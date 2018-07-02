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开曼法院判决携程败诉 其阻挠一嗨租车私有化失败

开曼法院判决携程败诉 其阻挠一嗨租车私有化失败
2018年07月02日 23:12 全天候科技
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　　摘要

　　此前一嗨董事会批准了包括其管理层在内的Teamsport买方团的私有化协议，对此携程代表的财团向法院请求禁令申请，要求撤销此决议，法院表示携程的指控“完全没有事实依据”。

　　原标题：携程败诉！开曼法院判决其阻挠一嗨租车私有化行动失败

　　来源 | 全天候科技

　　作者 | 张少华  编辑 | 叶丽丽

　　携程与一嗨租车的“纠纷”有了新的进展。6月29日，开曼群岛法院完全驳回了携程对于一嗨租车私有化的相关诉讼，认为携程的指控“完全没有事实依据”和“毫无意义”。

　　法官表示，“携程财团的诉讼请求完全没有依据，非常明显，他们没有任何的实际证据，也没有道理可言。此外，该诉讼的主要目的显然是为了推进携程财团的竞争性投标，而非代表全体股东的利益。”

　　此次法院审理的是携程试图阻止一嗨私有化交易的诉讼案件，此前有两大财团竞争收购一嗨租车股份，携程财团是其中之一，携程也是一嗨的股东。

　　4月6日，一嗨租车与Teamsport Parent及全资子公司TeamsportBidco相关联的买方团（“Teamsport买方团”）达成了私有化协议，Teamsport买方团包括章瑞平（一嗨租车董事会主席兼CEO）、Crawford集团、东风资产管理公司等。根据协议规定，Teamsport Parent会收购所有一嗨租车普通股，包括代表普通A类股的美国存托凭证（“ADR”）。

　　再到4月13日，一嗨董事会批准了Teamsport买方团提出的私有化协议后，携程向开曼群岛法院提交了诉讼和请求禁令的申请，要求撤销一嗨董事会关于批准Teamsport买方团私有化要约的决议，禁止由特别委员会（由董事会授权专门评估私有化及和买方谈判的临时委员会）来负责私有化相关事宜。

　　公开资料显示，一嗨租车创立于2006年1月，总部位于上海，主要为个人和企业用户提供综合租车服务。2014年11月，一嗨租车登陆美国纽交所挂牌交易，成为首家在美上市的中国租车企业。

　　根据一嗨租车2018年4月发布的2017年未经审计年财报，截至2017年12月31日的整个2017财年，一嗨租车净营收为人民币27.395亿元(约合4.211亿美元)，与2016财年相比增长29.9%。其中，汽车租赁业务收入占总营收的比重超过80%。

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