作为一大营生手段的部分第三方支付机构便面临更大的生存压力。

上游财经专家顾问江瀚认为，备付金确实是体量不大的第三方支付机构之前主要收入来源之一，但从备付金需交存开始起了变化；大型支付机构则基本并不依赖这笔资金赚钱，因为支付本来利润很微薄。易观支付分析师王蓬博也认为，备付金交存对一般支付机构肯定有影响，因为有一部分支付机构实际利息占很大一部分空间，但更多的支付机构还是在靠流水的提成，而几家巨头支付机构则更多将支付当作一个生态的入口，例如做金融和缴费等公共事务平台。

对于未来机构如何增加收入渠道，王蓬博表示，支付机构已经沉淀了大量用户数据信息，未来增值服务可延伸至大数据应用、会员系统建设、顾客行为分析等更高层次，以此进一步提高收入。